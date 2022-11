Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

O itinerario

Km 0. Santa Croya de Tera(Albergue. Bar. Tendas. Farmacia)

Km 0,5. Santa Marta de Tera(Albergue. Bares. Tenda)

Km 11,5. Calzadilla de Tera(Albergue. Bar. Tenda)

Km 13,7. Oleiros de Tera(Albergue. Bar. Tenda. Farmacia)

Km 21,5. Villar de Farfón(Albergue de Craig e Dorothea)

Km 27,5. Rionegro del Puente(Albergue. Bares)

Nada máis saír decruzamos a ponte sobre o, río que forma o Lago de Sanabria e que doa o seu caudal ao Esla. Entramos así en, en cuxaatópase a xoia do Camiño Sanabrés. Falamos da talla máis antiga que se coñece de une está situada nunha das enxoitas do portada sur. O Apóstolo, con cayado e zurrón, estende a palma da súa man e sobrecoge pola súa beleza e o seu misterio. A visita é obrigada. Despois hai que dar marcha atrás para retomar o trazado, descendendo por unha pista asfaltada.O primeiro compás da etapa márcao o bosque de ribeira do Tera. Varias tablillas de madeira coa figura do Santiago peregrino de Santa Marta guíannos por varios cruzamentos, onde tamén sorteamos algúns arroios. Co río á nosa esquerda o horizonte vai abríndose até chegar á estrada. Seguímola cara á esquerda para cruzar o Tera. Á beira poderemos ver as randeeiras e merenderos de a.Nada máis pasar a ponte deixamos a estrada pola dereita. Collemos así un camiño que seguiremos sempre fronte, a condición de que non vexamos algunha frecha que nos indique outra dirección. Despois internámonos nunha chopera que nos corta o paso e que nos leva a retomar o camiño para chegar até outra estrada, esta vez á ZA-P-2547, cuxa nomenclatura sería máis acorde para un robot.Unha mouteira de granito indícanos a dirección a seguir e continuamos pola estrada uns 700 metros para abandonala pola dereita. Tras pasar ae cruzar unha canle entramos en, poboación por onde pasaba a, a calzada romana número XVII de o Itinerario de Antonino que unía as poboacións de Braga e Astorga.Xunto á igrexa derruida hai que virar á dereita, cruzar a canle e avanzar en paralelo pola súa dereita durante case 2 quilómetros até chegar á seguinte poboación:, con albergue privado.Saímos do pobo para cruzar unha estrada e continuar por pista até xira á dereita para chegar até o, onde se toma unha senda que chega tamén até a.Ao chegar ás comportas do encoro cruzamos a presa e viramos á esquerda para coller a estrada que vai rodeando a beira. Chegado un punto ímonos afastando do encoro para chegar até, pedanía de Rionegro del Puente que nos dá a benvida a a. Esta poboación conta con aO trazado pasa de longo a. Á saída collemos un camiño que transita primeiro por unha zona aberta e que de forma paulatina vese rodeado de vexetación. Afrontamos un pequeno desnivel até situarnos a 850 metros de altitude, nun collado desde o que podemos distinguir Rionegro del Puente. Tras a baixada chegamos xunto a unhas naves e cruzamos posteriormente o. De seguido pasamos baixo un arco da ponte da N-525 e entramos encase á altura de o