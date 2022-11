Etapa da Gudiña a Laza

O itinerario

Km 0. A Gudiña(Todos os servizos)

Km 4,5. A Venda de Espiño

Km 7,8. A Venda dá Teresa(Fonte)

Km 10,2. A Venda dá Capela

Km 13,3. A Venda do Bolaño(Fonte)

Km 20. Campobecerros (Albergue privado. Bar-Tenda. Bar-Restaurante. Taberna. Pensión e Aloxamento Rural)

Km 23. Portocamba

Km 28,4. As Eiras(Punto de Apoio ao Peregrino da Asociación Ultreia – As Eiras)

Km 34,5. Laza(Albergue. Punto de Apoio ao Peregrino. Pensión. Bares. Tendas. Farmacia)

Pasamos, do mesmo xeito que onte, baixo as vías do tren. En lugar de saír á N-525 viramos a man dereita pola rúa Maior e seguímola até a praza Maior, onde hai un cruceiro e unha mouteira xacobea con dúas vieiras. A da esquerda, alternativa máis longa, proponnos continuar cara a Verín. A da dereita, máis curta, cara a. Na nosa guía optaremos por continuar a peregrinación por esta última. Desta forma seguimos á dereita pola rúa Cima de aldea, rúa que desemboca na estrada da antigae pola que nos internaremos en a.Continuamos pola beiravía os seguintes 3 quilómetros até a primeira localidade do día,Outros 3 quilómetros de monótono beiravía lévannos até, onde se fai máis patente o despoboamento rural, máis aínda nesta contorna situada a máis de mil metros de altitude.Deixamos atrás os últimos tellados de lousa e saímos por un camiño que nuns centos de metros vai ao encontro dunha pista algo máis ancha. Aquí temos a primeira vista de o, construído en 1974 no desfiladeiro formado por o. A pista desemboca na estrada, que nos leva a pasar sobre as vías do tren. Entramos desta maneira en o, concretamente enTras pasar o núcleo collemos a man esquerda unha senda en ascenso que morre de novo no asfalto. Da mesma guisa, tras quilómetro e medio, chegamos á a poboación de, outro núcleo abandonado á súa sorte.Continuamos pola estrada durante outros dous quilómetros e medio e saímos por un camiño que ascende xunto á beiravía esquerda, (ollo aqui e non facerlle caso a unha frecha que nos indica seguir pola estrada, aínda que esta tambien vai a Campobecerros). Máis adiante convértese nunha pista pola que avanzamos ata que un fito xacobeo anímanos a “tirarnos” ladeira abaixo, (actualmente as frechas indican seguir pola estrada, en calquera caso, ladeira abaixo ou estrada, hai que descender con precaución), por unha senda cuberta de lousas que descende vertiginosamente até, localidade de oe fin da Serra Seca.Atravesamos esta localidade, a única que parece deste mundo e onde podemos abastecernos, para saír á estrada, que seguimos pola esquerda. Un total de 3 quilómetros entre subida e baixada déixannos ás portas de, outra aldea case esquecida onde subsisten uns poucos veciños aínda aferrados a uns modos de vida máis sinceros.Abandonamos este baluarte do pasado e chegamos até unha cruz de madeira, onde unha escultura de Carballo invadida polas pedras anímanos a tomar a pista da esquerda.A un primeiro tramo de falso chan sucédelle o descenso decidido pola corda da montaña, co cortado á nosa dereita. Durante máis de 3 quilómetros non cambia o guión e podemos gozar das espectaculares vistas do val. Chegamos á aldea de, de oCruzamos a poboación e saímos á altura dun merendero dotado de fonte, mesas e bancos de madeira. Neste punto aferrámonos á única opción posible, unha estrada de montaña pola que descendemos durante 4,5 quilómetros. Unha vez percorridos veremos unha mouteira xacobea (marca) que nos leva a cruzar o. Chegamos así á estrada OU-112 para entrar en Laza. O itinerario cara a o, que se atopa na rúa do Toural, está ben sinalizado e unha vez na poboación aínda teremos que andar outro quilómetro.