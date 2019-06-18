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Etapa de Ourense a Cea
Información sobre a etapa 10: Etapa de Ourense a Cea
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Puntos de interese da etapa 10: Etapa de Ourense a Cea
O itinerario
- Km 0. Ourense(Todos os servizos)
Desde a Praza Maior collemos a rúa Lamas Carvajal para continuar recto pola rúa do Paseo até o parque de San Lázaro. Despois pola rúa do Concello dirixímonos á praza Concepción Areal e chegamos até a ponte romana sobre o Miño (Km 1,2). Percorremos os seus 370 metros de lonxitude e continuamos de fronte pola avenida das Caldas. No cruzamento da cuarta bocacalle, onde vemos outra talla en pedra de Nicanor Carballo, viramos a man dereita pola avenida de Santiago (si seguimos de fronte, tomaremos a outra alternativa que está detallada no apartado de observacións). Continuamos por esta avenida coa tranquilidade de ver azulexos decorados cunha vieira balizando o solo. Nada máis pasar a gasolineira Velasco torcemos á dereita pola rúa Camiño Real Cudeiro Sur (Km 2,8).Seguimos por ela e cruzamos a N-525 (Km 3,4). Ao chegar a o barrio dá Pereira, viramos á esquerda pola rúa Camiño Real Soutelo, un repecho empedrado que lembra ás clásicas de primavera do calendario ciclista. Chegamos até unha praza onde se atopa a igrexa e continuamos a ascensión para cruzar de novo a estrada e subir pola rúa Camiño Real Cudeiro Norte. Máis adiante o Camiño dá Costa regálanos restos de antigo empedrado para conducirnos, tras unhas curvas de ferradura, baixo a ermida de San Marcos. En días despexados obtéñense bonitas vistas, algo truncadas polas árbores próximas, pero en realidade non apetece moito subir tras a malleira que nos estamos dando. Acábase a pedra e o piso torna a ser compacto. En breve chegamos a Sartédigos, unha serie de casas diseminadas salpicadas de viñedos e mesmo ovellas pastando ás súas anchas.
- Km 6,7. Sartédigos
Saímos a unha pista asfaltada e torcemos á dereita para continuar por un camiño que sae á estrada (Km 7,2). A 50 metros deixámola pola dereita, ao pé do desvío cara a a Fonte do Santo. O camiño ascende lixeiramente e alcanza Outeiros dá Forca. Deixamos atrás os últimos chalés e seguimos de fronte tras cruzar a estrada. A mouteira xacobea marca 96,606 a Santiago. Ánimo. Tras máis asfalto baixamos por unha pista de terra até unhas naves e de seguido á N-525. Un camiño ao bordo da nacional para conduce a Tamallancos.
- Km 12,3. Tamallancos(Bares. Pensión. Tendas. Farmacia. Caixeiro)
Esta poboación de servizos alberga un pazo barroco do século XVIII e a igrexa de Santa María, remocicada no XVI sobre unha base románica. Deixamos a poboación e por pista asfaltada chegamos en breve a Bouzas (Km 13,1), localidade de o Concello de Vilamarín.
- Km 13,1. Bouzas(Bar)
Pasamos xunto á portada da súa moderna igrexa de Santiago e de seguido cruzamos a N-525. Continuamos por un camiño, xunto a uns hórreos ruinosos, e tras un quilómetro e medio longo entramos en Sobreira (Km 15,2). Despedimos esta aldea e dirixímonos até unha preciosa ponte de pedra, dos séculos XIII ou XIV, sobre o río Barbantiño. Tras un barrio de casas derruidas chegamos a un cruzamento e, seguíndoo pola dereita, entraremos en Faramontaos, aldea de a parroquia de Viña que pertence a o Concello de Cea (Km 16,7). Á saída afrontamos unha boa pendente e proseguimos baixo a N-525 até Viduedo e a súa capela de San Pantaleón (Km 18,1).
- Km 18,1. Viduedo(Bar e tenda á saída)
Seguimos a nacional uns metros e abandonámola pola dereita. Por un camiño chegamos a Casanovas (Km 20,3), onde nos recibe un decorado con fonte, bordón e cabaza e, sobre todo, unha indicación que reconforta: “Cea a 2 Km”. Seguimos por un camiño que serpentea entre uns piñeiros para cruzar unha estrada e entrar en Cea. Pasamos xunto ao colexio público e baixo unha ponte da vía rápida. En breve chegamos ao albergue, xunto ao que destaca o hórreo en forma de L.
- Km 22,1. Cea(Todos os servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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