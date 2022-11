Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

O itinerario

Km 0. Laza(Albergue. Pensión. Bares. Tendas. Farmacia)

Km 4. Soutelo Verde

Km 6,9. Tamicelas

Km 12,2. Alberguería(Albergue. Bar)

Km 19,3. Vilar de Barrio(Albergue. Bares. Tendas. Farmacia)

Km 21,5. Bóveda

Km 27,7. Bobadela

Km 30,4. Cima de Vila

Km 32,7. Xunqueira de Ambía(Albergue. Bares. Tendas. Farmacia)

Desde o albergue baixamos até un canellón situado xunto a a. Chegamos á praza dá Picota e enfilamos a rúa que nos leva a pasar xunto a un cruceiro e que chega ao pé da OU-113. Tomámola e aos 800 metros, no desvío a Vilamea, deixámola momentaneamente para cruzar o río. Retómase o asfalto até a primeira poboación:. Até a data chamaba a atención un sinal coa inscrición “Selecta 888”.Cruzamos a poboación para saír de novo á estrada, que deixamos acto seguido por unha pista que conduce entre parcelas de cultivo aXunto á capela dieciochesca viramos á esquerda e subimos por unha pista pavimentada que pronto se transforma nun camiño alfombrado de acículas de piñeiro. Tras o primeiro cruzamento comeza o tramo máis duro e a cada paso imos gañando altitude pola ladeira empinada de o. O desnivel é constante durante o primeiro quilómetro e medio, pero logo se atenúa un pouco. A ascensión faise bastante longa na parte final, onde vemos claramente, ao fondo á esquerda, a estrada que deixamos en Soutelo. Retomámola no altopara entrar en. Aquí, baixo o nome derexenta un albergue con 24 prazas e tamén un bar decorado en todos os seus recunchos polas vieiras asinadas polos peregrinos.Sáese do pobo por un cómodo camiño herboso, que adoita alagarse de auga con facilidade, e tras un quilómetro longo cruzamos unha estrada para retomar o camiño e saír posteriormente á OU-113. Cruzámola para tomar outro camiño que nos leva até unha. Está situada a 970 metros de altitude, a cota máis alta desta xornada. Continuamos en descenso até chegar á estrada OU-113 a cal seguimos para pouco despois saír dela pola esquerda e asi iniciar de forma decidida o descenso primeiro por pista asfaltada para máis tarde por terra até chegar á estrada OU-1104 a cal seguimos atéCruzamos este municipio pasando xunto a ae continuamos por estrada en dirección a, parroquia á que chegamos tras quilómetro e medio. Aquí queda moi patente como o cambio da paisaxe e a relativa proximidade da capital afectan por completo aos modos de vida da poboación. Esquecidas as aldeas de montaña, atopámonos con pobos máis habitados, de arquitectura menos basta e entregados ás tarefas agrícolas. Así o mostran tamén os primeiros hórreos.Cruzamos Bóveda e chegamos seguidamente a. Saímos por pista asfaltada e a medio quilómetro torcemos á esquerda para coller outra pista. Esta transita por un humidal natural xa desecado nos anos 50. A recta ten unha lonxitude de tres quilómetros e medio. Viraremos, ao fin, á dereita, para chegar aMáis hórreos e as incombustibles verzas galegas cultivadas xunto ás casas. Deixamos Bobadela por un camiño que sobe a man dereita e que avanza entre unha masa de carballos. Logo desvíase á esquerda e cruza unha estrada para entrar en. Sálguese xunto á mouteira que marcae inmediatamente despois dun pilón de auga hai que virar a man esquerda. Ascendemos, cruzamos un camiño algo máis amplo e chegamos a un paso entre uns riscos. Prestamos atención na baixada e proseguimos por un carreiro xunto a unha pequena fileira de eucaliptos que dan paso aTorcemos á dereita sen apenas contactar co núcleo e saímos por un carreiro que leva a cruzar unha pista e a continuar de fronte. Cruzamos unha estrada, pasamos xunto a unha nave e seguimos baixando até a seguinte poboación:. Xa por estrada collemos ao desvío da dereita que vai cara ao albergue de peregrinos, ao que arribamos en 600 metros.