Etapa de Ourense a Cea

El itinerario

Km 0. Ourense(Todos los servicios)

Desde la Plaza Mayor cogemos la calle Lamas Carvajal para continuar recto por la calle del Paseo hasta el parque de San Lázaro. Después por la rúa do Concello nos dirigimos a la praza Concepción Arenal y llegamos hasta el puente romano sobre el Miño (Km 1,2). Recorremos sus 370 metros de longitud y continuamos de frente por la avenida de As Caldas. En el cruce de la cuarta bocacalle, donde vemos otra talla en piedra de Nicanor Carballo, giramos a mano derecha por la avenida de Santiago (si seguimos de frente, tomaremos la otra alternativa que está detallada en el apartado de observaciones). Continuamos por esta avenida con la tranquilidad de ver azulejos decorados con una vieira jalonando el suelo. Nada más pasar la gasolinera Velasco torcemos a la derecha por la calle Camiño Real Cudeiro Sur (Km 2,8).

Seguimos por ella y cruzamos la N-525 (Km 3,4). Al llegar al barrio da Pereira, giramos a la izquierda por la calle Camiño Real Soutelo, un repecho empedrado que recuerda a las clásicas de primavera del calendario ciclista. Llegamos hasta una plaza donde se encuentra la iglesia y continuamos la ascensión para cruzar de nuevo la carretera y subir por la calle Camiño Real Cudeiro Norte. Más adelante el Camiño da Costa nos regala restos de antiguo empedrado para conducirnos, tras unas curvas de herradura, bajo la ermita de San Marcos. En días despejados se obtienen bonitas vistas, algo truncadas por los árboles cercanos, pero en realidad no apetece mucho subir tras la paliza que nos estamos dando. Se acaba la piedra y el piso torna a ser compacto. En breve llegamos a Sartédigos, una serie de casas diseminadas salpicadas de viñedos e incluso ovejas pastando a sus anchas.

Km 6,7. Sartédigos

Salimos a una pista asfaltada y torcemos a la derecha para continuar por un camino que sale a la carretera (Km 7,2). A 50 metros la dejamos por la derecha, al pie del desvío hacia la Fonte do Santo. El camino asciende ligeramente y alcanza Outeiros da Forca. Dejamos atrás los últimos chalés y seguimos de frente tras cruzar la carretera. El mojón jacobeo marca 96,606 a Santiago. Ánimo. Tras más asfalto bajamos por una pista de tierra hasta unas naves y de seguido a la N-525. Un camino al borde de la nacional para conduce a Tamallancos.

Km 12,3. Tamallancos(Bares. Pensión. Tiendas. Farmacia. Cajero)

Esta población de servicios alberga un pazo barroco del siglo XVIII y la iglesia de Santa María, remozada en el XVI sobre una base románica. Dejamos la población y por pista asfaltada llegamos en breve a Bouzas (Km 13,1), localidad del Concello de Vilamarín.

Km 13,1. Bouzas(Bar)

Pasamos junto a la portada de su moderna iglesia de Santiago y de seguido cruzamos la N-525. Continuamos por un camino, junto a unos hórreos ruinosos, y tras un kilómetro y medio largo entramos en Sobreira (Km 15,2). Despedimos esta aldea y nos dirigimos hasta un precioso puente de piedra, de los siglos XIII o XIV, sobre el río Barbantiño. Tras un barrio de casas derruidas llegamos a un cruce y, siguiéndolo por la derecha, entraremos en Faramontaos, aldea de la parroquia de Viña que pertenece al Concello de Cea (Km 16,7). A la salida afrontamos una buena pendiente y proseguimos bajo la N-525 hasta Viduedo y su capilla de San Pantaleón (Km 18,1).

Km 18,1. Viduedo(Bar y tienda a la salida)

Seguimos la nacional unos metros y la abandonamos por la derecha. Por un camino llegamos a Casanovas (Km 20,3), donde nos recibe un decorado con fuente, bordón y calabaza y, sobre todo, una indicación que reconforta: “Cea a 2 Km”. Seguimos por un camino que serpentea entre unos pinos para cruzar una carretera y entrar en Cea. Pasamos junto al colegio público y bajo un puente de la vía rápida. En breve llegamos al albergue, junto al que destaca el hórreo en forma de L.