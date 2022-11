Etapa de Ourense a Cea

El itinerario

Km 0. Ourense(Todos los servicios)

Km 6,7. Sartédigos

Km 12,3. Tamallancos(Bares. Pensión. Tiendas. Farmacia. Cajero)

Km 13,1. Bouzas(Bar)

Km 18,1. Viduedo(Bar y tienda a la salida)

Km 22,1. Cea(Todos los servicios)

Desde la Plaza Mayor cogemos la calle Lamas Carvajal para continuar recto por la calle del Paseo hasta el. Después por la rúa do Concello nos dirigimos a la praza Concepción Arenal y llegamos hasta elsobre el. Recorremos sus 370 metros de longitud y continuamos de frente por la avenida de As Caldas. En el cruce de la cuarta bocacalle, donde vemos otra talla en piedra de Nicanor Carballo, giramos a mano derecha por la avenida de Santiago (). Continuamos por esta avenida con la tranquilidad de ver azulejos decorados con una vieira jalonando el suelo. Nada más pasar la gasolinera Velasco torcemos a la derecha por la calle. Seguimos por ella y cruzamos la N-525. Al llegar al, giramos a la izquierda por la calle, un repecho empedrado que recuerda a las clásicas de primavera del calendario ciclista. Llegamos hasta una plaza donde se encuentra la iglesia y continuamos la ascensión para cruzar de nuevo la carretera y subir por la calle. Más adelante elnos regala restos de antiguo empedrado para conducirnos, tras unas curvas de herradura, bajo la. En días despejados se obtienen bonitas vistas, algo truncadas por los árboles cercanos, pero en realidad no apetece mucho subir tras la paliza que nos estamos dando. Se acaba la piedra y el piso torna a ser compacto. En breve llegamos a, una serie de casas diseminadas salpicadas de viñedos e incluso ovejas pastando a sus anchas.Salimos a una pista asfaltada y torcemos a la derecha para continuar por un camino que sale a la carretera. A 50 metros la dejamos por la derecha, al pie del desvío hacia la. El camino asciende ligeramente y alcanza. Dejamos atrás los últimos chalés y seguimos de frente tras cruzar la carretera. El mojón jacobeo marca. Ánimo. Tras más asfalto bajamos por una pista de tierra hasta unas naves y de seguido a la N-525. Un camino al borde de la nacional para conduce aEsta población de servicios alberga uny la, remozada en el XVI sobre una base románica. Dejamos la población y por pista asfaltada llegamos en breve a, localidad delPasamos junto a la portada de su modernay de seguido cruzamos la N-525. Continuamos por un camino, junto a unos hórreos ruinosos, y tras un kilómetro y medio largo entramos en. Despedimos esta aldea y nos dirigimos hasta un precioso puente de piedra, de los siglos XIII o XIV, sobre el. Tras un barrio de casas derruidas llegamos a un cruce y, siguiéndolo por la derecha, entraremos en, aldea de laque pertenece al. A la salida afrontamos una buena pendiente y proseguimos bajo la N-525 hastay suSeguimos la nacional unos metros y la abandonamos por la derecha. Por un camino llegamos a, donde nos recibe un decorado con fuente, bordón y calabaza y, sobre todo, una indicación que reconforta: “Cea a 2 Km”. Seguimos por un camino que serpentea entre unos pinos para cruzar una carretera y entrar en. Pasamos junto al colegio público y bajo un puente de la vía rápida. En breve llegamos al albergue, junto al que destaca el hórreo en forma de L.