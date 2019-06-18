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Ourensetik Cea arteko etapa
Zartaginetara iritsi arte, Benetako Trebiñuaren trazadurak gorantz egiten du
Etapari buruzko informazioa 10: Ourensetik Cea arteko etapa
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Etapako interesguneak 10: Ourensetik Cea arteko etapa
Ibilbidea
- 0 km. Ourense (zerbitzu guztiak)
Plaza Nagusitik Lamas Carvajal kalea hartu eta zuzen jarraitu Pasealekuko kaletik San Lazaro parkeraino. Gero, Concello rua zeharkatuz, Concepción Arenal praza hartu eta Miño gaineko zubi erromatarrera iritsiko gara (1,2 km). 370 metroko luzera ikusiko dugu, eta aurrera jarraituko dugu As Caldas etorbidetik. Laugarren kale-zuloko bidegurutzean, Nicanor Carballoren harrizko beste tailu bat ikusten dugun tokian, eskuinera egingo dugu Santiago hiribidetik (aurrera jarraituz gero, behaketen atalean zehazten den beste aukera hartuko dugu). Hiribide honetan aurrera egingo dugu, zorua jalkitzen duen bieira batekin apaindutako azulejuak ikusteko lasaitasunarekin. Velasco gasolindegia igaro bezain laster, eskuinera egingo dugu Camiño Real Cudeiro kaletik (2,8 km). Bertatik jarraitu eta N-525 (3,4 km) zeharkatuko dugu. Pereira auzora iristean, ezkerrera egingo dugu Camiño Real Soutelo kaletik, bizikleta-egutegiko udaberriko klasikoak gogorarazten dituen harrizko aldapa. Eliza dagoen plaza bateraino iritsi, eta gorantz jarraitu, errepidea berriro gurutzatu eta Ipar Camiño Real Cudeiro kaletik igotzeko. Aurrerago, Camiño da Costak harriztatze zaharraren hondakinak oparituko dizkigu, ferra-kurba batzuen ondoren, San Markos ermitaren azpian eramateko. Egun oskarbietan bista politak izaten dira, inguruko zuhaitzek puskatuta, baina, egia esan, ez du gogo handirik izaten ematen ari garen jipoiaren ondoren igotzeko. Harria amaitu da eta zorua trinkoa da. Laster iritsiko gara Sartédigosera, mahastiz zipriztindutako etxe sakabanatu batzuetara, baita ardiak ere, beren erara bazkatzen.
- 6,7 km. Zartaginak
Pista asfaltatu batera atera eta eskuinetara egingo dugu, errepidera doan bidetik jarraitzeko (7,2 km). 50 metrora eskuinetik utziko dugu, Fonte do Santurako bidearen oinean. Bidea pixka bat igo eta Outeiros da Forcara iristen da. Azken txaletak atzean utzi, eta aurrera jarraitu errepidea gurutzatu ondoren. Jakobeo mugarriak 96,606 markatzen du Santiago. Animo! Asfalto gehiagoren ondoren, lurrezko pista batetik nabe batzuetara jaitsiko gara, eta, ondoren, N-525 errepidera. Bide bat naziokoaren ertzera, Tamallancosera joateko.
- 12,3 km. Tamallancos (tabernak. Pentsioa. Dendak. Farmazia. Kutxazaina)
Zerbitzu-herri horretan XVIII. mendeko bake barrokoa eta Santa Maria eliza daude, XVI. mendean oinarri erromaniko baten gainean eraikia. Herria utzi eta pista asfaltatutik Bouzasera iritsiko gara laster (13,1 km), Concello de Vilamarín herrira.
- 13,1 km. Bouzak (taberna)
Santiago eliza modernoaren portadaren ondotik pasa, eta, ondoren, N-525 gurutzatuko dugu. Bidean aurrera egingo dugu, garondo hondartsuen ondoan, eta kilometro eta erdi luze baten ondoren, Sobreiran sartuko gara (15,2 km). Herrixka hau agurtu eta XIII. edo XIV. mendeetako harrizko zubi eder batera joko dugu, Barbantiño ibaiaren gainean. Eroritako etxe-auzo baten ondoren, bidegurutze batera iritsiko gara, eta, eskuinetik jarraituz, Faramontaosen sartuko gara, Ceako Concello de Cearen (16,7 km) Viña parrokiako herrixkan. Irteeran malda handi bati egin behar diogu aurre, eta N-525 errepidetik jarraitu Viduedoraino eta San Pantaleongo kaperaraino (18,1 km).
- 18,1 km. Beiratea (taberna eta denda irteeran)
Nazioa metro batzuk aurrerago, eskuinetik utzi. Bide batetik Casanovasera iritsiko gara (20,3. km). Han, iturri, bordoi eta kalabazaz apaindutako pertsona bat jasoko dugu, eta, batez ere, indarberritzen duen adierazpen bat: “Cea 2 km-ra”. Pinu batzuen artean sigi-saga doan bide batetik jarraitu, errepide bat gurutzatu eta Ean sartzeko. Ikastetxe publikoaren ondotik pasatuko gara, bide lasterreko zubi baten azpitik. Laster iritsiko gara aterpetxera, eta haren ondoan L formako garaia nabarmentzen da.
- 22,1 km. Cea (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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