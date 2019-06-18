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Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense
Trajecte esquitxat de nombroses parròquies entre asfalt i indústria
Informació sobre l’etapa 9: Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense
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Punts d’interès de l’etapa 9: Etapa de Xunqueira d'Ambía a Orense
L’itinerari
- Km 0. Xunqueira d'Ambía(Alberg. Bars. Botigues. Farmàcia)
Ens desplacem cap al centre del poble per la carretera d'entrada i, abans d'arribar al monestir, una fita jacobeo ens insta a deixar la carretera i baixar fins a una font. Hi ha una placa dedicada a Do Eligio Rivas Quintas, sacerdot i escriptor i cofundador de l'Associació d'Amics del Camí de Santiago. Després d'aquest monument, la millor opció és sortir de nou a la carretera i arribar fins al pròxim monestir de Santa María la Real, antiquíssim cenobi l'església del qual es remunta al segle XIII i posseïdor d'un interessant claustre gòtic del XVI. Després de la seva contemplació tirem de front pel carrer Capità Cortès i girem a la dreta per a arribar al costat del Centre de Salut, el qual deixem a l'esquerra. Tot seguit baixem per un camí fins a la mateixa carretera, on travessem el riu Arnoia, el més llarg de la província d'Orense ja que des del seu naixement, en la Serra de San Mamede, recorre més de 84 quilòmetres per a desembocar en el Miño (Km 1,4).En 150 metres abandonem la carretera per la dreta i agafem un camí que ens porta a travessar la carretera que ve de San Xillao. Seguim recte per pista i camí per a desembocar en la 0U-102, per la qual discorrerà gairebé íntegra l'etapa d'avui. Per ella arribem a Outorelo (Km 3,3), i en breu a A Pousa, on passem al costat d'una capella dedicada a la Verge del Camí.
- Km 3,6. A Pousa(Cafè-Bar)
El següent és Salgueiros (Km 5,2), on marca 17 quilòmetres a Orense per carretera. Un quilòmetre més endavant arribem fins a Gaspar (Km 6,2) de el Concello de Paderne, on deixem per un moment la carretera. Uns centenars de metres després ens trobem amb A Veirada (Km 6,8) i creuem un pont sobre les vies del tren. Després passem un pont sobre el ferrocarril per a arribar en Ousende (Km 7,7) i després en Penelas, amb bar.
- Km 8,7. Penelas(Bars)
Davant tal rosari de poblacions és difícil distingir on acaba una i comença la següent. Gairebé sense sortir del nucli disseminat de Penelas ve A Neta, situada en l'encreuament que es desvia a Coucieiro. Passem sobre el riu Cerdeiriño i Barbaña i entrem en Bena do Riu, de el Concello de Taboadela (Km 10,7). Després arribem a Pereiras, on hi ha un altre bar.
- Km 11,3. Pereiras(Bar)
A l'altura del punt quilomètric 12 de l'OU-102 passem sota el pont del ferrocarril, just on comença el Concello de San Cibrao dones Viñas (Km 12,4). Després de A Castellana (Km 13,5), on es localitzen alguns comerços i bars, arribem a una rotonda, porta d'entrada a el polígon de San Cibrao. La seguim de front i ens desviem més endavant a mà esquerra per a arribar fins a una altra rotonda. Atents! perquè aquí cal virar lleugerament a la dreta, on neix l'OU-0514. Ens acomiadem del polígon per a arribar a Reboredo.
- Km 15,4. Reboredo(Bars. Botigues. Farmàcia)
Al seu terme seguim les indicacions de l'escultura de Nicanor Carballo marcada com a Antic Camiño de Santiago. Res de camiño perquè seguim per asfalt pujant cap a el Alt do Cumial (Km 16,5).En l'alt travessem la carretera per a sortir per un camí pegat al voral. Baixem al costat de la tanca d'una empresa i arribem fins a la carretera. L'abandonem per la dreta i tirem per la rúa de Santa Adega fins a les vies del tren. Hi ha una tanca, se salven les vies per un pas inferior i posteriorment es gira a la dreta. Travessem la carretera i entrem en Seixalbo per la rúa d'Amendo.
- Km 18,2. Seixalbo(Bars. Botigues)
Aquest poble va ser declarat Conjunt de Valor Etnogràfic i antigament va dependre de la jurisdicció del Bisbe. Va disposar de la seva pròpia presó i rotllo, exactament on avui es troba un creuer plateresc del XVIII, al costat del qual passem per a agafar a mà dreta la rúa Major i posteriorment la rúa dona Eirexa, situada a mà esquerra. Passem al costat de la geomètrica façana de la església de San Breixo i arribem a les primeres cases de Orense pel carrer Verea Real.Desemboquem en l'avinguda de Zamora i, passem una rotonda i seguim per la mateixa avinguda que més endavant es converteix en la Rúa Progrés, després girem a la dreta pel carrer Doctor Marañón que ens porta a la plaça Major. prop d'aquesta en la Rúa Barreiros es troba l'alberg de pelegrins de la Xunta.
- Km 22,2. Orense(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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