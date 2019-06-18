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Camiño Sanabrés

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Etapa 3

Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

km 27,5
Tempo 06H 50’
Dificultade alta
Albergues 6
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 3: Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

Perfil: Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

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Puntos de interese da etapa 3: Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Puente

  • 15 Santuario da Virxe de Carballeda
  • 14 Albergue de peregrinos Virgen de la Carballeda
  • 13 Río negro
  • 12 Igrexa de San Pedro
  • 11 Presa do encoro da Nosa Señora de Agavanzal
  • 10 Igrexa de Olleros de Tera
  • 9 fito anepígrafo
  • 8 Albergue de peregrinos de Calzadilla de Tera
  • 7 Área recreativa da Barca
  • 6 Arroio do Sardón
  • 5 Albergue de Peregrinos de Santa Marta de Tera
  • 4 Santiago peregrino
  • 3 Río Tera
  • 2 Adegas
  • 1 Casa Anita

O itinerario

  • Km 0. Santa Croya de Tera(Albergue. Bar. Tendas. Farmacia)

Nada máis saír de Santa Croya cruzamos a ponte sobre o Tera, río que forma o Lago de Sanabria e que doa o seu caudal ao Esla. Entramos así en Santa Marta de Tera, en cuxa igrexa románica do século XI atópase a xoia do Camiño Sanabrés. Falamos da talla máis antiga que se coñece de un Santiago peregrino e está situada nunha das enxoitas do portada sur. O Apóstolo, con cayado e zurrón, estende a palma da súa man e sobrecoge pola súa beleza e o seu misterio. A visita é obrigada. Despois hai que dar marcha atrás para retomar o trazado, descendendo por unha pista asfaltada.

  • Km 0,5. Santa Marta de Tera(Albergue. Bares. Tenda)

O primeiro compás da etapa márcao o bosque de ribeira do Tera. Varias tablillas de madeira coa figura do Santiago peregrino de Santa Marta guíannos por varios cruzamentos, onde tamén sorteamos algúns arroios. Co río á nosa esquerda o horizonte vai abríndose até chegar á estrada. Seguímola cara á esquerda para cruzar o Tera. Á beira poderemos ver as randeeiras e merenderos de a Área Recreativa A Barca (Km 6,4).Nada máis pasar a ponte deixamos a estrada pola dereita. Collemos así un camiño que seguiremos sempre fronte, a condición de que non vexamos algunha frecha que nos indique outra dirección. Despois internámonos nunha chopera que nos corta o paso e que nos leva a retomar o camiño para chegar até outra estrada, esta vez á ZA-P-2547, cuxa nomenclatura sería máis acorde para un robot.Unha mouteira de granito indícanos a dirección a seguir e continuamos pola estrada uns 700 metros para abandonala pola dereita. Tras pasar a fonte A Ribeira e cruzar unha canle entramos en Calzadilla de Tera, poboación por onde pasaba a Vía Augusta, a calzada romana número XVII de o Itinerario de Antonino que unía as poboacións de Braga e Astorga.

  • Km 11,5. Calzadilla de Tera(Albergue. Bar. Tenda)

Xunto á igrexa derruida hai que virar á dereita, cruzar a canle e avanzar en paralelo pola súa dereita durante case 2 quilómetros até chegar á seguinte poboación: Oleiros de Tera, con albergue privado.

  • Km 13,7. Oleiros de Tera(Albergue. Bar. Tenda. Farmacia)

Saímos do pobo para cruzar unha estrada e continuar por pista até xira á dereita para chegar até o Santuario da nosa Señora de Agavanzal, onde se toma unha senda que chega tamén até a presa (Km 18).Ao chegar ás comportas do encoro cruzamos a presa e viramos á esquerda para coller a estrada que vai rodeando a beira. Chegado un punto ímonos afastando do encoro para chegar até Villar de Farfón, pedanía de Rionegro del Puente que nos dá a benvida a a comarca da Carballeda. Esta poboación conta con a hospitalidade de Craig e Dorothea.

  • Km 21,5. Villar de Farfón(Albergue de Craig e Dorothea)

O trazado pasa de longo a igrexa de San Pedro. Á saída collemos un camiño que transita primeiro por unha zona aberta e que de forma paulatina vese rodeado de vexetación. Afrontamos un pequeno desnivel até situarnos a 850 metros de altitude, nun collado desde o que podemos distinguir Rionegro del Puente. Tras a baixada chegamos xunto a unhas naves e cruzamos posteriormente o río Negro. De seguido pasamos baixo un arco da ponte da N-525 e entramos en Rionegro del Puente case á altura de o albergue.

  • Km 27,5. Rionegro del Puente(Albergue. Bares)

 

As dificultades

Observacións

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Que ver, que facer

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