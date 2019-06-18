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Laza - Xunqueira de Ambíako etapa
Requeixada mendiaren igoera Albergeriaraino, malda handiekin
Etapari buruzko informazioa 8: Laza - Xunqueira de Ambíako etapa
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Etapako interesguneak 8: Laza - Xunqueira de Ambíako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Laza(Aterpetxea. Pentsioa. Tabernak. Dendak. Farmazia)
Aterpetxetik San Xoan elizaren ondoko kalezuloraino jaitsiko gara. Picota prazara iritsiko gara, eta gurutzadura batera eramango gaituen kalea gurutzatuko dugu, OU-113 errepidearen oinera iritsiko dena (1,7. km). Hartu eta 800 metrora, Vilameako desbidean, Tamega ibaia zeharkatzeko utzi genuen. Asfaltoari berriro ekiten zaio lehen herrira arte:Gozoki berdea. Orain arte, atentzioa ematen zuen “Granada 888” inskripzioa zuen seinale batek.
- 4. km. Gozoki berdea
Herria gurutzatu eta errepidera itzuliko gara. Ondoren, pista bat ikusiko dugu, laborantzako lurzatien artean Tamicelasera joateko.
- 6,9 km. Tamizelak
Kapera hamaseitarraren ondoan ezkerrera biratuko dugu eta pista zolatu batetik igoko gara. Pista hori pinu-azikulen bide alfonbratu bihurtuko da laster. Lehenengo bidegurutzearen ondoren, zatirik gogorrena hasten da, eta, urrats bakoitzean, Errekeixada mendiaren maldan gora goaz. Desnibela konstantea da lehen kilometro eta erdian, baina gero pixka bat ahuldu egiten da. Igoera luze samarra egiten da bukaeran, eta argi eta garbi ikusten dugu, ezkerrean, Soutelon utzi dugun errepidea. Gainera (11. km) itzuliko gara, Alberguerian sartzeko. Han, El Rincón del Peregrino izenarekin, Luis Sandek 24 plazako aterpetxea eta erromesek sinatutako beirek apaindutako taberna bat zuzentzen ditu.
- 12,2 km. Aterpetxeak (aterpetxea. Taberna)
Herritik erraz urperatzen den bide belartsu erosotik ateratzen da, eta kilometro luze baten ondoren errepide bat zeharkatzen dugu, bideari berriro heldu eta OU-113 errepidera ateratzeko. Beste bide bat hartu eta Talariño mendian dagoen egurrezko gurutze batera iritsiko zarete. 970 metroko altueran dago, egun horretako kotarik altuenean (15,1 km). Jaisten jarraituko dugu OU-113 errepidera iritsi arte. Handik gutxira, ezkerretik aterako gara, eta, horrela, lehenengo, pista asfaltatutik jaitsiko gara, eta, gero, lurretik, OU-1104 errepidera iritsiko gara. Han, Vilar de Barriora iritsiko gara.
- 19,3 km. Vilar de Barrio (aterpetxea. Tabernak. Dendak. Farmazia)
Herri hau San Pedro Fiz elizaren ondotik pasa eta errepidez jarraituko dugu Bovedarantz. Handik kilometro eta erditik aurrera iritsiko gara. Hemen oso nabaria da paisaiaren aldaketak eta kapitalaren hurbiltasun erlatiboak erabat eragiten dietela biztanleriaren bizimoduari. Mendialdeko herrixkak ahaztuta, herri jendetsuagoak, arkitektura ez hain zakarrekoak eta nekazaritzako lanei emanak aurkituko ditugu. Hala erakusten dute lehen garaiek ere.
- 21,5 km. Ganga
Bobeda zeharkatu eta Gomareiteko Vilarrera iritsiko gara (22,5 km). Pista asfaltatutik atera eta kilometro erdira ezkerretara egingo dugu beste pista bat hartzeko. 1950eko hamarkadan lehortutako hezegune natural batetik igarotzen da. Zuzenak hiru kilometro eta erdiko luzera du. Azkenean, eskuinera biratuko dugu, Bobadelara iristeko.
- 27,7 km. Bobadela
Garaiagoak eta erregaitz galegoak, etxeen ondoan landuak. Bobadela eskuinetara igotzen den eta harizti batzuen artean aurrera doan bidetik utziko dugu. Gero, ezkerrera desbideratuko da eta errepide bat gurutzatuko du Padroson sartzeko (28,8 km). 133,077 markatzen duen mugarriaren ondotik ateratzen da Santiagora, eta ur-pilo baten ondoren ezkerrera biratu behar da. Gora egin, bide zabalago bat gurutzatu, eta tximino batzuen arteko bide batera iritsiko gara. Jaitsieran arreta jarri, eta bidezidor batetik jarraitu, eukalipto-ilara txiki baten ondoan, Vila gailurrera joateko.
- 30,4 km. Vilaren gailurra
Eskuinetara egin behar dugu, erdigunearekin ia harremanik izan gabe, eta pista bat zeharkatzera eta aurrera segitzera daraman bidezidor batetik abiatu. Errepidea gurutzatu, nabe baten ondotik pasa eta herri honetara jaisten jarraituko dugu:Kintela (31,9 km). Errepidera iristean, eskuineko bidea hartuko dugu, erromesen aterpetxerantz doana, eta 600 metrora iritsiko gara.
- 32,7 km. Ambiako Xunqueira (aterpetxea. Tabernak. Dendak. Farmazia)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak