Etapa d'Orense a Cea

L’itinerari

Km 0. Orense(Tots els serveis)

Km 6,7. Sartédigos

Km 12,3. Tamallancos(Bars. Pensió. Botigues. Farmàcia. Caixer)

Km 13,1. Bouzas(Bar)

Km 18,1. Viduedo(Bar i botiga a la sortida)

Km 22,1. Cea(Tots els serveis)

Des de la Plaça Major agafem el carrer Làmines Carvajal per a continuar recte pel carrer del Passeig fins a el. Després per la rúa do Concello ens dirigim a la praza Concepción Arenal i arribem fins a elsobre el. Recorrem els seus 370 metres de longitud i continuem de front per l'avinguda d'As Caldas. En l'encreuament del quart cap de carrer, on veiem una altra talla en pedra de Nicanor Carballo, girem a mà dreta per l'avinguda de Santiago (). Continuem per aquesta avinguda amb la tranquil·litat de veure taulells decorats amb una petxina de pelegrí jalonant el sòl. Res més passar la gasolinera Velasco torcem a la dreta pel carrer.Seguim per ella i creuem la N-525. En arribar a el, girem a l'esquerra pel carrer, un repit empedrat que recorda a les clàssiques de primavera del calendari ciclista. Arribem fins a una plaça on es troba l'església i continuem l'ascensió per a travessar de nou la carretera i pujar pel carrer. Més endavant elens regala restes d'antic empedrat per a conduir-nos, després d'unes corbes de ferradura, sota la. En dies buidats s'obtenen boniques vistes, una mica truncades pels arbres pròxims, però en realitat no ve de gust molt pujar després de la pallissa que ens estem donant. S'acaba la pedra i el pis torna a ser compacte. En breu arribem a, una sèrie de cases disseminades esquitxades de vinyes i fins i tot ovelles pasturant a pler.Sortim a una pista asfaltada i torcem a la dreta per a continuar per un camí que surt a la carretera. A 50 metres la deixem per la dreta, al peu del desviament cap a la. El camí ascendeix lleugerament i aconsegueix. Deixem enrere els últims xalets i seguim de front després de travessar la carretera. La fita jacobeo marca. Ànim. Després de més asfalt baixem per una pista de terra fins a unes naus i de seguit a la N-525. Un camí a la vora de la nacional per a condueix aAquesta població de serveis alberga uni la, restaurada en el XVI sobre una base romànica. Deixem la població i per pista asfaltada arribem en breu a, localitat de elPassem al costat de la portada de la seva modernai de seguit creuem la N-525. Continuem per un camí, al costat d'uns hórreos ruïnosos, i després d'un quilòmetre i mig llarg entrem en. Acomiadem aquest llogaret i ens dirigim fins a un preciós pont de pedra, dels segles XIII o XIV, sobre el. Després d'un barri de cases derruïdes arribem a un encreuament i, seguint-lo per la dreta, entrarem en, llogaret de laque pertany a el. A la sortida afrontem un bon pendent i prosseguim sota la N-525 fins ai la sevaSeguim la nacional uns metres i l'abandonem per la dreta. Per un camí arribem a, on ens rep un decorat amb font, bordó i carabassa i, sobretot, una indicació que reconforta: “Cea a 2 Km”. Seguim per un camí que serpenteja entre uns pins per a travessar una carretera i entrar en. Passem al costat del col·legi públic i sota un pont de la via ràpida. En breu arribem a l'alberg, al costat del qual destaca l'hórreo en forma de L.