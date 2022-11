Ako etapa Gudiñatik Lazara

Ibilbidea

0 km. A Gudiña (zerbitzu guztiak)

4,5 km. Erbinude zuri mahatsa

7,8 km. A Venda da Teresa (Iturria)

10,2 km. Capela saldari

13,3 km. Saldutako Bolaño(Iturria)

20 km. Kanpobezerroak (aterpetxe pribatua. Bar-denda. ostatu-jatetxea. Taberna. Landa ostatua eta ostatua)

23. km. Kanbio-euskarria

28,4 km. As Eiras

34,5 km. Laza(Aterpetxea. Erromesari laguntzeko gunea. Pentsioa. Tabernak. Dendak. Farmazia)

Atzo bezala, trenaren azpitik pasatuko gara. N-525 errepidera atera beharrean, eskuinetara biratuko dugu Kale Nagusian barrena, eta praza nagusira iritsiko gara. Han, gurutzadura bat eta bi bieiradun mugarri jacobeo bat daude. Ezkerrekoa, alternatiba luzeena, Verinerantz jarraitzea proposatzen digu. Eskuinekoa laburragoa da, Laza aldera.Gure gidan, azken horretan erromesaldia egiten jarraitzea aukeratuko dugu. Horrela, eskuinean, Herrixkako gailurra ikusiko dugu. Kale hori Verea Vella errepide zaharrean amaitzen daSerra Secan barneratuko gara.Hurrengo 3 kilometroak bazterbidetik jarraitu, eguneko lehen herriraino, A Venda do Espiño.Beste 3 kilometro bazterbide monotonotik A Vendanabariagoa da landa-eremua jendez hustea, are gehiago mila metrotik gorako altueran dagoen inguru horretan.Arbelezko azken teilatuak atzean utzi, eta ehunka metrotan pista zabalago baten elkargunera doan bidetik aterako gara. Hemen duguzuten, Camba ibaiak sortutako haitzartean.Pista errepidean amaitzen da, eta trenbidera eramaten gaitu. Horrela, Concello deere.Nukleoa pasatu ondoren, ezkerretara, gorantz doan bidezidor bat hartu, eta berriro asfaltoan hiltzen da. Bide beretik, kilometro eta erdi egin ondoren, Vendagune batera.Beste bi kilometro eta erdian, errepidetik jarraitu, eta ezkerreko bazterbidearen ondotik doan bidetik atera (adi hemen, eta ez kasurik egin errepidetik jarraitu behar dugula adierazten digun gezi bati, nahiz eta errepide hori ere Campobecerrosera joan). Aurrerago, pista bihurtzen da, eta bertatik aurrera egingo dugu, harik eta Done Jakueren mugarri batek maldan behera “jaurtitzera” animatzen gaituen arte (gaur egun, geziek adierazten dute, nolanahi ere, maldan behera edo errepidean behera, kontuz jaitsi behar dela), arbelez estalitako bide batetik, Campobecerrosera, ConcelloCastreloherrira, goitik behera.Herri hau zeharkatuko dugu, mundu honetakoa dirudien bakarra. Han, errepidea hartu, eta ezkerretik jarraituko dugu. Igotzetik jaistera 3 kilometro egin ondoren, Portocamba izenekoatarian gaude. Ia ahaztuta dagoen herrixka horretan oraindik ere bizilagun gutxi batzuk bizi dira, bizimodu zintzoagoak dituztenak.Iraganeko bastioi hau utzi eta egurrezko gurutze batera iritsiko gara. Han, harriek inbaditutako Carballoren eskultura batek ezkerreko pista hartzera animatzen gaitu (24,1. km).Ordoki faltsuko lehen zatian, mendiko sokatik jaitsiko gara, ebakia gure eskuinean duela. 3 kilometro baino gehiagoan ez da gidoia aldatzen, eta bailarako ikuspegi ikusgarriez goza dezakegu. Lazako Concello herriko Asiritsiko gara.Herria zeharkatu, eta iturri, mahai eta zurezko eserlekuak dituen askaldegi baten parean irtengo gara. Puntu honetan, aukera bakarra dugu: mendiko errepidea, 4,5 kilometroz jaitsiko dena. Ibilitakoan, mugarri jacobeo bat ikusiko dugu (SantiagoraCereixo ibaia zeharkatzera eramango gaituena.Horrela, OU-112 errepidera iritsiko gara, Lakara sartzeko. Aterpetxerako ibilbidea,auzoan dagoena, ondo seinaleztatuta dago eta behin herrian beste kilometro bat egin beharko dugu.