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Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont
És obligatori visitar l'església romànica de Santa Marta de Tera
Informació sobre l’etapa 3: Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont
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Punts d’interès de l’etapa 3: Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont
L’itinerari
- Km 0. Santa Croya de Tera(Alberg. Bar. Botigues. Farmàcia)
Res més sortir de Santa Croya creuem el pont sobre el Tera, riu que forma el Llac de Sanabria i que dona el seu cabal a l'Esla. Entrem així en Santa Marta de Tera, en la església romànica de la qual del segle XI es troba la joia del Camí Sanabrés. Parlem de la talla més antiga que es coneix d'un Santiago pelegrí i està situada en una dels carcanyols de la portada sud. L'Apòstol, amb gaiato i sarró, estén el palmell de la seva mà i esglaia per la seva bellesa i el seu misteri. La visita és obligada. Després cal fer marxa enrere per a reprendre el traçat, descendint per una pista asfaltada.
- Km 0,5. Santa Marta de Tera(Alberg. Bars. Botiga)
El primer compàs de l'etapa el marca el bosc de ribera del Tera. Diverses tablillas de fusta amb la figura del Santiago pelegrí de Santa Marta ens guien per diversos encreuaments, on també superem alguns rierols. Amb el riu a la nostra esquerra l'horitzó va obrint-se fins a arribar a la carretera. La seguim cap a l'esquerra per a creuar el Tera. A la riba podrem veure els gronxadors i berenadors de la Àrea Recreativa La Barca (Km 6,4).Res més passar el pont deixem la carretera per la dreta. Agafem així un camí que seguirem sempre front, sempre que no vegem alguna fletxa que ens indiqui una altra direcció. Després ens internem en una chopera que ens talla el pas i que ens porta a reprendre el camí per a arribar fins a una altra carretera, aquesta vegada a la ZA-P-2547, la nomenclatura de la qual seria més concorde per a un robot.Una fita de granit ens indica la direcció a seguir i continuem per la carretera uns 700 metres per a abandonar-la per la dreta. Després de passar la font La Ribera i creuar un canal entrem en Calzadilla de Tera, població per on passava la Via Augusta, la calçada romana número XVII de el Itinerari d'Antonino que unia les poblacions de Braga i Astorga.
- Km 11,5. Calzadilla de Tera(Alberg. Bar. Botiga)
Al costat de l'església derruïda cal girar a la dreta, creuar el canal i avançar en paral·lel per la seva dreta durant gairebé 2 quilòmetres fins a arribar a la següent població: Olleros de Tera, amb alberg privat.
- Km 13,7. Olleros de Tera(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)
Sortim del poble per a travessar una carretera i continuar per pista fins gira a la dreta per a arribar fins a el Santuari de La nostra Senyora d'Agavanzal, on es pren una senda que arriba també fins a la presa (Km 18).En arribar a les comportes de l'embassament creuem la presa i girem a l'esquerra per a agafar la carretera que va envoltant la riba. Arribat un punt ens anem allunyant de l'embassament per a arribar fins a Villar de Farfón, pedania de Rionegro del Pont que ens dona la benvinguda a la comarca de la Carballeda. Aquesta població compta amb la hospitalitat de Craig i Dorothea.
- Km 21,5. Villar de Farfón(Alberg de Craig i Dorothea)
El traçat passa de llarg la església de Sant Pere. A la sortida agafem un camí que transita primer per una zona oberta i que de manera gradual es veu envoltat de vegetació. Afrontem un petit desnivell fins a situar-nos a 850 metres d'altitud, en un serral des del qual podem distingir Rionegro del Pont. Després de la baixada arribem al costat d'unes naus i travessem posteriorment el riu Negre. De seguit passem sota un arc del pont de la N-525 i entrem en Rionegro del Pont gairebé a l'altura de el alberg.
- Km 27,5. Rionegro del Pont(Alberg. Bars)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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