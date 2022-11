Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

O itinerario

Km 0. Xunqueira de Ambía(Albergue. Bares. Tendas. Farmacia)

Km 3,6. A Pousa(Café-Bar)

Km 8,7. Penelas(Bares)

Km 11,3. Pereiras(Bar)

Km 15,4. Reboredo(Bares. Tendas. Farmacia)

Km 18,2. Seixalbo(Bares. Tendas)

Km 22,2. Ourense(Todos os servizos)

Desprazámonos cara ao centro do pobo pola estrada de entrada e, antes de chegar ao mosteiro, unha mouteira xacobea ínstanos a deixar a estrada e baixar até unha fonte. Hai unha placa dedicada a, sacerdote e escritor e cofundador da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago. Tras este monumento, a mellor opción é saír de novo á estrada e chegar até o próximo, antiquísimo cenobio cuxa igrexa se remonta ao século XIII e posuidor dun interesante claustro gótico do XVI. Tras a súa contemplación tiramos de fronte pola rúa Capitán Cortés e viramos á dereita para chegar xunto ao Centro de Saúde, o cal deixamos á esquerda. Acto seguido baixamos por un camiño até a mesma estrada, onde cruzamos o, o máis longo da provincia de Ourense xa que desde o seu nacemento, na Serra de San Mamede, percorre máis de 84 quilómetros para desembocar no Miño.En 150 metros abandonamos a estrada pola dereita e collemos un camiño que nos leva a cruzar a estrada que vén de San Xillao. Seguimos recto por pista e camiño para desembocar na 0Ou-102, pola que vai discorrer case íntegra a etapa de hoxe. Por ela chegamos a, e en breve a, onde pasamos xunto a unha capela dedicada a aO seguinte é, onde marca 17 quilómetros a Ourense por estrada. Un quilómetro máis adiante chegamos atéde o, onde deixamos por un momento a estrada. Uns centos de metros despois atopámonos cone cruzamos unha ponte sobre as vías do tren. Despois pasamos unha ponte sobre o ferrocarril para arribar en(Km 7,7) e despois en, con bar.Ante tal rosario de poboacións é difícil distinguir onde termina unha e empeza a seguinte. Case sen saír do núcleo diseminado de Penelas vén, situada no cruzamento que se desvía a Coucieiro. Pasamos sobre o ríoe entramos en, de o. Despois chegamos a, onde hai outro bar.Á altura do punto quilométrico 12 da OU-102 pasamos baixo a ponte do ferrocarril, xusto onde comeza o. Tras, onde se localizan algúns, chegamos a unha rotonda, porta de entrada a o. Seguímola de fronte e desviámonos máis adiante a man esquerda para chegar até outra rotonda. Atentos! porque aquí hai que virar lixeiramente á dereita, onde nace a OU-0514. Despedímonos do polígono para chegar aAo seu termo seguimos as indicacións da escultura de Nicanor Carballo marcada como Antigo Camiño de Santiago. Nada de camiño porque seguimos por asfalto subindo cara a o.No alto cruzamos a estrada para saír por un camiño pegado á beiravía. Baixamos xunto ao valo dunha empresa e chegamos até a estrada. Abandonámola pola dereita e tiramos pola rúa de Santa Adega até as. Hai un valo, sálvanse as vías por un paso inferior e posteriormente vírase á dereita. Cruzamos a estrada e entramos enpola rúa de Amendo.Este pobo foi declarado Conxunto de Valor Etnográfico e antigamente dependeu da xurisdición do Bispo. Dispuxo da súa propia prisión e rolo, exactamente onde hoxe se atopa un, xunto ao que pasamos para coller a man dereita a rúa Maior e posteriormente a rúa dá Eirexa, situada a man esquerda. Pasamos xunto á xeométrica fachada de ae chegamos ás primeiras casas depola rúa Verea Real.Desembocamos na avenida de Zamora e, pasamos unha rotonda e seguimos pola mesma avenida que máis adiante se converte na Rúa Progreso, despois viramos á dereita pola rúa Doutor Marañón que nos leva á praza Maior. preto desta na Rúa Barreiros atópase o albergue de peregrinos da Xunta.