Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria

L’itinerari

Km 0. Rionegro del Pont(Alberg. Bars)

Km 9,4. Mombuey(Tots els serveis)

Km 13,9. Valdemerilla

Km 17,4. Cernadilla (alberg, tancat temporalment)

Km 19,3. San Salvador de Palazuelo

Km 22,6. Entrepeñas(Casa Rural)

Km 25,5. Asturians(Alberg. Bars. Farmàcia)

Km 28,6. Palacios de Sanabria (Bar)

Km 31. Remesal

Km 34. Otero de Sanabria

Km 36,3. Triufé

Km 40,5. Pobla de Sanabria(Tots els serveis)

Sortim pel carrer del Corriol, que està pegant al lateral de l'alberg, i girem a la dreta al costat de les ruïnes de l'antiga escola. Aquí agafem un camí, allunyat uns cent metres de la N-525, pel qual diem adeu a les últimes cases de. Més endavant creuem un pont sobre la, l'anomenada. Res més passar-ho girem a l'esquerra i caminem en paral·lel a l'autovia durant una mica més d'un quilòmetre. Anem distanciant-nos de l'autovia per a travessar la carretera que es dirigeix a Santa EulaliaAmb la referència de la N-525, que avança a la nostra esquerra, seguim una senda en camp obert ben senyalitzada amb tablillas de fusta. Al bosc mediterrani de dies anteriors li han reemplaçat espècies més atlàntiques com el roure i l'argelaga, coneguda comunament com, un arbust espinós de flors grogues omnipresent en terres gallegues. Amb el pas dels quilòmetres la senda acaba per aproximar-nos a la N-525 i, després d'una gasolinera i un hostal, accedim per ella aEns dirigim a la, destacable per la seva torre romànica de clar aspecte defensiu, i passem al costat de el. Per pista asfaltada creuem un desviament de la nacional per a agafar un camí entre roures que sali pegat al voral. Dos quilòmetres més endavant creuem un pont sobre l'autovia i després les vies de l'AVE, punt des del qual comencen a veure's fites de granit amb petxines de pelegrí gravades, una aposta i inversió de l'Ajuntament de Cernadilla que mereix un aplaudiment per part nostra. Després del seu deixant arribem fins a, petita pedania del municipi de Cernadilla que manté una església dedicada a Sant Lorenzo.Entrem en la població pel carrer Príncep d'Astúries i tot seguit la deixem per la Plaça de la Constitució. El tram de més de 3 quilòmetres que separa Valdemerilla deno presenta cap dificultat així que després de recórrer-lo entrem en aquesta última localitat al costat de la, torcem a l'esquerra i passem en breu a l'altura de la, que deixem a mà esquerra.Per pista de ciment i una mica d'asfalt avançarem fins a, una altra pedania de l'Ajuntament de Cernadilla. Aquí ens rep una altra ermita i alguna cosa més endavant la. Si estem animats podem pujar per l'escala exterior fins a la seva torre campanar. Les vistes són excel·lents.A la sortida de Palazuelo agafem una àmplia pista forestal que descendeix i puja fins a una carretera. Després de creuar-la agafem un camí que després de 600 metres reverteix en asfalt i condueix a l'entrada deDes d'aquí fins a la següent població medien aproximadament quaranta minuts per un camí que ens portarà a travessar les vies de l'AVE i poc despues l'autovia. Ensortim a la N-525 a l'altura de la parròquia de La nostra Senyora del Carmen.Si no volem seguir les fletxes per l'interior de la població, ja que tornen a treure'ns a la nacional, podem avançar 400 metres pel voral de la carretera i agafar el desviament senyalitzat que sali a mà dreta i que continua per una altra carretera secundària. Uns centenars de metres després la deixem per l'esquerra per a agafar un camí, més tard pista, que ens porta a passar per la part alta de(Km 28,6 de l'etapa).Després de passar latravessem una carretera i pararem a una sendera envoltada de roures melojos. Donada la gran quantitat de cabirols, aquest tram és ideal per a albirar-los. La senda ens porta, després de travessar dues carreteres, fins aPartim ara rumb cap a la següent localitat,, distant 3 quilòmetres tornant a creuar l'autovia.La travessia per Otero, que ens porta a seguir la tradició de passar al costat de l'església, aquesta vegada la portentosa, s'allarga gairebé un quilòmetre i ens porta a agafar una carretera fins ano sense abans tornar a travessar l'autovia, aquesta vegada per un tunel.Sortim per asfalt i, com no, travessem de nou l'autovia per a sortir a la N-525. Després de 600 metres de voral aconseguim la rotonda d'entrada a, fi d'aquesta maratoniana jornada. Al carrer Raval es compleixen els 40,5 quilòmetres.