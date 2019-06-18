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Ako etapa Gudiñatik Lazara
Janaria eramatea komeni da, Campobecerrosen bakarrik baitaude zerbitzuak
Etapari buruzko informazioa 7: Ako etapa Gudiñatik Lazara
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Etapako interesguneak 7: Ako etapa Gudiñatik Lazara
Ibilbidea
- 0 km. A Gudiña (zerbitzu guztiak)
Atzo bezala, trenaren azpitik pasatuko gara. N-525 errepidera atera beharrean, eskuinetara biratuko dugu Kale Nagusian barrena, eta praza nagusira iritsiko gara. Han, gurutzadura bat eta bi bieiradun mugarri jacobeo bat daude. Ezkerrekoa, alternatiba luzeena, Verinerantz jarraitzea proposatzen digu. Eskuinekoa laburragoa da, Laza aldera. Gure gidan, azken horretan erromesaldia egiten jarraitzea aukeratuko dugu. Horrela, eskuinean, Herrixkako gailurra ikusiko dugu. Kale hori Verea Vella errepide zaharrean amaitzen da eta Serra Secan barneratuko gara. Hurrengo 3 kilometroak bazterbidetik jarraitu, eguneko lehen herriraino, A Venda do Espiño.
- 4,5 km. Erbinude zuri mahatsa
Beste 3 kilometro bazterbide monotonotik A Venda da Teresara iritsiko gara. Han nabariagoa da landa-eremua jendez hustea, are gehiago mila metrotik gorako altueran dagoen inguru horretan.
- 7,8 km. A Venda da Teresa (Iturria)
Arbelezko azken teilatuak atzean utzi, eta ehunka metrotan pista zabalago baten elkargunera doan bidetik aterako gara. Hemen dugu As Portasko urtegiaren lehen ikuspegia. 1974an eraiki zuten, Camba ibaiak sortutako haitzartean. Pista errepidean amaitzen da, eta trenbidera eramaten gaitu. Horrela, Concello de Vilariño de Conson sartuko gara, Venda da Capelan hain zuzen ere.
- 10,2 km. Capela saldari
Nukleoa pasatu ondoren, ezkerretara, gorantz doan bidezidor bat hartu, eta berriro asfaltoan hiltzen da. Bide beretik, kilometro eta erdi egin ondoren, Venda do Bolaño herrira iritsiko gara, bere zoriaren arabera abandonatutako beste gune batera.
- 13,3 km. Saldutako Bolaño(Iturria)
Beste bi kilometro eta erdian, errepidetik jarraitu, eta ezkerreko bazterbidearen ondotik doan bidetik atera (adi hemen, eta ez kasurik egin errepidetik jarraitu behar dugula adierazten digun gezi bati, nahiz eta errepide hori ere Campobecerrosera joan). Aurrerago, pista bihurtzen da, eta bertatik aurrera egingo dugu, harik eta Done Jakueren mugarri batek maldan behera “jaurtitzera” animatzen gaituen arte (gaur egun, geziek adierazten dute, nolanahi ere, maldan behera edo errepidean behera, kontuz jaitsi behar dela), arbelez estalitako bide batetik, Campobecerrosera, Concello de Castrelo do Serra de Fin herrira, goitik behera.
- 20 km. Kanpobezerroak (aterpetxe pribatua. Bar-denda. ostatu-jatetxea. Taberna. Landa ostatua eta ostatua)
Herri hau zeharkatuko dugu, mundu honetakoa dirudien bakarra. Han, errepidea hartu, eta ezkerretik jarraituko dugu. Igotzetik jaistera 3 kilometro egin ondoren, Portocamba izeneko herrixkaren atarian gaude. Ia ahaztuta dagoen herrixka horretan oraindik ere bizilagun gutxi batzuk bizi dira, bizimodu zintzoagoak dituztenak.
- 23. km. Kanbio-euskarria
Iraganeko bastioi hau utzi eta egurrezko gurutze batera iritsiko gara. Han, harriek inbaditutako Carballoren eskultura batek ezkerreko pista hartzera animatzen gaitu (24,1. km). Ordoki faltsuko lehen zatian, mendiko sokatik jaitsiko gara, ebakia gure eskuinean duela. 3 kilometro baino gehiagoan ez da gidoia aldatzen, eta bailarako ikuspegi ikusgarriez goza dezakegu. Lazako Concello herriko As Eiras herrixkara iritsiko gara.
- 28,4 km. As Eiras
Herria zeharkatu, eta iturri, mahai eta zurezko eserlekuak dituen askaldegi baten parean irtengo gara. Puntu honetan, aukera bakarra dugu: mendiko errepidea, 4,5 kilometroz jaitsiko dena. Ibilitakoan, mugarri jacobeo bat ikusiko dugu (Santiagora 163,139 marka), Cereixo ibaia zeharkatzera eramango gaituena. Horrela, OU-112 errepidera iritsiko gara, Lakara sartzeko. Aterpetxerako ibilbidea, Toural auzoan dagoena, ondo seinaleztatuta dago eta behin herrian beste kilometro bat egin beharko dugu.
- 34,5 km. Laza(Aterpetxea. Erromesari laguntzeko gunea. Pentsioa. Tabernak. Dendak. Farmazia)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak