Etapa de Santa Croya de Tera a Rionegro del Pont

L’itinerari

Km 0. Santa Croya de Tera(Alberg. Bar. Botigues. Farmàcia)

Km 0,5. Santa Marta de Tera(Alberg. Bars. Botiga)

Km 11,5. Calzadilla de Tera(Alberg. Bar. Botiga)

Km 13,7. Olleros de Tera(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)

Km 21,5. Villar de Farfón(Alberg de Craig i Dorothea)

Km 27,5. Rionegro del Pont(Alberg. Bars)

Res més sortir decreuem el pont sobre el, riu que forma el Llac de Sanabria i que dona el seu cabal a l'Esla. Entrem així en, en lade la quales troba la joia del Camí Sanabrés. Parlem de la talla més antiga que es coneix d'uni està situada en una dels carcanyols de la portada sud. L'Apòstol, amb gaiato i sarró, estén el palmell de la seva mà i esglaia per la seva bellesa i el seu misteri. La visita és obligada. Després cal fer marxa enrere per a reprendre el traçat, descendint per una pista asfaltada.El primer compàs de l'etapa el marca el bosc de ribera del Tera. Diverses tablillas de fusta amb la figura del Santiago pelegrí de Santa Marta ens guien per diversos encreuaments, on també superem alguns rierols. Amb el riu a la nostra esquerra l'horitzó va obrint-se fins a arribar a la carretera. La seguim cap a l'esquerra per a creuar el Tera. A la riba podrem veure els gronxadors i berenadors de la.Res més passar el pont deixem la carretera per la dreta. Agafem així un camí que seguirem sempre front, sempre que no vegem alguna fletxa que ens indiqui una altra direcció. Després ens internem en una chopera que ens talla el pas i que ens porta a reprendre el camí per a arribar fins a una altra carretera, aquesta vegada a la ZA-P-2547, la nomenclatura de la qual seria més concorde per a un robot.Una fita de granit ens indica la direcció a seguir i continuem per la carretera uns 700 metres per a abandonar-la per la dreta. Després de passar lai creuar un canal entrem en, població per on passava la, la calçada romana número XVII de el Itinerari d'Antonino que unia les poblacions de Braga i Astorga.Al costat de l'església derruïda cal girar a la dreta, creuar el canal i avançar en paral·lel per la seva dreta durant gairebé 2 quilòmetres fins a arribar a la següent població:, amb alberg privat.Sortim del poble per a travessar una carretera i continuar per pista fins gira a la dreta per a arribar fins a el, on es pren una senda que arriba també fins a la.En arribar a les comportes de l'embassament creuem la presa i girem a l'esquerra per a agafar la carretera que va envoltant la riba. Arribat un punt ens anem allunyant de l'embassament per a arribar fins a, pedania de Rionegro del Pont que ens dona la benvinguda a la. Aquesta població compta amb laEl traçat passa de llarg la. A la sortida agafem un camí que transita primer per una zona oberta i que de manera gradual es veu envoltat de vegetació. Afrontem un petit desnivell fins a situar-nos a 850 metres d'altitud, en un serral des del qual podem distingir Rionegro del Pont. Després de la baixada arribem al costat d'unes naus i travessem posteriorment el. De seguit passem sota un arc del pont de la N-525 i entrem engairebé a l'altura de el