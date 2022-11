Etapa de Cea a A Laxe

L’itinerari

Km 0. Cea (Tots els serveis)

(Tots els serveis) (El traçat "oficial" del camí no passa pel Monestir Cistercenc d'Oseira, però creiem que en una pena no passar per l'i perdre's tal meravella, per això descrivim a continuació l'etapa per la "variant" d'Oseira. El traçat oficial és 4 quilòmetres més curt i passa per Cotelas, Piñor, Arenteiro, Carballeda i Castro Dozon, localitat aquesta on s'ajunten les dues variants).

Km 4,5. Silvaboa

Km 8,7. Monestir d'Oseira (Alberg. Bars)

Km 11. Vilarello

Km 13,5. Outeiro de Coiras

Km 19,3. Castre Dozón(Alberg. Bar. Botiga. Farmàcia)

Km 22,5. Santo Domingo

Km 27,3. Pontenoufe

Km 35. Donsión(Bar)

Km 37,3. A Laxe(Alberg. Bar)

Canalitzats pels antics forns de llenya arribem fins a la praza Major de Cea, deixant la torre del rellotge a mà esquerra. Avancem de front pel carrer on està situada l'oficina de Correus per a travessar tot seguit la carretera. En la variant d'Oseira hem de fiar-nos de les fletxes i de les talles de Carballo. Pugem per la rúa Lodairo, deixant a mà dreta el camp de futbol, i prenem una pista que avança sota un dosser de roures. L'únic, però és que en època de pluges pot semblar una dels carrers d'una piscina olímpica. Com no abunden les indicacions, anirem parant esment als montoncitos de pedra que van deixant altres pelegrins. La pista acaba en la carretera i arriba d'aquesta manera aLa deixem a mà esquerra i, sense deixar l'asfalt, arribem després de quilòmetre i mig a, llogaret del Concello de Cea. En l'encreuament de la carretera tirem a mà dreta i seguim recte pel desviament a Oseira. Abans d'arribar al monestir deixarem a un costat el llogaret dei la seva església. Per fi, després de deixar a la dreta una moderna font i travessar el riu, arribem aLa primera vista del conjunt és la sòbria façana balconada de l'hospedería, després de la qual sortim de la carretera per a accedir al monestir. El conjunt bé mereix una visita. El deixem a mà esquerra i pugem per una empinada pista de ciment des de la qual s'obtenen les millors vistes i fotografies del cenobi. La pista continua, però hem de deixar-la per l'esquerra atesa una fletxa pintada en el sòl. Agafem així una senda que ascendeix fins a la carretera. Baixem per ella fins a, llogaret que deixem a la nostra dreta.Uns centenars de metres després cal abandonar la carretera per la dreta i baixar per un estret passadís fins al llit d'un rierol, després del qual girem a mà esquerra per a pujar fins a, llogaret pertanyent a Piñor. Sortim per pista asfaltada i al quilòmetre arribem a, última població de la província d'Orense.Girem a la dreta i afrontem un primer tram de respectable pujada que més tard alterna entre falsos plans i terreny més favorable pel qual entrem en, població amb la qual inaugurem el nostre periple per la. Una sèrie de camins ramaders, probablement enfangats gran part de l'any, porten fins a. Al final d'aquesta població hi ha dues fletxes, una que segueix de front i una altra que ens convida a seguir pel camí de la dreta. Seguim aquesta última opció, envoltats d'un terreny poblat de tojos, i a uns cinc-cents metres agafem un desviament a mà esquerra. Per ell arribem fins al voral de la N-525, inseparable companya per la qual baixem fins a, capital del Concello del mateix nom.Aquí retornen els marcs jacobeos, ja que aquí enllacem amb el traçat oficial. Sortim de la nacional i avancem al costat de laper una pista asfaltada paral·lela a la carretera. Més tard tornem de nou a l'asfalt i en arribar el senyal que marca Lalín 11/ Santiago 61, deixem la nacional per l'esquerra per un altre tram asfaltat. Tornem de nou a la N-525 a l'altura de el, a 700 metres d'altitud. Travessem també el poble del mateix nom.Deixem la carretera passats uns 100 metres del punt quilomètric 280 i arribem per pista fins a, primer llogaret de el, el més gran de Pontevedra. Passem al costat de l'ermita i una moderna escultura de Santiago pelegrí que provoca la nostra admiració. Sortim seguint els senyals per a poc després creuar per un pont l'autovia AP-53 i després girar a la dreta per a entrar en(Km 27,3).Descendim fins al pont sobre el. A continuació deixem el pis asfaltat per a seguir per la dreta (la fita jacobeo marca 60,519). Ascendim i prenem una sendera. En finalitzar-lo girem a la dreta i per pista asfaltada arribem fins a la parròquia de. Sortim de la poblacion travessant la carretera PO-902 i continuem recte fins a passar per un pont la línia de l'AVE, continuem recte fins a desembocar en la carretera PO-534 i l'agafem a l'esquerra fins a arribar a la parròquia deon es troba l'estacion de Lalin, amb serveis. Abans d'arribar a una rotonda girem a la dreta fins al lloc de Baxan i creuem per sota una altra vegada la línia de l'AVE, res mes creuar girem a l'esquerra en paral·lel a les vies, passem al costat del cruciro de Botos i continuem per una pista asfaltada per a després de travessar una carretera arribar a Dosión.Arribem a ella al costat d'unai laamb el seu creuer. Ens acomiadem de Donsión per una altra camí de graveta, travessem el, i arribem al costat de l'AP-53 (autopista Santiago – Orense). A la seva vora i després de creuar la N-525 entrem en, parròquia de. A uns cent metres de la nacional es troba l'avantguardista alberg que va ser inaugurat al març de 2004.