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Camiño Sanabrés

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Etapa 7

Etapa da Gudiña a Laza

km 34,5
Tempo 08H 30’
Dificultade alta
Albergues 2
Dispoñible sen conexión

Información sobre a etapa 7: Etapa da Gudiña a Laza

Perfil: Etapa da Gudiña a Laza

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Puntos de interese da etapa 7: Etapa da Gudiña a Laza

  • 13 Igrexa de San Xoan Bautista
  • 12 Albergue de peregrinos de Laza
  • 11 As Eiras
  • 10 cruce e estrada
  • 9 Igrexa de San Miguel
  • 8 Portocamba
  • 7 Campocalves
  • 6 Venda da Capela
  • 5 Venda de Teresa
  • 4 A Venda do Espino
  • 3 Igrexa de San Pedro
  • 2 Igrexa de San Martiño
  • 1 Albergue de peregrinos de A Gudiña

O itinerario

  • Km 0. A Gudiña(Todos os servizos)

Pasamos, do mesmo xeito que onte, baixo as vías do tren. En lugar de saír á N-525 viramos a man dereita pola rúa Maior e seguímola até a praza Maior, onde hai un cruceiro e unha mouteira xacobea con dúas vieiras. A da esquerda, alternativa máis longa, proponnos continuar cara a Verín. A da dereita, máis curta, cara a Laza. Na nosa guía optaremos por continuar a peregrinación por esta última. Desta forma seguimos á dereita pola rúa Cima de aldea, rúa que desemboca na estrada da antiga Verea Vella e pola que nos internaremos en a Serra Seca.Continuamos pola beiravía os seguintes 3 quilómetros até a primeira localidade do día, A Venda do Espiño.

  • Km 4,5. A Venda de Espiño

Outros 3 quilómetros de monótono beiravía lévannos até A Venda dá Teresa, onde se fai máis patente o despoboamento rural, máis aínda nesta contorna situada a máis de mil metros de altitude.

  • Km 7,8. A Venda dá Teresa(Fonte)

Deixamos atrás os últimos tellados de lousa e saímos por un camiño que nuns centos de metros vai ao encontro dunha pista algo máis ancha. Aquí temos a primeira vista de o Encoro das Portas, construído en 1974 no desfiladeiro formado por o río Camba. A pista desemboca na estrada, que nos leva a pasar sobre as vías do tren. Entramos desta maneira en o Concello de Vilariño de Conso, concretamente en Véndaa  dá Capela.

  • Km 10,2. A Venda dá Capela

Tras pasar o núcleo collemos a man esquerda unha senda en ascenso que morre de novo no asfalto. Da mesma guisa, tras quilómetro e medio, chegamos á a poboación de Venda do Bolaño, outro núcleo abandonado á súa sorte.

  • Km 13,3. A Venda do Bolaño(Fonte)

Continuamos pola estrada durante outros dous quilómetros e medio e saímos por un camiño que ascende xunto á beiravía esquerda, (ollo aqui e non facerlle caso a unha frecha que nos indica seguir pola estrada, aínda que esta tambien vai a Campobecerros). Máis adiante convértese nunha pista pola que avanzamos ata que un fito xacobeo anímanos a “tirarnos” ladeira abaixo, (actualmente as frechas indican seguir pola estrada, en calquera caso, ladeira abaixo ou estrada, hai que descender con precaución), por unha senda cuberta de lousas que descende vertiginosamente até Campobecerros, localidade de o Concello de Castrelo do Val e fin da Serra Seca.

  • Km 20. Campobecerros (Albergue privado. Bar-Tenda. Bar-Restaurante. Taberna. Pensión e Aloxamento Rural)

Atravesamos esta localidade, a única que parece deste mundo e onde podemos abastecernos, para saír á estrada, que seguimos pola esquerda. Un total de 3 quilómetros entre subida e baixada déixannos ás portas de Portocamba, outra aldea case esquecida onde subsisten uns poucos veciños aínda aferrados a uns modos de vida máis sinceros.

  • Km 23. Portocamba

Abandonamos este baluarte do pasado e chegamos até unha cruz de madeira, onde unha escultura de Carballo invadida polas pedras anímanos a tomar a pista da esquerda (Km 24,1).A un primeiro tramo de falso chan sucédelle o descenso decidido pola corda da montaña, co cortado á nosa dereita. Durante máis de 3 quilómetros non cambia o guión e podemos gozar das espectaculares vistas do val. Chegamos á aldea de As Eiras, de o Concello de Laza.

  • Km 28,4. As Eiras(Punto de Apoio ao Peregrino da Asociación Ultreia – As Eiras)

Cruzamos a poboación e saímos á altura dun merendero dotado de fonte, mesas e bancos de madeira. Neste punto aferrámonos á única opción posible, unha estrada de montaña pola que descendemos durante 4,5 quilómetros. Unha vez percorridos veremos unha mouteira xacobea (marca 163,139 a Santiago) que nos leva a cruzar o río Cereixo. Chegamos así á estrada OU-112 para entrar en Laza. O itinerario cara a o albergue, que se atopa na rúa do Toural, está ben sinalizado e unha vez na poboación aínda teremos que andar outro quilómetro.

  • Km 34,5. Laza(Albergue. Punto de Apoio ao Peregrino. Pensión. Bares. Tendas. Farmacia)

As dificultades

Observacións

En imaxes

Que ver, que facer

Albergues

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