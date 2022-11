Etapa de Ourense a Cea

O itinerario

Km 0. Ourense(Todos os servizos)

Km 6,7. Sartédigos

Km 12,3. Tamallancos(Bares. Pensión. Tendas. Farmacia. Caixeiro)

Km 13,1. Bouzas(Bar)

Km 18,1. Viduedo(Bar e tenda á saída)

Km 22,1. Cea(Todos os servizos)

Desde a Praza Maior collemos a rúa Lamas Carvajal para continuar recto pola rúa do Paseo até o. Despois pola rúa do Concello dirixímonos á praza Concepción Areal e chegamos até asobre o. Percorremos os seus 370 metros de lonxitude e continuamos de fronte pola avenida das Caldas. No cruzamento da cuarta bocacalle, onde vemos outra talla en pedra de Nicanor Carballo, viramos a man dereita pola avenida de Santiago (). Continuamos por esta avenida coa tranquilidade de ver azulexos decorados cunha vieira balizando o solo. Nada máis pasar a gasolineira Velasco torcemos á dereita pola rúa.Seguimos por ela e cruzamos a N-525. Ao chegar a o, viramos á esquerda pola rúa, un repecho empedrado que lembra ás clásicas de primavera do calendario ciclista. Chegamos até unha praza onde se atopa a igrexa e continuamos a ascensión para cruzar de novo a estrada e subir pola rúa. Máis adiante oregálanos restos de antigo empedrado para conducirnos, tras unhas curvas de ferradura, baixo a. En días despexados obtéñense bonitas vistas, algo truncadas polas árbores próximas, pero en realidade non apetece moito subir tras a malleira que nos estamos dando. Acábase a pedra e o piso torna a ser compacto. En breve chegamos a, unha serie de casas diseminadas salpicadas de viñedos e mesmo ovellas pastando ás súas anchas.Saímos a unha pista asfaltada e torcemos á dereita para continuar por un camiño que sae á estrada. A 50 metros deixámola pola dereita, ao pé do desvío cara a a. O camiño ascende lixeiramente e alcanza. Deixamos atrás os últimos chalés e seguimos de fronte tras cruzar a estrada. A mouteira xacobea marca. Ánimo. Tras máis asfalto baixamos por unha pista de terra até unhas naves e de seguido á N-525. Un camiño ao bordo da nacional para conduce aEsta poboación de servizos alberga une a, remocicada no XVI sobre unha base románica. Deixamos a poboación e por pista asfaltada chegamos en breve a, localidade de oPasamos xunto á portada da súa modernae de seguido cruzamos a N-525. Continuamos por un camiño, xunto a uns hórreos ruinosos, e tras un quilómetro e medio longo entramos en. Despedimos esta aldea e dirixímonos até unha preciosa ponte de pedra, dos séculos XIII ou XIV, sobre o. Tras un barrio de casas derruidas chegamos a un cruzamento e, seguíndoo pola dereita, entraremos en, aldea de aque pertence a o. Á saída afrontamos unha boa pendente e proseguimos baixo a N-525 atée a súaSeguimos a nacional uns metros e abandonámola pola dereita. Por un camiño chegamos a, onde nos recibe un decorado con fonte, bordón e cabaza e, sobre todo, unha indicación que reconforta: “Cea a 2 Km”. Seguimos por un camiño que serpentea entre uns piñeiros para cruzar unha estrada e entrar en. Pasamos xunto ao colexio público e baixo unha ponte da vía rápida. En breve chegamos ao albergue, xunto ao que destaca o hórreo en forma de L.