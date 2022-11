Etapa de A Gudiña a Laza

El itinerario

Km 0. A Gudiña(Todos los servicios)

Km 4,5. A Venda de Espiño

Km 7,8. A Venda da Teresa(Fuente)

Km 10,2. A Venda da Capela

Km 13,3. A Venda do Bolaño(Fuente)

Km 20. Campobecerros (Albergue privado. Bar-Tienda. Bar-Restaurante. Taberna. Pensión y Alojamiento Rural)

Km 23. Portocamba

Km 28,4. As Eiras(Punto de Apoyo al Peregrino de la Asociación Ultreia – As Eiras)

Km 34,5. Laza(Albergue. Punto de Apoyo al Peregrino. Pensión. Bares. Tiendas. Farmacia)

Pasamos, al igual que ayer, bajo las vías del tren. En lugar de salir a la N-525 giramos a mano derecha por la rúa Mayor y la seguimos hasta la praza Mayor, donde hay un crucero y un mojón jacobeo con dos vieiras. La de la izquierda, alternativa más larga, nos propone continuar hacia Verín. La de la derecha, más corta, hacia. En nuestra guía optaremos por continuar la peregrinación por esta última. De esta forma seguimos a la derecha por la rúa Cima de aldea, calle que desemboca en la carretera de la antiguay por la que nos internaremos en la. Continuamos por el arcén los siguientes 3 kilómetros hasta la primera localidad del día,Otros 3 kilómetros de monótono arcén nos llevan hasta, donde se hace más patente el despoblamiento rural, más aún en este entorno situado a más de mil metros de altitud.Dejamos atrás los últimos tejados de pizarra y salimos por un camino que en unos cientos de metros va al encuentro de una pista algo más ancha. Aquí tenemos la primera vista del, construido en 1974 en el desfiladero formado por el. La pista desemboca en la carretera, que nos lleva a pasar sobre las vías del tren. Entramos de esta manera en el, concretamente en laTras pasar el núcleo cogemos a mano izquierda una senda en ascenso que muere de nuevo en el asfalto. De la misma guisa, tras kilómetro y medio, llegamos a al población de, otro núcleo abandonado a su suerte.Continuamos por la carretera durante otros dos kilómetros y medio y salimos por un camino que asciende junto al arcén izquierdo, (ojo aqui y no hacerle caso a una flecha que nos indica seguir por la carretera, aunque esta tambien va a Campobecerros). Más adelante se convierte en una pista por la que avanzamos hasta que un hito jacobeo nos anima a “tirarnos” ladera abajo, (actualmente las flechas indican seguir por la carretera, en cualquier caso, ladera abajo o carretera, hay que descender con precaución), por una senda cubierta de pizarras que desciende vertiginosamente hasta, localidad dely fin de la Serra Seca.Atravesamos esta localidad, la única que parece de este mundo y donde podemos abastecernos, para salir a la carretera, que seguimos por la izquierda. Un total de 3 kilómetros entre subida y bajada nos dejan a las puertas de, otra aldea casi olvidada donde subsisten unos pocos vecinos aún aferrados a unos modos de vida más sinceros.Abandonamos este baluarte del pasado y llegamos hasta una cruz de madera, donde una escultura de Carballo invadida por las piedras nos anima a tomar la pista de la izquierda. A un primer tramo de falso llano le sucede el descenso decidido por la cuerda de la montaña, con el cortado a nuestra derecha. Durante más de 3 kilómetros no cambia el guión y podemos disfrutar de las espectaculares vistas del valle. Llegamos a la aldea de, delCruzamos la población y salimos a la altura de un merendero dotado de fuente, mesas y bancos de madera. En este punto nos aferramos a la única opción posible, una carretera de montaña por la que descendemos durante 4,5 kilómetros. Una vez recorridos veremos un mojón jacobeo (marca) que nos lleva a cruzar el. Llegamos así a la carretera OU-112 para entrar en Laza. El itinerario hacia el, que se encuentra en la rúa do Toural, está bien señalizado y una vez en la población aún tendremos que andar otro kilómetro.