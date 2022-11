Etapa de Gudiña a Laza

L’itinerari

Km 0. A Gudiña(Tots els serveis)

Km 4,5. A Bena d'Espiño

Km 7,8. A Bena dona Teresa(Font)

Km 10,2. A Bena dona Capela

Km 13,3. A Bena do Bolaño(Font)

Km 20. Campobecerros (Alberg privat. Bar-Botiga. Bar-Restaurant. Taverna. Pensió i Allotjament Rural)

Km 23. Portocamba

Km 28,4. As Eiras(Punt de Suport al Pelegrí de l'Associació Ultreia – As Eiras)

Km 34,5. Laza(Alberg. Punt de Suport al Pelegrí. Pensió. Bars. Botigues. Farmàcia)

Passem, igual que ahir, sota les vies del tren. En lloc de sortir a la N-525 girem a mà dreta per la rúa Major i la seguim fins a la praza Major, on hi ha un creuer i una fita jacobeo amb dues petxines de pelegrí. La de l'esquerra, alternativa més llarga, ens proposa continuar cap a Verín. La de la dreta, més curta, cap a. En la nostra guia optarem per continuar la peregrinació per aquesta última. D'aquesta manera seguim a la dreta per la rúa Cim de llogaret, carrer que desemboca en la carretera de l'antigai per la qual ens internarem a la.Continuem pel voral els següents 3 quilòmetres fins a la primera localitat del dia,Altres 3 quilòmetres de monòton voral ens porten fins, on es fa més palesa el despoblament rural, més encara en aquest entorn situat a més de mil metres d'altitud.Deixem enrere les últimes teulades de pissarra i sortim per un camí que en uns centenars de metres va a la trobada d'una pista una mica més ampla. Aquí tenim la primera vista de el, construït en 1974 en el congost format per el. La pista desemboca en la carretera, que ens porta a passar sobre les vies del tren. Entrem d'aquesta manera en el, concretament en laDesprés de passar el nucli agafem a mà esquerra una senda en ascens que mor de nou en l'asfalt. De la mateixa guisa, després de quilòmetre i mig, arribem a a el població de, un altre nucli abandonat a la seva sort.Continuem per la carretera durant altres dos quilòmetres i mig i sortim per un camí que ascendeix al costat del voral esquerre, (ull aqui i no fer-li cas a una fletxa que ens indica seguir per la carretera, encara que aquesta tambien va a Campobecerros). Més endavant es converteix en una pista per la qual avancem fins que una fita jacobeo ens anima a “tirar-nos” vessant a baix, (actualment les fletxes indiquen seguir per la carretera, en qualsevol cas, vessant a baix o carretera, cal descendir amb precaució), per una senda coberta de pissarres que descendeix vertiginosament fins a, localitat de eli fi de la Serra Seca.Travessem aquesta localitat, l'única que sembla d'aquest món i on podem proveir-nos, per a sortir a la carretera, que seguim per l'esquerra. Un total de 3 quilòmetres entre pujada i baixada ens deixen a les portes de, un altre llogaret gairebé oblidat on subsisteixen uns pocs veïns encara aferrats a unes maneres de vida més sincers.Abandonem aquest baluard del passat i arribem fins a una creu de fusta, on una escultura de Carballo envaïda per les pedres ens anima a prendre la pista de l'esquerra.A un primer tram de fals pla li succeeix el descens decidit per la corda de la muntanya, amb el tallat a la nostra dreta. Durant més de 3 quilòmetres no canvia el guió i podem gaudir de les espectaculars vistes de la vall. Arribem al llogaret de, de elCreuem la població i sortim a l'altura d'un berenador dotat de font, taules i bancs de fusta. En aquest punt ens aferrem a l'única opció possible, una carretera de muntanya per la qual descendim durant 4,5 quilòmetres. Una vegada recorreguts veurem una fita jacobeo (marca) que ens porta a travessar el. Arribem així a la carretera OU-112 per a entrar en Laza. L'itinerari cap a el, que es troba en la rúa do Toural, està ben senyalitzat i una vegada en la població encara haurem de caminar un altre quilòmetre.