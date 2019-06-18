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Etapa de Lubián á Gudiña
Información sobre a etapa 6: Etapa de Lubián á Gudiña
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Puntos de interese da etapa 6: Etapa de Lubián á Gudiña
O itinerario
- Km 0. Lubián(Albergue. Bar. Tenda. Farmacia)
A saída de Lubián non presenta ningunha dificultade. O itinerario está perfectamente sinalizado, tanto polas frechas tradicionais como polas orixinais pedras esculpidas por Nicanor Carballo. Deixamos Lubián e descendemos para tomar, máis adiante, o desvío cara a o Santuario da Tuiza, ao que chegamos tras cruzar unha ponte sobre o río Tuela e sortear por baixo a A-52 (Km 2,4).Deixamos o Santuario á esquerda e, si o tempo acompaña (con neve hai que ascender o porto da Canda pola estrada), baixaremos unha pista asfaltada para coller o camiño que leva a cruzar o arroio da Tuiza, cruzámolo por unha ponte de madeira. A Canda é a ascensión máis exixente que debemos superar. O percorrido é precioso, vendo á trocha mergullarse entre as masas de helechos e a arboleda para franquear tramos de exixentes repechos. Alcánzase a cima por encima do túnel da N-525 e continúase até a propia aldea da Canda, que non ofrece ningún servizo.Si optamos subir pola nacional, ascenso máis curto, pero totalmente anodino, salvamos a autovía polo paso elevado e subimos até a estrada que vén de Lubián. Nuns centos de metros hai que baixar á N-525 e comezar a ascensión en dirección á Gudiña. Do mesmo xeito que en Padornelo, coróase A Canda tras pasar o túnel que dá a benvida á provincia de Ourense (Km 7). Para unirse ao trazado orixinal hai que proseguir pola N-525 e tomar o desvío á aldea da Canda. Douscentos metros despois de pasar baixo a autovía verán, os que suban pola N-525, a primeira mouteira galega. Restan 244,071 quilómetros até Santiago (Km 9,7).Alcanzamos unha fonte que leva o selo de Nicanor Carballo e pasamos baixo as vías para continuar o descenso. Sempre de fronte, cruzamos máis adiante o arroio dás Hortas e entramos máis adiante en A Vilavella, poboación de o Concello da Mezquita.
- Km 12. A Vilavella(Hotel. Bar. Tenda)
Descendemos por un carretil en forte pendente e cruzamos unha ponte sobre o regueiro Veiga do Pontón. Continuamos por un camiño, arroupados por un muro de pedra e pasando xunto a uns cortellos. Tras unha cancela o camiño estréitase e avanza paralelo ao curso de o río Abredo. Despois aparece outra cancela e un tramo repleto de pasarelas de pedra que evitará que poñamos a proba o Gore-Tex. Máis adiante, por un tramo rodeado de escobas, chegaremos até a ermida da nosa Señora de Loreto, antesala de Ou Pereiro, Concello da Mezquita.
- Km 15,8. Ou Pereiro(bar a un quilómetro en subida)
Atravesamos a aldea pola rúa principal e saímos por ampla pista. Abandónase pola dereita para coller unha bonita senda que moi pronto nos leva a cruzar outro arroio de o río Abredo. Continuamos por un camiño ascendente por unha ladeira repleta de escobas e tras chegar a un alto baixamos até un reguero de auga que salvamos por unha pasarela. Viramos a man esquerda e 600 metros máis adiante chegamos a unha estrada que salva as vías do tren. Douscentos metros máis adiante deixamos o asfalto e tomamos unha pista que nos leva até Ou Canizo, parroquia do Concello da Gudiña.
- Km 21,2. Ou Canizo
Saímos á N-525 e continuamos por ela até o alto de Ou Canizo. Pasamos sobre a A-52 e 100 metros despois collemos un camiño á dereita que nos deixa á altura do edificio de Cruz Vermella. Entramos posteriormente en A Gudiña. Á entrada hai que coller o desvío a Viana do Bolo/A Rua pola OU-533. Tras pasar baixo as vías viramos á dereita e chegamos xunto a o albergue.
- Km 25. A Gudiña(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
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