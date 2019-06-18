Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

El itinerario

Km 0. Laza(Albergue. Pensión. Bares. Tiendas. Farmacia)

Desde el albergue bajamos hasta un callejón situado junto a la iglesia de San Xoan. Llegamos a la praza da Picota y enfilamos la calle que nos lleva a pasar junto a un crucero y que llega al pie de la OU-113 (Km 1,7). La tomamos y a los 800 metros, en el desvío a Vilamea, la dejamos momentáneamente para cruzar el río Támega. Se retoma el asfalto hasta la primera población: Soutelo Verde. Hasta la fecha llamaba la atención una señal con la inscripción “Granada 888”.

Km 4. Soutelo Verde

Cruzamos la población para salir de nuevo a la carretera, que dejamos acto seguido por una pista que conduce entre parcelas de cultivo a Tamicelas.

Km 6,9. Tamicelas

Junto a la capilla dieciochesca giramos a la izquierda y subimos por una pista pavimentada que pronto se transforma en un camino alfombrado de acículas de pino. Tras el primer cruce comienza el tramo más duro y a cada paso vamos ganando altitud por la ladera empinada del monte Requeixada. El desnivel es constante durante el primer kilómetro y medio, pero luego se atenúa un poco. La ascensión se hace bastante larga en la parte final, donde vemos claramente, al fondo a la izquierda, la carretera que hemos dejado en Soutelo. La retomamos en el alto (Km 11) para entrar en Alberguería. Aquí, bajo el nombre de El Rincón del Peregrino, Luis Sande regenta un albergue con 24 plazas y también un bar decorado en todos sus rincones por las vieiras firmadas por los peregrinos.

Km 12,2. Alberguería(Albergue. Bar)

Se sale del pueblo por un cómodo camino herboso, que suele anegarse de agua con facilidad, y tras un kilómetro largo cruzamos una carretera para retomar el camino y salir posteriormente a la OU-113. La cruzamos para tomar otro camino que nos lleva hasta una cruz de madera situada en el monte Talariño. Está situada a 970 metros de altitud, la cota más alta de esta jornada (Km 15,1). Continuamos en descenso hasta llegar a la carretera OU-113 la cual seguimos para poco después salir de ella por la izquierda y asi iniciar de forma decidida el descenso primero por pista asfaltada para más tarde por tierra hasta llegar a la carretera OU-1104 la cual seguimos hasta Vilar de Barrio.

Km 19,3. Vilar de Barrio(Albergue. Bares. Tiendas. Farmacia)

Cruzamos este municipio pasando junto a la iglesia de San Pedro Fiz y continuamos por carretera en dirección a Bóveda, parroquia a la que llegamos tras kilómetro y medio. Aquí queda muy patente como el cambio del paisaje y la relativa cercanía de la capital afectan por completo a los modos de vida de la población. Olvidadas las aldeas de montaña, nos encontramos con pueblos más habitados, de arquitectura menos tosca y entregados a las tareas agrícolas. Así lo muestran también los primeros hórreos.

Km 21,5. Bóveda

Cruzamos Bóveda y llegamos seguidamente a Vilar de Gomareite (Km 22,5). Salimos por pista asfaltada y a medio kilómetro torcemos a la izquierda para coger otra pista. Ésta transita por un humedal natural ya desecado en los años 50. La recta tiene una longitud de tres kilómetros y medio. Giraremos, al fin, a la derecha, para llegar a Bobadela.

Km 27,7. Bobadela

Más hórreos y las incombustibles berzas gallegas cultivadas junto a las casas. Dejamos Bobadela por un camino que sube a mano derecha y que avanza entre una masa de robles. Luego se desvía a la izquierda y cruza una carretera para entrar en Padroso (Km 28,8). Se sale junto al mojón que marca 133,077 a Santiago e inmediatamente después de un pilón de agua hay que girar a mano izquierda. Ascendemos, cruzamos un camino algo más amplio y llegamos a un paso entre unos riscos. Prestamos atención en la bajada y proseguimos por un sendero junto a una pequeña hilera de eucaliptos que dan paso a Cima de Vila.

Km 30,4. Cima de Vila

Torcemos a la derecha sin apenas contactar con el núcleo y salimos por un sendero que lleva a cruzar una pista y a continuar de frente. Cruzamos una carretera, pasamos junto a una nave y seguimos bajando hasta la siguiente población: Quintela (Km 31,9). Ya por carretera cogemos al desvío de la derecha que va hacia el albergue de peregrinos, al que arribamos en 600 metros.