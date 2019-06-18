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Xunqueira, Ambiatik Ourensera
Hainbat parrokiatan zipriztindutako ibilbidea asfaltoaren eta industriaren artean
Etapari buruzko informazioa 9: Xunqueira, Ambiatik Ourensera
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Etapako interesguneak 9: Xunqueira, Ambiatik Ourensera
Ibilbidea
- 0 km. Ambiako Xunqueira (aterpetxea. Tabernak. Dendak. Farmazia)
Herriaren erdialderantz joko dugu sarrerako errepidetik, eta, monasteriora iritsi aurretik, Jakobeo mugarri batek errepidea utzi eta iturri bateraino jaisteko eskatuko digu. Eliztar Rivas Quintas apaiz eta idazleari eta Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartearen sortzaileari eskainitako plaka bat dago. Monumentu horren ondoren, berriz ere errepidera atera eta Santa Maria la Real monasterioraino iristea da aukerarik onena. Monasterioa oso antzinakoa da, eta XIII. mendekoa da, eta XVI. mendeko klaustro gotiko interesgarria du. Hura ikusi ondoren, Capitán Cortés kaletik tiratuko dugu aurrez aurre, eta eskuinera egingo dugu Osasun Zentrora iristeko. Ezkerrean utziko dugu. Ondoren, errepide berera jaitsiko gara, eta, han, Arnoia ibaia zeharkatuko dugu, Ourense probintziako luzeena. Izan ere, San Mamede mendilerroan, 84 kilometro baino gehiago egiten ditu, eta Miño ibaian (1,4. km) amaitzen da. 150 metrotan, errepidea eskuinetik utzi eta San Xillaotik datorren errepidea zeharkatuko duen bidea hartuko dugu. Pista eta bidetik zuzen segituko dugu, 0U-102ra iristeko. Bide horretatik ia erabat pasatuko da gaurko etapa. Handik, Outorelora iritsiko gara (3,3 km), eta, laster, A Pousara, Bideko Ama Birjinari eskainitako kapera baten ondotik.
- 3,6 km. A Pousa (Atseden-taberna)
Hurrengoa Salgueiros da (5,2 km), eta bertan 17 kilometro egiten ditu Ourensera errepidez. Kilometro bat aurrerago, Concello de Paderneko Gaspar (6,2 km) herrira iritsiko gara. Han, errepidea utzi dugu. Ehunka metro geroago, A Veiradarekin topo egingo dugu (6,8 km) eta zubi bat zeharkatuko dugu trenbidearen gainetik. Ondoren, trenbide gainetik zubi bat igaro, eta Ousenden (7,7. km) iritsiko zarete. Penelasen, berriz, tabernarekin.
- 8,7 km. Penelak (tabernak)
Populazio-arrosario horren aurrean, zaila da bereiztea non amaitzen den bat eta non hasten den hurrengoa. Ia Penelasko gune sakabanatutik atera gabe, A Neto dator, Coucieirora doan bidegurutzean. Cerdeiriño eta Barbaña ibaien gainetik pasa, eta Taboadelako Concello ibaiaren (10,7. km) Venda do Ríon sartuko gara. Gero Pereirasera iritsiko gara, beste taberna bat dagoen lekura.
- 11,3 km. Pereiras (Bar)
OU-102 errepideko 12. kilometro-puntuaren parean, trenbidearen zubiaren azpitik pasatuko gara, San Cibrao das Viñas (12,4. km) deritzonaren parean. A Castellana (13,5 km) igaro ondoren, denda eta taberna batzuk daude, eta biribilgune batera iritsi gara, San Cibrao industrialdera sartzeko atea. Aurrera jarraitu, eta ezkerretara desbideratu, beste biribilgune batera iristeko. Adi! hemen eskuinera biratu behar da pixka bat, OU-0514 sortzen den tokian. Industrialdetik agurtzen gara Reboredora iristeko.
- 15,4 km. Reboredo (tabernak. Dendak. Farmazia)
Haren amaieran, Nicanor Carballoren Antiguo Camiño de Santiago eskulturaren jarraibideak ikusiko ditugu. Trebezia handirik ez, asfaltotik jarraitu eta Alto do Cumialerantz (16,5 km) igotzen. Gainean errepidea gurutzatuko dugu, bazterbideari itsatsitako bide batetik ateratzeko. Enpresa baten hesiaren ondotik jaitsi eta errepidera iritsiko gara. Eskuinetik utzi eta Santa Adegako errekatik trenbidera tiratuko dugu. Hesi bat dago, bideak azpiko pasabide batetik ateratzen dira eta gero eskuinera biratzen da. Errepidea gurutzatu eta Seixalbon sartuko gara, Amendoren kaletik.
- 18,2 km. Seixalbo(Tabernak. Dendak)
Herri hau Balio Etnografikoaren Multzo izendatu zuten eta antzina Gotzainaren jurisdikzioaren mende egon zen. Bere kartzela eta biribilkia izan zituen, gaur egun XVIII. mendeko gurutze-ontzi platereskoa dagoen tokian hain zuzen. Handik igaro, eta eskuinetara, Mayor rua hartu, eta, ondoren, Eirexak, ezkerretara dagoenak, berrezartzen du. San Breixo elizaren fatxada geometrikoaren ondotik pasa eta Ourenseko lehen etxeetara iritsiko gara, Verea Real kaletik. Zamora hiribidera iritsi, biribilgune bat pasa, eta gero Rúa Progresoko etorbide beretik jarraitu. Gero, eskuinera egin Doctor Marañón kaletik, Plaza Nagusira joateko. handik gertu, Rúa Barreirosen, Xuntako erromesen aterpetxea dago.
- 22,2 km. Ourense (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak