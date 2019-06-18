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Eako etapa A Laxera
Etapa amaigabea, Ourensetik Pontevedra hartzeko bidaltzen dena
Etapari buruzko informazioa 11: Eako etapa A Laxera
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Ibilbidea
- 0 km. Cea (zerbitzu guztiak)
- (Bidearen trazadura "ofiziala" ez da Oseirako Zistertar Monasteriotik pasatzen, baina uste dugu merezi duela handik ez pasatzea eta zoragarri hori galtzea; horregatik, Oseirako "saihesbidean" deskribatuko dugu etapa. Ibilbide ofiziala 4 kilometro laburragoa da, eta Cotelas, Piñor, Arenteiro, Carballeda eta Castro Dozonetik igarotzen da. Herri horretan elkartzen dira bi saihesbideak).
Antzinako egur-labeek bideratuta, Eako Praza Nagusira iritsiko gara, erlojuaren dorrea ezkerretara utzita. Correos-eko bulegoa dagoen kaletik aurrera egingo dugu, errepidea gurutzatzeko. Oseirako saihesbidean geziak eta Carballoko neurriak hartu behar ditugu. Lodairo bailaratik igoko gara, futbol-zelaia eskuinetara utzita, eta haritz-errezel baten azpian doan pista hartuko dugu. Bakarra, baina eurite-garaian igerileku olinpiko bateko kaleetako bat izan daiteke. Indikaziorik ez dagoenez, beste erromes batzuek uzten dituzten harrizko montonzitoei erreparatuko diegu. Pista errepidean amaitzen da eta Silvaboara iristen da.
- 4,5 km. Silvaboa
Ezkerretara utzi, eta, asfaltoa utzi gabe, kilometro eta erdi egin ondoren, Concello de Cea herrixkara (6. km) iritsiko gara. Errepidearen bidegurutzean eskuinera egingo dugu, eta zuzen jarraituko dugu Oseirarako desbideraketatik. Monasteriora iritsi baino lehen, alde batera utziko ditugu Ventela herrixka eta haren eliza. Azkenik, eskuinean iturri moderno bat utzi eta ibaia gurutzatu ondoren, Santa María la Real de Oseirara iritsiko gara.
- 8,7 km. Oseirako monasterioa (aterpetxea. Tabernak)
Multzoaren lehen ikuspegia ostatuko balkoi itxurako fatxada da, eta horren ondoren errepidetik atera eta monasteriora iritsiko gara. Bisita merezi du. Ezkerretara utzi, eta zementuzko pista malkartsu batetik igo. Pista horretatik, zenobioaren ikuspegi eta argazki onenak lortzen dira. Pista aurrera doa, baina ezkerretik utzi behar dugu, lurrean margotutako gezi bati begira. Horrela, errepidera igotzen den bidezidor bat hartuko dugu. Vilarellora jaitsiko gara, gure eskuinean dagoen herrixkara.
- 11. km. Bilarello
Ehunka metro geroago, errepidea eskuinetik utzi eta korridore estu batetik behera jaitsi behar da erreka baten ibilguraino. Ondoren, ezkerretara egin behar da, Carballediñaraino (12,4 km), Piñorreko herrixkaraino. Pista asfaltatutik atera eta kilometro batera Outeirora iritsiko gara. Coiras Ourense probintziako azken herria da.
- 13,5 km. Coiras Outeiroa
Eskuinetara egingo dugu biraketa, eta hasieran igoera errespetagarria egingo dugu. Gero, lautada faltsuak tartekatuko ditugu, eta A Gouxan sartuko gara (15,5 km). Herri horrekin hasiko dugu Pontevedra probintzian egingo dugun ibilbidea. Abeltzaintzarako bide batzuk, seguruenik urtearen zati handi batean sartuta, Vidueirosera (16,4 km) eramango dituzte. Populazio honen amaieran bi gezi daude, bata aurrean eta bestea eskuinetik jarraitzeko. Azken aukera horri jarraituko diogu, kiribilez betetako lur batez inguratuta, eta bostehun bat metrora ezkerreko bidea hartuko dugu. Handik, N-525 autobideko bazterbidera iritsiko gara. Handik, Castro Dozonera, izen bereko Concello hiriburura, jaitsiko gara.
- 19,3 km. Castro Dozón (aterpetxea. taberna. Denda. Farmazia)
Hemen marko jakobeak itzultzen dira, hemen trazadura ofizialarekin lotzen baikara. Naziotik atera eta San Salvador elizaren ondoan aurrera egingo dugu, errepidearen paralelo dagoen pista asfaltatu batetik. Gero, asfaltora itzuliko gara berriro, eta, Lalín 11/ Santiago 61 seinalea iristean, errepide nazionala ezkerretik utziko dugu asfaltatutako beste zati batetik. N-525era itzuliko gara berriro, Santo Domingo gainean, 700 metroko altueran. Izen bereko herria ere zeharkatuko dugu.
- 22,5 km. Santo Domingo
Errepidea 280. kilometro-puntutik 100 bat metrora utzi eta pistatik Puxallosera (25. km) iritsiko gara. Lalingo Concello herrixka da, Pontevedrako handiena. Ermitaren ondoan, Santiago erromesaren eskultura moderno bat ikusiko dugu, gure mirespena eragiten duena. Seinaleei jarraituz irtengo gara, eta, handik gutxira, AP-53 autobia zubi batetik zeharkatuko dugu. Ondoren, eskuinera egingo dugu Pontenoufen sartzeko (27,3 km).
- 27,3 km. Pontenoufea
Asneiro ibaiaren gaineko zubiraino jaitsiko gara. Ondoren, zorua asfaltatuta utziko dugu eskuinetik jarraitzeko (Jakobeo mugarriak 60,519 marka du). Gora egin eta bidezidor bat hartuko dugu. Bukatutakoan, eskuinera egin, eta pista asfaltatutik A Xesta parrokiara iritsiko gara (28,8 km). Herritik atera, PO-902 errepidea gurutzatu, eta zuzen jarraitu AVE linearen zubitik igaro arte. Zuzen jarraitu PO-534 errepidera iritsi arte, eta ezkerretara hartu, Botosko parrokiara iritsi arte (33. km). Han dago Lalinen geltokia, zerbitzu eta guzti. Biribilgune batera iritsi baino lehen, eskuinera biratuko dugu Baxanen tokiraino, eta AVE linearen lerroa gurutzatuko dugu berriz. Gurutzatu bezain laster, ezkerrera biratuko dugu bideekiko paralelo, Botosko gurutzaduraren ondotik pasatuko gara eta asfaltatutako pista batetik jarraituko dugu, Dosiora doan errepidea gurutzatu ondoren.
- 35. km. Dohaintza (taberna)
Taberna baten eta Santa Eulalia elizaren ondoan iritsiko gara, gurutzadura eta guzti. Donsiotik hartxintxarrezko beste bide batetik, Cabirtas ibaia gurutzatu eta AP-53 autobidearen (Santiago – Ourense autobidea) ondotik iritsiko gara. Bere ondoan, N-525 errepidea gurutzatu ondoren, Bendoiro eta Concello de Lalín parrokietan sartuko gara. Nazionaletik ehun bat metrora dago 2004ko martxoan inauguratu zuten aterpetxe abangoardista.
- 37,3 km. A Laxe(Aterpetxea. Taberna)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak