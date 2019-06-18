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Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
Nahitaezkoa da Santa Marta de Tera eliza erromanikoa bisitatzea
Etapari buruzko informazioa 3: Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
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Etapako interesguneak 3: Santa Kroya, Teratik Zubiaren Rionegrora
Ibilbidea
- 0 km. Santa Kroya de Tera (aterpetxea. taberna. Dendak. Farmazia)
Santa Kroisatik atera eta berehala, Tera ibaiaren gaineko zubia gurutzatuko dugu. Sanabriako lakua osatzen du ibaiak, eta emaria Eslan ematen du. Horrela, Santa Marta de Teran sartuko gara. XI. mendeko eliza erromanikoan Sanabriako Bidearen altxorra dago. Santiago erromes baten tamaina zaharrenaz ari gara, hegoaldeko portadako enjutetako batean kokatuta. Apostoluak, arkua eta zurroia dituela, bere esku-ahurra zabaltzen du eta bere edertasunak eta misterioak hunkitzen dute. Bisitaldia nahitaezkoa da. Ondoren, atzera egin behar da trazadurari berriro heltzeko, pista asfaltatu batetik behera.
- 0,5 km. Santa Marta de Tera (aterpetxea. Tabernak. Denda)
Etapako lehen konpasa Terako ibaiertzeko basoak markatzen du. Santa Martako Santiago erromesaren irudia duten zurezko oholtxo batzuek hainbat bidegurutzetan gidatuko gaituzte, eta erreka batzuk ere zozketatuko ditugu. Ibaia ezkerrean dugula, horizontea ireki egiten da, errepidera iritsi arte. Ezkerrerantz jarraituko dugu Tera zeharkatzeko. Ertzean, La Barca aisialdi-eremuko (6,4 km) zabuak eta askaldegiak ikusiko ditugu. Zubia pasa eta berehala, errepidea eskuinetik utziko dugu. Horrela, beti aurrean jarraituko dugun bide bat hartuko dugu, baldin eta beste norabide bat adierazten digun geziren bat ikusten ez badugu. Ondoren, txopera batean barneratu ginen. Txopera horrek bidea moztu eta beste errepide batera eramango gaitu, oraingoan ZA-P-2547 errepidera, eta haren nomenklatura egokiagoa litzateke robot batentzat. Granitozko mugarri batek jarraitu beharreko norabidea adierazten digu, eta 700 bat metro egiten ditugu errepidean aurrera, eskuinetik alde egiteko. La Ribera iturria igaro eta kanal bat gurutzatu ondoren, Terako galtzadara sartuko gara. Galtzada horretatik igarotzen zen Augusta bidea, Antoninoren ibilbideko XVII. galtzada erromatarra, Braga eta Astorga herriak lotzen zituena.
- 11,5 km. Terako galtzadilla (aterpetxea. taberna. Denda)
Eraitsitako elizaren ondoan eskuinetara egin behar da bira, ubidea gurutzatu eta eskuinaldetik paraleloan egin ia 2 kilometro, hurrengo herrira iritsi arte:Olleros de Tera, aterpetxe pribatuarekin.
- 13,7 km. Olleros de Tera (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia)
Herritik irten, errepide bat gurutzatu eta pistatik jarraitu, eskuinera biratu arte, Agavanzaleko Ama Birjinaren Santutegira iristeko. Han, bide bat hartu, eta presaraino iritsiko gara (18. km). Urtegiko ataketara iristean, presa gurutzatu eta ezkerrera biratuko dugu, ibaiertza inguratzen duen errepidea hartzeko. Puntu bat iritsita, urtegitik urrundu eta Villar de Farfónera iritsiko gara, Rionegroren eta Zubiren artean, Carballeda eskualdera joateko. Craig eta Dorothearen abegi ona du populazio horrek.'
- 21,5 km. Villar de Farfón (Craig eta Dorothearen aterpetxea)
Trazadura San Pedro elizatik pasatzen da. Irteeran, lehenbizi eremu ireki batetik doan bidea hartuko dugu, eta pixkanaka landarez inguratuta egongo da. Desnibel txiki bati egingo diogu aurre, 850 metroko altuerara iritsi arte, Rionegro eta Zubia bereizten dituen mendi-lepo batean. Jaitsieraren ondoren, ontzi batzuen ondotik heldu eta Negro ibaia zeharkatuko dugu. Jarraian, N-525 zubiko arku baten azpitik pasa, eta Zubiaren Rionegron sartuko gara, ia aterpetxearen parean.
- 27,5 km. Zubiaren aitaginarreba (aterpetxea. Tabernak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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