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Etapa d'Orense a Cea
Fins a arribar a Sartédigos el traçat del Camiño Real pica cap amunt
Informació sobre l’etapa 10: Etapa d'Orense a Cea
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Punts d’interès de l’etapa 10: Etapa d'Orense a Cea
L’itinerari
- Km 0. Orense(Tots els serveis)
Des de la Plaça Major agafem el carrer Làmines Carvajal per a continuar recte pel carrer del Passeig fins a el parc de Sant Lázaro. Després per la rúa do Concello ens dirigim a la praza Concepción Arenal i arribem fins a el pont romà sobre el Miño (Km 1,2). Recorrem els seus 370 metres de longitud i continuem de front per l'avinguda d'As Caldas. En l'encreuament del quart cap de carrer, on veiem una altra talla en pedra de Nicanor Carballo, girem a mà dreta per l'avinguda de Santiago (si seguim de front, prendrem l'altra alternativa que està detallada en l'apartat d'observacions). Continuem per aquesta avinguda amb la tranquil·litat de veure taulells decorats amb una petxina de pelegrí jalonant el sòl. Res més passar la gasolinera Velasco torcem a la dreta pel carrer Camiño Real Cudeiro Sud (Km 2,8).Seguim per ella i creuem la N-525 (Km 3,4). En arribar a el barri dona Pereira, girem a l'esquerra pel carrer Camiño Real Soutelo, un repit empedrat que recorda a les clàssiques de primavera del calendari ciclista. Arribem fins a una plaça on es troba l'església i continuem l'ascensió per a travessar de nou la carretera i pujar pel carrer Camiño Real Cudeiro Nord. Més endavant el Camiño dona Costa ens regala restes d'antic empedrat per a conduir-nos, després d'unes corbes de ferradura, sota la ermita de Sant Marcos. En dies buidats s'obtenen boniques vistes, una mica truncades pels arbres pròxims, però en realitat no ve de gust molt pujar després de la pallissa que ens estem donant. S'acaba la pedra i el pis torna a ser compacte. En breu arribem a Sartédigos, una sèrie de cases disseminades esquitxades de vinyes i fins i tot ovelles pasturant a pler.
- Km 6,7. Sartédigos
Sortim a una pista asfaltada i torcem a la dreta per a continuar per un camí que surt a la carretera (Km 7,2). A 50 metres la deixem per la dreta, al peu del desviament cap a la Fonte do Sant. El camí ascendeix lleugerament i aconsegueix Outeiros dona Forca. Deixem enrere els últims xalets i seguim de front després de travessar la carretera. La fita jacobeo marca 96,606 a Santiago. Ànim. Després de més asfalt baixem per una pista de terra fins a unes naus i de seguit a la N-525. Un camí a la vora de la nacional per a condueix a Tamallancos.
- Km 12,3. Tamallancos(Bars. Pensió. Botigues. Farmàcia. Caixer)
Aquesta població de serveis alberga un pazo barroc del segle XVIII i la església de Santa María, restaurada en el XVI sobre una base romànica. Deixem la població i per pista asfaltada arribem en breu a Bouzas (Km 13,1), localitat de el Concello de Vilamarín.
- Km 13,1. Bouzas(Bar)
Passem al costat de la portada de la seva moderna església de Santiago i de seguit creuem la N-525. Continuem per un camí, al costat d'uns hórreos ruïnosos, i després d'un quilòmetre i mig llarg entrem en Sobreira (Km 15,2). Acomiadem aquest llogaret i ens dirigim fins a un preciós pont de pedra, dels segles XIII o XIV, sobre el riu Barbantiño. Després d'un barri de cases derruïdes arribem a un encreuament i, seguint-lo per la dreta, entrarem en Faramontaos, llogaret de la parròquia de Vinya que pertany a el Concello de Cea (Km 16,7). A la sortida afrontem un bon pendent i prosseguim sota la N-525 fins a Viduedo i la seva capella de San Pantaleón (Km 18,1).
- Km 18,1. Viduedo(Bar i botiga a la sortida)
Seguim la nacional uns metres i l'abandonem per la dreta. Per un camí arribem a Casanovas (Km 20,3), on ens rep un decorat amb font, bordó i carabassa i, sobretot, una indicació que reconforta: “Cea a 2 Km”. Seguim per un camí que serpenteja entre uns pins per a travessar una carretera i entrar en Cea. Passem al costat del col·legi públic i sota un pont de la via ràpida. En breu arribem a l'alberg, al costat del qual destaca l'hórreo en forma de L.
- Km 22,1. Cea(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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