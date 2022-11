Etapa de Laza a Xunqueira d'Ambía

L’itinerari

Km 0. Laza(Alberg. Pensió. Bars. Botigues. Farmàcia)

Km 4. Soutelo Verd

Km 6,9. Tamicelas

Km 12,2. Alberguería(Alberg. Bar)

Km 19,3. Vilar de Barri(Alberg. Bars. Botigues. Farmàcia)

Km 21,5. Volta

Km 27,7. Bobadela

Km 30,4. Cim de Vila

Km 32,7. Xunqueira d'Ambía(Alberg. Bars. Botigues. Farmàcia)

Des de l'alberg baixem fins a un carreró situat al costat de la. Arribem a la praza dona Picota i enfilem el carrer que ens porta a passar al costat d'un creuer i que arriba al peu de l'OU-113. La prenem i als 800 metres, en el desviament a Vilamea, la deixem momentàniament per a travessar el riu. Es reprèn l'asfalt fins a la primera població:. Fins avui cridava l'atenció un senyal amb la inscripció “Granada 888”.Creuem la població per a sortir de nou a la carretera, que deixem tot seguit per una pista que condueix entre parcel·les de cultiu aAl costat de la capella dieciochesca girem a l'esquerra i pugem per una pista pavimentada que aviat es transforma en un camí encatifat d'acículas de pi. Després del primer encreuament comença el tram més dur i a cada pas anem guanyant altitud pel vessant empinat de la. El desnivell és constant durant el primer quilòmetre i mig, però després s'atenua una mica. L'ascensió es fa bastant llarga en la part final, on veiem clarament, al fons a l'esquerra, la carretera que hem deixat en Soutelo. La reprenem en l'altper a entrar en. Aquí, sota el nom deregenta un alberg amb 24 places i també un bar decorat en tots els seus racons per les petxines de pelegrí signades pels pelegrins.Se surt del poble per un còmode camí herbós, que sol negar-se d'aigua amb facilitat, i després d'un quilòmetre llarg travessem una carretera per a reprendre el camí i sortir posteriorment a l'OU-113. La creuem per a prendre un altre camí que ens porta fins a una. Està situada a 970 metres d'altitud, la cota més alta d'aquesta jornada. Continuem en descens fins a arribar a la carretera OU-113 la qual seguim per a poc després sortir d'ella per l'esquerra i asi iniciar de forma decidida el descens primer per pista asfaltada per a més tard per terra fins a arribar a la carretera OU-1104 la qual seguim fins aCreuem aquest municipi passant al costat de lai continuem per carretera en direcció a, parròquia a la qual arribem després de quilòmetre i mig. Aquí queda molt palès com el canvi del paisatge i la relativa proximitat de la capital afecten per complet a les maneres de vida de la població. Oblidades els llogarets de muntanya, ens trobem amb pobles més habitats, d'arquitectura menys tosca i lliurats a les tasques agrícoles. Així ho mostren també els primers hórreos.Creuem Volta i arribem seguidament a. Sortim per pista asfaltada i a mig quilòmetre torcem a l'esquerra per a agafar una altra pista. Aquesta transita per un aiguamoll natural ja dessecat en els anys 50. La recta té una longitud de tres quilòmetres i mig. Girarem, a la fi, a la dreta, per a arribar aMés hórreos i les incombustibles berzas gallegues conreades al costat de les cases. Deixem Bobadela per un camí que puja a mà dreta i que avança entre una massa de roures. Després es desvia a l'esquerra i travessa una carretera per a entrar en. Se surt al costat de la fita que marcai immediatament després d'un piló d'aigua cal girar a mà esquerra. Ascendim, creuem un camí una mica més ampli i arribem a un pas entre uns cingles. Parem esment en la baixada i prosseguim per una sendera al costat d'una petita filera d'eucaliptus que donen pas aTorcem a la dreta sense tot just contactar amb el nucli i sortim per una sendera que porta a creuar una pista i a continuar de front. Travessem una carretera, passem al costat d'una nau i continuem baixant fins a la següent població:. Ja per carretera agafem al desviament de la dreta que va cap a l'alberg de pelegrins, al qual arribem en 600 metres.