Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense

L’itinerari

Km 0. Xunqueira d'Ambía(Alberg. Bars. Botigues. Farmàcia)

Km 3,6. A Pousa(Cafè-Bar)

Km 8,7. Penelas(Bars)

Km 11,3. Pereiras(Bar)

Km 15,4. Reboredo(Bars. Botigues. Farmàcia)

Km 18,2. Seixalbo(Bars. Botigues)

Km 22,2. Orense(Tots els serveis)

Ens desplacem cap al centre del poble per la carretera d'entrada i, abans d'arribar al monestir, una fita jacobeo ens insta a deixar la carretera i baixar fins a una font. Hi ha una placa dedicada a, sacerdot i escriptor i cofundador de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago. Després d'aquest monument, la millor opció és sortir de nou a la carretera i arribar fins al pròxim, antiquíssim cenobi l'església del qual es remunta al segle XIII i posseïdor d'un interessant claustre gòtic del XVI. Després de la seva contemplació tirem de front pel carrer Capità Cortès i girem a la dreta per a arribar al costat del Centre de Salut, el qual deixem a l'esquerra. Tot seguit baixem per un camí fins a la mateixa carretera, on travessem el, el més llarg de la província d'Orense ja que des del seu naixement, en la Serra de San Mamede, recorre més de 84 quilòmetres per a desembocar en el Miño.En 150 metres abandonem la carretera per la dreta i agafem un camí que ens porta a travessar la carretera que ve de San Xillao. Seguim recte per pista i camí per a desembocar en la 0U-102, per la qual discorrerà gairebé íntegra l'etapa d'avui. Per ella arribem a, i en breu a, on passem al costat d'una capella dedicada a laEl següent és, on marca 17 quilòmetres a Orense per carretera. Un quilòmetre més endavant arribem fins ade el, on deixem per un moment la carretera. Uns centenars de metres després ens trobem ambi creuem un pont sobre les vies del tren. Després passem un pont sobre el ferrocarril per a arribar en(Km 7,7) i després en, amb bar.Davant tal rosari de poblacions és difícil distingir on acaba una i comença la següent. Gairebé sense sortir del nucli disseminat de Penelas ve, situada en l'encreuament que es desvia a Coucieiro. Passem sobre el riui entrem en, de el. Després arribem a, on hi ha un altre bar.A l'altura del punt quilomètric 12 de l'OU-102 passem sota el pont del ferrocarril, just on comença el. Després de, on es localitzen alguns, arribem a una rotonda, porta d'entrada a el. La seguim de front i ens desviem més endavant a mà esquerra per a arribar fins a una altra rotonda. Atents! perquè aquí cal virar lleugerament a la dreta, on neix l'OU-0514. Ens acomiadem del polígon per a arribar aAl seu terme seguim les indicacions de l'escultura de Nicanor Carballo marcada com a Antic Camiño de Santiago. Res de camiño perquè seguim per asfalt pujant cap a el.En l'alt travessem la carretera per a sortir per un camí pegat al voral. Baixem al costat de la tanca d'una empresa i arribem fins a la carretera. L'abandonem per la dreta i tirem per la rúa de Santa Adega fins a les. Hi ha una tanca, se salven les vies per un pas inferior i posteriorment es gira a la dreta. Travessem la carretera i entrem enper la rúa d'Amendo.Aquest poble va ser declarat Conjunt de Valor Etnogràfic i antigament va dependre de la jurisdicció del Bisbe. Va disposar de la seva pròpia presó i rotllo, exactament on avui es troba un, al costat del qual passem per a agafar a mà dreta la rúa Major i posteriorment la rúa dona Eirexa, situada a mà esquerra. Passem al costat de la geomètrica façana de lai arribem a les primeres cases depel carrer Verea Real.Desemboquem en l'avinguda de Zamora i, passem una rotonda i seguim per la mateixa avinguda que més endavant es converteix en la Rúa Progrés, després girem a la dreta pel carrer Doctor Marañón que ens porta a la plaça Major. prop d'aquesta en la Rúa Barreiros es troba l'alberg de pelegrins de la Xunta.