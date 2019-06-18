Etapa de Lubián a A Gudiña

El itinerario

Km 0. Lubián(Albergue. Bar. Tienda. Farmacia)

La salida de Lubián no presenta ninguna dificultad. El itinerario está perfectamente señalizado, tanto por las flechas tradicionales como por las originales piedras esculpidas por Nicanor Carballo. Dejamos Lubián y descendemos para tomar, más adelante, el desvío hacia el Santuario de la Tuiza, al que llegamos tras cruzar un puente sobre el río Tuela y sortear por debajo la A-52 (Km 2,4).

Dejamos el Santuario a la izquierda y, si el tiempo acompaña (con nieve hay que ascender el puerto de A Canda por la carretera), bajaremos una pista asfaltada para coger el camino que lleva a cruzar el arroyo de la Tuiza, lo cruzamos por un puente de madera. A Canda es la ascensión más exigente que hemos de superar. El recorrido es precioso, viendo a la trocha sumergirse entre las masas de helechos y la arboleda para franquear tramos de exigentes repechos. Se alcanza la cima por encima del túnel de la N-525 y se continúa hasta la propia aldea de A Canda, que no ofrece ningún servicio.

Si optamos subir por la nacional, ascenso más corto, pero totalmente anodino, salvamos la autovía por el paso elevado y subimos hasta la carretera que viene de Lubián. En unos cientos de metros hay que bajar a la N-525 y comenzar la ascensión en dirección a A Gudiña. Al igual que en Padornelo, se corona A Canda tras pasar el túnel que da la bienvenida a la provincia de Ourense (Km 7). Para unirse al trazado original hay que proseguir por la N-525 y tomar el desvío a la aldea de A Canda. Doscientos metros después de pasar bajo la autovía verán, los que hayan subido por la N-525, el primer mojón gallego. Restan 244,071 kilómetros hasta Santiago (Km 9,7).

Alcanzamos una fuente que lleva el sello de Nicanor Carballo y pasamos bajo las vías para continuar el descenso. Siempre de frente, cruzamos más adelante el arroyo das Hortas y entramos más adelante en A Vilavella, población del Concello de A Mezquita.

Km 12. A Vilavella(Hotel. Bar. Tienda)

Descendemos por un carretil en fuerte pendiente y cruzamos un puente sobre el regueiro Vega do Pontón. Continuamos por un camino, arropados por un muro de piedra y pasando junto a unos establos. Tras una cancela el camino se estrecha y avanza paralelo al curso del río Abredo. Después aparece otra cancela y un tramo repleto de pasarelas de piedra que evitará que pongamos a prueba el Gore-Tex. Más adelante, por un tramo rodeado de escobas, llegaremos hasta la ermita de Nuestra Señora de Loreto, antesala de O Pereiro, Concello de A Mezquita.

Km 15,8. O Pereiro(bar a un kilómetro en subida)

Atravesamos la aldea por la calle principal y salimos por amplia pista. Se abandona por la derecha para coger una bonita senda que muy pronto nos lleva a cruzar otro arroyo del río Abredo. Continuamos por un camino ascendente por una ladera repleta de escobas y tras llegar a un alto bajamos hasta un reguero de agua que salvamos por una pasarela. Giramos a mano izquierda y 600 metros más adelante llegamos a una carretera que salva las vías del tren. Doscientos metros más adelante dejamos el asfalto y tomamos una pista que nos lleva hasta O Canizo, parroquia del Concello de A Gudiña.

Km 21,2. O Canizo

Salimos a la N-525 y continuamos por ella hasta el alto de O Canizo. Pasamos sobre la A-52 y 100 metros después cogemos un camino a la derecha que nos deja a la altura del edificio de Cruz Roja. Entramos posteriormente en A Gudiña. A la entrada hay que coger el desvío a Viana do Bolo/A Rua por la OU-533. Tras pasar bajo las vías giramos a la derecha y llegamos junto al albergue.