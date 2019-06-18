Etapa de Xunqueira de Ambía a Ourense

El itinerario

Km 0. Xunqueira de Ambía(Albergue. Bares. Tiendas. Farmacia)

Nos desplazamos hacia el centro del pueblo por la carretera de entrada y, antes de llegar al monasterio, un mojón jacobeo nos insta a dejar la carretera y bajar hasta una fuente. Hay una placa dedicada a Don Eligio Rivas Quintas, sacerdote y escritor y cofundador de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago. Tras este monumento, la mejor opción es salir de nuevo a la carretera y llegar hasta el cercano monasterio de Santa María la Real, antiquísimo cenobio cuya iglesia se remonta al siglo XIII y poseedor de un interesante claustro gótico del XVI. Tras su contemplación tiramos de frente por la calle Capitán Cortés y giramos a la derecha para llegar junto al Centro de Salud, el cuál dejamos a la izquierda. Acto seguido bajamos por un camino hasta la misma carretera, donde cruzamos el río Arnoia, el más largo de la provincia de Ourense ya que desde su nacimiento, en la Sierra de San Mamede, recorre más de 84 kilómetros para desembocar en el Miño (Km 1,4).

En 150 metros abandonamos la carretera por la derecha y cogemos un camino que nos lleva a cruzar la carretera que viene de San Xillao. Seguimos recto por pista y camino para desembocar en la 0U-102, por la que va a discurrir casi íntegra la etapa de hoy. Por ella llegamos a Outorelo (Km 3,3), y en breve a A Pousa, donde pasamos junto a una capilla dedicada a la Virgen del Camino.

Km 3,6. A Pousa(Café-Bar)

El siguiente es Salgueiros (Km 5,2), donde marca 17 kilómetros a Ourense por carretera. Un kilómetro más adelante llegamos hasta Gaspar (Km 6,2) del Concello de Paderne, donde dejamos por un momento la carretera. Unos cientos de metros después nos encontramos con A Veirada (Km 6,8) y cruzamos un puente sobre las vías del tren. Después pasamos un puente sobre el ferrocarril para arribar en Ousende (Km 7,7) y después en Penelas, con bar.

Km 8,7. Penelas(Bares)

Ante tal rosario de poblaciones es difícil distinguir donde termina una y empieza la siguiente. Casi sin salir del núcleo diseminado de Penelas viene A Neta, situada en el cruce que se desvía a Coucieiro. Pasamos sobre el río Cerdeiriño y Barbaña y entramos en Venda do Río, del Concello de Taboadela (Km 10,7). Después llegamos a Pereiras, donde hay otro bar.

Km 11,3. Pereiras(Bar)

A la altura del punto kilométrico 12 de la OU-102 pasamos bajo el puente del ferrocarril, justo donde comienza el Concello de San Cibrao das Viñas (Km 12,4). Tras A Castellana (Km 13,5), donde se localizan algunos comercios y bares, llegamos a una rotonda, puerta de entrada al polígono de San Cibrao. La seguimos de frente y nos desviamos más adelante a mano izquierda para llegar hasta otra rotonda. ¡Atentos! porque aquí hay que virar ligeramente a la derecha, donde nace la OU-0514. Nos despedimos del polígono para llegar a Reboredo.

Km 15,4. Reboredo(Bares. Tiendas. Farmacia)

A su término seguimos las indicaciones de la escultura de Nicanor Carballo marcada como Antiguo Camiño de Santiago. Nada de camiño porque seguimos por asfalto subiendo hacia el Alto do Cumial (Km 16,5).

En el alto cruzamos la carretera para salir por un camino pegado al arcén. Bajamos junto a la valla de una empresa y llegamos hasta la carretera. La abandonamos por la derecha y tiramos por la rúa de Santa Adega hasta las vías del tren. Hay una valla, se salvan las vías por un paso inferior y posteriormente se gira a la derecha. Cruzamos la carretera y entramos en Seixalbo por la rúa de Amendo.

Km 18,2. Seixalbo(Bares. Tiendas)

Este pueblo fue declarado Conjunto de Valor Etnográfico y antiguamente dependió de la jurisdicción del Obispo. Dispuso de su propia prisión y rollo, exactamente donde hoy se encuentra un crucero plateresco del XVIII, junto al que pasamos para coger a mano derecha la rúa Mayor y posteriormente la rúa da Eirexa, situada a mano izquierda. Pasamos junto a la geométrica fachada de la iglesia de San Breixo y llegamos a las primeras casas de Ourense por la calle Verea Real.

Desembocamos en la avenida de Zamora y, pasamos una rotonda y seguimos por la misma avenida que más adelante se convierte en la Rúa Progreso, después giramos a la derecha por la calle Doctor Marañón que nos lleva a la plaza Mayor. cerca de esta en la Rúa Barreiros se encuentra el albergue de peregrinos de la Xunta.