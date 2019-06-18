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Camiño Sanabrés

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Etapa 8

Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

km 32,7
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
Albergues 4
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 8: Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

Perfil: Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

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Puntos de interese da etapa 8: Etapa de Laza a Xunqueira de Ambía

  • 15 Colexiata de Santa María a Real
  • 14 Albergue de peregrinos de Xunqueira de Ambía
  • 13 incrible
  • 12 Aldea de Gomareite
  • 11 Bóveda
  • 10 Igrexa de San Pedro Fíz
  • 9 Albergue de peregrinos de Vilar de Barrio
  • 8 cruz de madeira
  • 7 recuncho do peregrino
  • 6 Capela da Asunción
  • 5 Capela
  • 4 Soutelo verde
  • 3 Estrada OU-113
  • 2 Igrexa de San Xoan Bautista
  • 1 Albergue de peregrinos de Laza

O itinerario

  • Km 0. Laza(Albergue. Pensión. Bares. Tendas. Farmacia)

Desde o albergue baixamos até un canellón situado xunto a a igrexa de San Xoan. Chegamos á praza dá Picota e enfilamos a rúa que nos leva a pasar xunto a un cruceiro e que chega ao pé da OU-113 (Km 1,7). Tomámola e aos 800 metros, no desvío a Vilamea, deixámola momentaneamente para cruzar o río Támega. Retómase o asfalto até a primeira poboación: Soutelo Verde. Até a data chamaba a atención un sinal coa inscrición “Selecta 888”.

  • Km 4. Soutelo Verde

Cruzamos a poboación para saír de novo á estrada, que deixamos acto seguido por unha pista que conduce entre parcelas de cultivo a Tamicelas.

  • Km 6,9. Tamicelas

Xunto á capela dieciochesca viramos á esquerda e subimos por unha pista pavimentada que pronto se transforma nun camiño alfombrado de acículas de piñeiro. Tras o primeiro cruzamento comeza o tramo máis duro e a cada paso imos gañando altitude pola ladeira empinada de o monte Requeixada. O desnivel é constante durante o primeiro quilómetro e medio, pero logo se atenúa un pouco. A ascensión faise bastante longa na parte final, onde vemos claramente, ao fondo á esquerda, a estrada que deixamos en Soutelo. Retomámola no alto (Km 11) para entrar en Alberguería. Aquí, baixo o nome de O Recuncho do PeregrinoLuís Sande rexenta un albergue con 24 prazas e tamén un bar decorado en todos os seus recunchos polas vieiras asinadas polos peregrinos.

  • Km 12,2. Alberguería(Albergue. Bar)

Sáese do pobo por un cómodo camiño herboso, que adoita alagarse de auga con facilidade, e tras un quilómetro longo cruzamos unha estrada para retomar o camiño e saír posteriormente á OU-113. Cruzámola para tomar outro camiño que nos leva até unha cruz de madeira situada no monte Talariño. Está situada a 970 metros de altitude, a cota máis alta desta xornada (Km 15,1). Continuamos en descenso até chegar á estrada OU-113 a cal seguimos para pouco despois saír dela pola esquerda e asi iniciar de forma decidida o descenso primeiro por pista asfaltada para máis tarde por terra até chegar á estrada OU-1104 a cal seguimos até Vilar de Barrio.

  • Km 19,3. Vilar de Barrio(Albergue. Bares. Tendas. Farmacia)

Cruzamos este municipio pasando xunto a a igrexa de San Pedro Fiz e continuamos por estrada en dirección a Bóveda, parroquia á que chegamos tras quilómetro e medio. Aquí queda moi patente como o cambio da paisaxe e a relativa proximidade da capital afectan por completo aos modos de vida da poboación. Esquecidas as aldeas de montaña, atopámonos con pobos máis habitados, de arquitectura menos basta e entregados ás tarefas agrícolas. Así o mostran tamén os primeiros hórreos.

  • Km 21,5. Bóveda

Cruzamos Bóveda e chegamos seguidamente a Vilar de Gomareite (Km 22,5). Saímos por pista asfaltada e a medio quilómetro torcemos á esquerda para coller outra pista. Esta transita por un humidal natural xa desecado nos anos 50. A recta ten unha lonxitude de tres quilómetros e medio. Viraremos, ao fin, á dereita, para chegar a Bobadela.

  • Km 27,7. Bobadela

Máis hórreos e as incombustibles verzas galegas cultivadas xunto ás casas. Deixamos Bobadela por un camiño que sobe a man dereita e que avanza entre unha masa de carballos. Logo desvíase á esquerda e cruza unha estrada para entrar en Padroso (Km 28,8). Sálguese xunto á mouteira que marca 133,077 a Santiago e inmediatamente despois dun pilón de auga hai que virar a man esquerda. Ascendemos, cruzamos un camiño algo máis amplo e chegamos a un paso entre uns riscos. Prestamos atención na baixada e proseguimos por un carreiro xunto a unha pequena fileira de eucaliptos que dan paso a Cima de Vila.

  • Km 30,4. Cima de Vila

Torcemos á dereita sen apenas contactar co núcleo e saímos por un carreiro que leva a cruzar unha pista e a continuar de fronte. Cruzamos unha estrada, pasamos xunto a unha nave e seguimos baixando até a seguinte poboación: Quintela (Km 31,9). Xa por estrada collemos ao desvío da dereita que vai cara ao albergue de peregrinos, ao que arribamos en 600 metros.

  • Km 32,7. Xunqueira de Ambía(Albergue. Bares. Tendas. Farmacia)

As dificultades

Observacións

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Que ver, que facer

Albergues

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