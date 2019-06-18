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Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense
Información sobre a etapa 9: Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense
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Puntos de interese da etapa 9: Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense
O itinerario
- Km 0. Xunqueira de Ambía(Albergue. Bares. Tendas. Farmacia)
Desprazámonos cara ao centro do pobo pola estrada de entrada e, antes de chegar ao mosteiro, unha mouteira xacobea ínstanos a deixar a estrada e baixar até unha fonte. Hai unha placa dedicada a Don Eligio Rivas Quintas, sacerdote e escritor e cofundador da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago. Tras este monumento, a mellor opción é saír de novo á estrada e chegar até o próximo mosteiro de Santa María a Real, antiquísimo cenobio cuxa igrexa se remonta ao século XIII e posuidor dun interesante claustro gótico do XVI. Tras a súa contemplación tiramos de fronte pola rúa Capitán Cortés e viramos á dereita para chegar xunto ao Centro de Saúde, o cal deixamos á esquerda. Acto seguido baixamos por un camiño até a mesma estrada, onde cruzamos o río Arnoia, o máis longo da provincia de Ourense xa que desde o seu nacemento, na Serra de San Mamede, percorre máis de 84 quilómetros para desembocar no Miño (Km 1,4).En 150 metros abandonamos a estrada pola dereita e collemos un camiño que nos leva a cruzar a estrada que vén de San Xillao. Seguimos recto por pista e camiño para desembocar na 0Ou-102, pola que vai discorrer case íntegra a etapa de hoxe. Por ela chegamos a Outorelo (Km 3,3), e en breve a A Pousa, onde pasamos xunto a unha capela dedicada a a Virxe do Camiño.
- Km 3,6. A Pousa(Café-Bar)
O seguinte é Salgueiros (Km 5,2), onde marca 17 quilómetros a Ourense por estrada. Un quilómetro máis adiante chegamos até Gaspar (Km 6,2) de o Concello de Paderne, onde deixamos por un momento a estrada. Uns centos de metros despois atopámonos con A Veirada (Km 6,8) e cruzamos unha ponte sobre as vías do tren. Despois pasamos unha ponte sobre o ferrocarril para arribar en Ousende (Km 7,7) e despois en Penelas, con bar.
- Km 8,7. Penelas(Bares)
Ante tal rosario de poboacións é difícil distinguir onde termina unha e empeza a seguinte. Case sen saír do núcleo diseminado de Penelas vén A Neta, situada no cruzamento que se desvía a Coucieiro. Pasamos sobre o río Cerdeiriño e Barbaña e entramos en Venda do Río, de o Concello de Taboadela (Km 10,7). Despois chegamos a Pereiras, onde hai outro bar.
- Km 11,3. Pereiras(Bar)
Á altura do punto quilométrico 12 da OU-102 pasamos baixo a ponte do ferrocarril, xusto onde comeza o Concello de San Cibrao das Viñas (Km 12,4). Tras A Castelá (Km 13,5), onde se localizan algúns comercios e bares, chegamos a unha rotonda, porta de entrada a o polígono de San Cibrao. Seguímola de fronte e desviámonos máis adiante a man esquerda para chegar até outra rotonda. Atentos! porque aquí hai que virar lixeiramente á dereita, onde nace a OU-0514. Despedímonos do polígono para chegar a Reboredo.
- Km 15,4. Reboredo(Bares. Tendas. Farmacia)
Ao seu termo seguimos as indicacións da escultura de Nicanor Carballo marcada como Antigo Camiño de Santiago. Nada de camiño porque seguimos por asfalto subindo cara a o Alto do Cumial (Km 16,5).No alto cruzamos a estrada para saír por un camiño pegado á beiravía. Baixamos xunto ao valo dunha empresa e chegamos até a estrada. Abandonámola pola dereita e tiramos pola rúa de Santa Adega até as vías do tren. Hai un valo, sálvanse as vías por un paso inferior e posteriormente vírase á dereita. Cruzamos a estrada e entramos en Seixalbo pola rúa de Amendo.
- Km 18,2. Seixalbo(Bares. Tendas)
Este pobo foi declarado Conxunto de Valor Etnográfico e antigamente dependeu da xurisdición do Bispo. Dispuxo da súa propia prisión e rolo, exactamente onde hoxe se atopa un cruceiro plateresco do XVIII, xunto ao que pasamos para coller a man dereita a rúa Maior e posteriormente a rúa dá Eirexa, situada a man esquerda. Pasamos xunto á xeométrica fachada de a igrexa de San Breixo e chegamos ás primeiras casas de Ourense pola rúa Verea Real.Desembocamos na avenida de Zamora e, pasamos unha rotonda e seguimos pola mesma avenida que máis adiante se converte na Rúa Progreso, despois viramos á dereita pola rúa Doutor Marañón que nos leva á praza Maior. preto desta na Rúa Barreiros atópase o albergue de peregrinos da Xunta.
- Km 22,2. Ourense(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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