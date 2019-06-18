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Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
S'abandona la Carballeda per conquerir les terres de la Baixa Sanabria
Informació sobre l’etapa 4: Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
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Punts d’interès de l’etapa 4: Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
L’itinerari
- Km 0. Rionegro del Pont(Alberg. Bars)
Sortim pel carrer del Corriol, que està pegant al lateral de l'alberg, i girem a la dreta al costat de les ruïnes de l'antiga escola. Aquí agafem un camí, allunyat uns cent metres de la N-525, pel qual diem adeu a les últimes cases de Rionegro del Pont. Més endavant creuem un pont sobre la A-52, l'anomenada autovia de les Ries Baixes. Res més passar-ho girem a l'esquerra i caminem en paral·lel a l'autovia durant una mica més d'un quilòmetre. Anem distanciant-nos de l'autovia per a travessar la carretera que es dirigeix a Santa Eulalia (Km 3,6).Amb la referència de la N-525, que avança a la nostra esquerra, seguim una senda en camp obert ben senyalitzada amb tablillas de fusta. Al bosc mediterrani de dies anteriors li han reemplaçat espècies més atlàntiques com el roure i l'argelaga, coneguda comunament com tojo, un arbust espinós de flors grogues omnipresent en terres gallegues. Amb el pas dels quilòmetres la senda acaba per aproximar-nos a la N-525 i, després d'una gasolinera i un hostal, accedim per ella a Mombuey.
- Km 9,4. Mombuey(Tots els serveis)
Ens dirigim a la església de Santa María, destacable per la seva torre romànica de clar aspecte defensiu, i passem al costat de el creuer. Per pista asfaltada creuem un desviament de la nacional per a agafar un camí entre roures que sali pegat al voral (Km 10). Dos quilòmetres més endavant creuem un pont sobre l'autovia i després les vies de l'AVE, punt des del qual comencen a veure's fites de granit amb petxines de pelegrí gravades, una aposta i inversió de l'Ajuntament de Cernadilla que mereix un aplaudiment per part nostra. Després del seu deixant arribem fins a Valdemerilla, petita pedania del municipi de Cernadilla que manté una església dedicada a Sant Lorenzo.
- Km 13,9. Valdemerilla
Entrem en la població pel carrer Príncep d'Astúries i tot seguit la deixem per la Plaça de la Constitució. El tram de més de 3 quilòmetres que separa Valdemerilla de Cernadilla no presenta cap dificultat així que després de recórrer-lo entrem en aquesta última localitat al costat de la ermita del Crist, torcem a l'esquerra i passem en breu a l'altura de la església barroca de la Purificació, que deixem a mà esquerra.
- Km 17,4. Cernadilla (alberg, tancat temporalment)
Per pista de ciment i una mica d'asfalt avançarem fins a San Salvador de Palazuelo, una altra pedania de l'Ajuntament de Cernadilla. Aquí ens rep una altra ermita i alguna cosa més endavant la església de la Transfiguració. Si estem animats podem pujar per l'escala exterior fins a la seva torre campanar. Les vistes són excel·lents.
- Km 19,3. San Salvador de Palazuelo
A la sortida de Palazuelo agafem una àmplia pista forestal que descendeix i puja fins a una carretera. Després de creuar-la agafem un camí que després de 600 metres reverteix en asfalt i condueix a l'entrada de Entrepeñas.
- Km 22,6. Entrepeñas(Casa Rural)
Des d'aquí fins a la següent població medien aproximadament quaranta minuts per un camí que ens portarà a travessar les vies de l'AVE i poc despues l'autovia. En Asturians sortim a la N-525 a l'altura de la parròquia de La nostra Senyora del Carmen.
- Km 25,5. Asturians(Alberg. Bars. Farmàcia)
Si no volem seguir les fletxes per l'interior de la població, ja que tornen a treure'ns a la nacional, podem avançar 400 metres pel voral de la carretera i agafar el desviament senyalitzat que sali a mà dreta i que continua per una altra carretera secundària. Uns centenars de metres després la deixem per l'esquerra per a agafar un camí, més tard pista, que ens porta a passar per la part alta de Palacios de Sanabria (Km 28,6 de l'etapa).
- Km 28,6. Palacios de Sanabria (Bar)
Després de passar la ermita travessem una carretera i pararem a una sendera envoltada de roures melojos. Donada la gran quantitat de cabirols, aquest tram és ideal per a albirar-los. La senda ens porta, després de travessar dues carreteres, fins a Remesal.
- Km 31. Remesal
Partim ara rumb cap a la següent localitat, Otero de Sanabria, distant 3 quilòmetres tornant a creuar l'autovia.
- Km 34. Otero de Sanabria
La travessia per Otero, que ens porta a seguir la tradició de passar al costat de l'església, aquesta vegada la portentosa Sant Tomàs Apóstol, s'allarga gairebé un quilòmetre i ens porta a agafar una carretera fins a Triufé no sense abans tornar a travessar l'autovia, aquesta vegada per un tunel.
- Km 36,3. Triufé
Sortim per asfalt i, com no, travessem de nou l'autovia per a sortir a la N-525. Després de 600 metres de voral aconseguim la rotonda d'entrada a Pobla de Sanabria, fi d'aquesta maratoniana jornada. Al carrer Raval es compleixen els 40,5 quilòmetres.
- Km 40,5. Pobla de Sanabria(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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