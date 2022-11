Xunqueira, Ambiatik Ourensera

Ibilbidea

0 km. Ambiako Xunqueira (aterpetxea. Tabernak. Dendak. Farmazia)

3,6 km. A Pousa (Atseden-taberna)

8,7 km. Penelak (tabernak)

11,3 km. Pereiras (Bar)

15,4 km. Reboredo (tabernak. Dendak. Farmazia)

18,2 km. Seixalbo(Tabernak. Dendak)

22,2 km. Ourense (zerbitzu guztiak)

Herriaren erdialderantz joko dugu sarrerako errepidetik, eta, monasteriora iritsi aurretik, Jakobeo mugarri batek errepidea utzi eta iturri bateraino jaisteko eskatuko digu. Eliztareta idazleari eta Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartearen sortzaileari eskainitako plaka bat dago. Monumentu horren ondoren, berriz ere errepidera atera etaantzinakoa da, eta XIII. mendekoa da, eta XVI. mendeko klaustro gotiko interesgarria du. Hura ikusi ondoren, Capitán Cortés kaletik tiratuko dugu aurrez aurre, eta eskuinera egingo dugu Osasun Zentrora iristeko. Ezkerrean utziko dugu. Ondoren, errepide berera jaitsiko gara, eta, han, Arnoia ibaia zeharkatuko dugu, Ourenseluzeena. Izan ere, San Mamede mendilerroan, 84 kilometro baino gehiago egiten ditu, eta Miño ibaian (1,4. km) amaitzen da.150 metrotan, errepidea eskuinetik utzi eta San Xillaotik datorren errepidea zeharkatuko duen bidea hartuko dugu. Pista eta bidetik zuzen segituko dugu, 0U-102ra iristeko. Bide horretatik ia erabat pasatuko da gaurko etapa. Handik, Outorelora iritsiko garaeta, laster, AAma Birjinari eskainitako kapera baten ondotik.Hurrengoa Salgueiros da17 kilometro egiten ditu Ourensera errepidez. Kilometro bat aurrerago, Concellokm)dugu. Ehunka metro geroago, A Veiradarekin topo egingo dugutrenbidearen gainetik. Ondoren, trenbide gainetik zubi bat igaro, eta Ousenden (7,7.iritsiko zarete. Penelasen, berriz, tabernarekin.Populazio-arrosario horren aurrean, zaila da bereiztea non amaitzen den bat eta non hasten den hurrengoa. Ia Penelasko gune sakabanatutik ateradator, Coucieirora doan bidegurutzean. Cerdeiriño eta Barbaña ibaien gainetikgara.Gero Pereiraseragara, beste taberna bat dagoen lekura.OU-102 errepideko 12. kilometro-puntuaren parean, trenbidearen zubiaren azpitik pasatuko gara, San Cibrao das Viñas (12,4. km) deritzonaren parean.gara, San Cibrao industrialdera sartzeko atea.Aurrera jarraitu, eta ezkerretara desbideratu, beste biribilgune batera iristeko. Adi! hemen eskuinera biratu behar da pixka bat, OU-0514 sortzen den tokian. Industrialdetik agurtzen gara Reboredora iristeko.Haren amaieran, Nicanor Carballoren Antiguo Camiño de Santiago eskulturaren jarraibideak ikusiko ditugu. Trebezia handirik ez, asfaltotik jarraitu eta Alto do Cumialerantz (16,5 km) igotzen.Gainean errepidea gurutzatuko dugu, bazterbideari itsatsitako bide batetik ateratzeko. Enpresa baten hesiaren ondotik jaitsi eta errepidera iritsiko gara. Eskuinetik utzi eta Santa Adegako errekatik trenbidera tiratuko dugu.Hesi bat dago, bideak azpiko pasabide batetik ateratzen dira eta gero eskuinera biratzen da. Errepidea gurutzatu eta Seixalbon sartukoAmendoren kaletik.Herri hau Balio Etnografikoaren Multzo izendatu zuten eta antzina Gotzainaren jurisdikzioaren mende egon zen. Bere kartzela eta biribilkia izan zituen, gaurdagoen tokian hain zuzen. Handik igaro, eta eskuinetara, Mayor rua hartu, eta, ondoren, Eirexak, ezkerretara dagoenak, berrezartzen du.gara,kaletik. Zamora hiribidera iritsi, biribilgune bat pasa, eta gero Rúa Progresoko etorbide beretik jarraitu. Gero, eskuinera egin Doctor Marañón kaletik, Plaza Nagusira joateko. handik gertu, Rúa Barreirosen, Xuntako erromesen aterpetxea dago.