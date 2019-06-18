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Lubianetik Gudiñara
Zatoz A Vilavella eta Pereirora A Mezquita Concello de A
Etapari buruzko informazioa 6: Lubianetik Gudiñara
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Etapako interesguneak 6: Lubianetik Gudiñara
Ibilbidea
- 0 km. Lubian (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia)
Lubianetik ateratzea ez da batere zaila. Ibilbidea behar bezala seinaleztatuta dago, bai gezi tradizionalek, bai Nicanor Carballok zizelkatutako harriek. Lubian utzi eta behera egingo dugu, Tuizako Santutegirako bidea hartzeko. Tuela ibaiaren gaineko zubi bat zeharkatu eta A-52 (2,4 km) azpitik igaro ondoren iritsiko gara bertara. Santutegia ezkerretara utzi, eta eguraldiak laguntzen badu (elurrarekin A Canda mendatea igo behar da errepidetik), asfaltatutako pista bat jaitsiko dugu, Tuizako erreka zeharkatzera daraman bidea hartzeko, egurrezko zubi batetik zeharkatuko dugu. A Canda da gainditu beharreko igoera gogorrena. Ibilbidea zoragarria da, eta iratze-masen eta zuhaiztiaren artean murgiltzen da, aldapa gogorrak igarotzeko. N-525 tunelaren gainetik gailurrera iristen da eta A Canda herrixkaraino jarraitzen du, ez baitu zerbitzurik eskaintzen. Errepide nazionaletik igo nahi badugu, igoera motzagoa baina guztiz anodinoa, autobia gainetik pasa eta Lubianetik datorren errepidera iritsiko gara. Ehunka metrotan N-525 errepidera jaitsi behar da eta Gdiñarako bidean hasi. Padornelon bezala, A Canda koroatzen da, Ourense probintziara ongietorria ematen duen tunela igaro ondoren (7. km). Jatorrizko trazadurari lotzeko, N-525 errepidetik jarraitu eta A Canda herrixkara doan bidea hartu behar da. Autobiaren azpitik igaro eta berrehun metrora, N-525 errepidetik igo direnek, Galiziako lehen mugarria ikusiko dute. 244,071 kilometro gelditzen dira Santiagoraino (9,7 km). Nicanor Carballoren zigilua duen iturri batera iritsiko gara, eta beherantz egingo dugu. Beti aurrez aurre, gero Das Hortas erreka gurutzatuko dugu eta aurrerago A Vilavellan sartuko gara, Concello de A Mezquita herrian.
- 12. km. Vilavellara (hotela. taberna. Denda)
Aldapa handiko gurdi batetik jaitsi eta Vega do Pontón regueiroaren gaineko zubi bat zeharkatuko dugu. Bide batetik jarraitu, harrizko horma batez inguratuta eta ukuiluen ondotik pasatuz. Bidea itxi ondoren, estu egiten da eta Abredo ibaiaren parean egiten du aurrera. Gero, beste eremu bat eta harrizko pasabidez betetako zati bat agertuko dira, Gore-Tex proba ez dezagun. Aurrerago, erratzez inguratutako zati batetik, Loretoko Ama Birjinaren ermitaraino iritsiko gara, O Pereiroko Concello de A Mezquitaraino.
- 15,8 km. O Pereiro (goranzkoan kilometro batera dagoen taberna)
Herria kale nagusitik zeharkatu eta pista zabal batetik abiatu. Eskuinetik utzi eta bidexka polit bat hartu du. Laster, Abredo ibaiko beste erreka bat zeharkatuko du. Gorantz jarraitu, erratzez betetako hegal batetik, eta, gain batera iritsi ondoren, ur-biltegi batera jaitsi, eta pasabide batetik igo. Ezkerrera biratu, eta 600 metro aurrerago, trenbidea gaindituko duen errepide batera iritsiko gara. Berrehun metro aurrerago, asfaltoa utzi eta pista bat hartuko dugu, O Canizora, A Gudiñako Concello parrokiara, joateko.
- 21,2 km. O Izkira
N-525 errepidera atera eta O Canizo gaineraino jarraitu. A-52 errepidearen gainetik pasa, eta 100 metro egin ondoren, eskuinerako bidea hartu, Gurutze Gorriaren eraikinaren parean. Gero, A Gudiñan sartuko gara. Sarreran, OU-533 errepidetik Viana do Bolo/A Ruarako desbideraketa hartu behar da. Trenbide azpitik pasa ondoren, eskuinera egin eta aterpetxe ondoan iritsiko gara.
- 25 km. A Gudiña (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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