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Etapa de Gudiña a Laza
Convé portar menjar perquè només hi ha serveis a Campobecerros
Informació sobre l’etapa 7: Etapa de Gudiña a Laza
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Punts d’interès de l’etapa 7: Etapa de Gudiña a Laza
L’itinerari
- Km 0. A Gudiña(Tots els serveis)
Passem, igual que ahir, sota les vies del tren. En lloc de sortir a la N-525 girem a mà dreta per la rúa Major i la seguim fins a la praza Major, on hi ha un creuer i una fita jacobeo amb dues petxines de pelegrí. La de l'esquerra, alternativa més llarga, ens proposa continuar cap a Verín. La de la dreta, més curta, cap a Laza. En la nostra guia optarem per continuar la peregrinació per aquesta última. D'aquesta manera seguim a la dreta per la rúa Cim de llogaret, carrer que desemboca en la carretera de l'antiga Verea Vella i per la qual ens internarem a la Serra Seca.Continuem pel voral els següents 3 quilòmetres fins a la primera localitat del dia, A Bena do Espiño.
- Km 4,5. A Bena d'Espiño
Altres 3 quilòmetres de monòton voral ens porten fins A Bena dona Teresa, on es fa més palesa el despoblament rural, més encara en aquest entorn situat a més de mil metres d'altitud.
- Km 7,8. A Bena dona Teresa(Font)
Deixem enrere les últimes teulades de pissarra i sortim per un camí que en uns centenars de metres va a la trobada d'una pista una mica més ampla. Aquí tenim la primera vista de el Embassament d'As Portes, construït en 1974 en el congost format per el riu Camba. La pista desemboca en la carretera, que ens porta a passar sobre les vies del tren. Entrem d'aquesta manera en el Concello de Vilariño de Conso, concretament en la Bena dona Capela.
- Km 10,2. A Bena dona Capela
Després de passar el nucli agafem a mà esquerra una senda en ascens que mor de nou en l'asfalt. De la mateixa guisa, després de quilòmetre i mig, arribem a a el població de Bena do Bolaño, un altre nucli abandonat a la seva sort.
- Km 13,3. A Bena do Bolaño(Font)
Continuem per la carretera durant altres dos quilòmetres i mig i sortim per un camí que ascendeix al costat del voral esquerre, (ull aqui i no fer-li cas a una fletxa que ens indica seguir per la carretera, encara que aquesta tambien va a Campobecerros). Més endavant es converteix en una pista per la qual avancem fins que una fita jacobeo ens anima a “tirar-nos” vessant a baix, (actualment les fletxes indiquen seguir per la carretera, en qualsevol cas, vessant a baix o carretera, cal descendir amb precaució), per una senda coberta de pissarres que descendeix vertiginosament fins a Campobecerros, localitat de el Concello de Castrelo do Val i fi de la Serra Seca.
- Km 20. Campobecerros (Alberg privat. Bar-Botiga. Bar-Restaurant. Taverna. Pensió i Allotjament Rural)
Travessem aquesta localitat, l'única que sembla d'aquest món i on podem proveir-nos, per a sortir a la carretera, que seguim per l'esquerra. Un total de 3 quilòmetres entre pujada i baixada ens deixen a les portes de Portocamba, un altre llogaret gairebé oblidat on subsisteixen uns pocs veïns encara aferrats a unes maneres de vida més sincers.
- Km 23. Portocamba
Abandonem aquest baluard del passat i arribem fins a una creu de fusta, on una escultura de Carballo envaïda per les pedres ens anima a prendre la pista de l'esquerra (Km 24,1).A un primer tram de fals pla li succeeix el descens decidit per la corda de la muntanya, amb el tallat a la nostra dreta. Durant més de 3 quilòmetres no canvia el guió i podem gaudir de les espectaculars vistes de la vall. Arribem al llogaret de As Eiras, de el Concello de Laza.
- Km 28,4. As Eiras(Punt de Suport al Pelegrí de l'Associació Ultreia – As Eiras)
Creuem la població i sortim a l'altura d'un berenador dotat de font, taules i bancs de fusta. En aquest punt ens aferrem a l'única opció possible, una carretera de muntanya per la qual descendim durant 4,5 quilòmetres. Una vegada recorreguts veurem una fita jacobeo (marca 163,139 a Santiago) que ens porta a travessar el riu Cereixo. Arribem així a la carretera OU-112 per a entrar en Laza. L'itinerari cap a el alberg, que es troba en la rúa do Toural, està ben senyalitzat i una vegada en la població encara haurem de caminar un altre quilòmetre.
- Km 34,5. Laza(Alberg. Punt de Suport al Pelegrí. Pensió. Bars. Botigues. Farmàcia)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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