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Etapa de Cea á Laxe
Información sobre a etapa 11: Etapa de Cea á Laxe
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Puntos de interese da etapa 11: Etapa de Cea á Laxe
O itinerario
- Km 0. Cea(Todos os servizos)
- (O trazado "oficial" do camiño non pasa polo Mosteiro Cisterciense de Oseira, pero cremos que nunha pena non pasar polo e perderse tal marabilla, por iso describimos a continuación a etapa pola "variante" de Oseira. O trazado oficial é 4 quilómetros máis curto e pasa por Cotelas, Piñor, Arenteiro, Carballeda e Castro Dozon, localidade esta onde se xuntan as dúas variantes).
Canalizados polos antigos fornos de leña chegamos até a praza Maior de Cea, deixando a torre do reloxo a man esquerda. Avanzamos de fronte pola rúa onde está situada a oficina de Correos para cruzar acto seguido a estrada. Na variante de Oseira debemos fiarnos das frechas e das tallas de Carballo. Subimos pola rúa Lodairo, deixando a man dereita o campo de fútbol, e tomamos unha pista que avanza baixo un dosel de carballos. O único, pero é que en época de choivas pode parecer unha das rúas dunha piscina olímpica. Como non abundan as indicacións, iremos prestando atención aos montoncitos de pedra que van deixando outros peregrinos. A pista termina na estrada e chega desta maneira a Silvaboa.
- Km 4,5. Silvaboa
Deixámola a man esquerda e, sen deixar o asfalto, chegamos despois de quilómetro e medio a Pielas (Km 6), aldea do Concello de Cea. No cruzamento da estrada tiramos a man dereita e seguimos recto polo desvío a Oseira. Antes de chegar ao mosteiro deixaremos ao carón a aldea de Vencha e a súa igrexa. Por fin, tras deixar á dereita unha moderna fonte e cruzar o río, chegamos a Santa María a Real de Oseira.
- Km 8,7. Mosteiro de Oseira (Albergue. Bares)
A primeira vista do conxunto é a sobria fachada balconada da hospedaría, tras a cal saímos da estrada para acceder ao mosteiro. O conxunto ben merece unha visita. Deixámolo a man esquerda e subimos por unha empinada pista de cemento desde a que se obteñen as mellores vistas e fotografías do cenobio. A pista continúa, pero temos que deixala pola esquerda atendendo a unha frecha pintada no solo. Collemos así unha senda que ascende até a estrada. Baixamos por ela até Vilarello, aldea que deixamos á nosa dereita.
- Km 11. Vilarello
Uns centos de metros despois hai que abandonar a estrada pola dereita e baixar por un estreito corredor até a canle dun arroio, tras o que viramos a man esquerda para subir até Carballediña (Km 12,4), aldea pertencente a Piñor. Saímos por pista asfaltada e ao quilómetro chegamos a Outeiro de Coiras, última poboación da provincia de Ourense.
- Km 13,5. Outeiro de Coiras
Viramos á dereita e afrontamos un primeiro tramo de respectable subida que máis tarde alterna entre falsos chan e terreo máis favorable polo que entramos en A Gouxa (Km 15,5), poboación coa que inauguramos o noso periplo por a provincia de Pontevedra. Unha serie de camiños gandeiros, probablemente embarrados gran parte do ano, levan até Vidueiros (Km 16,4). Ao final desta poboación hai dúas frechas, unha que segue de fronte e outra que nos convida a seguir polo camiño da dereita. Seguimos esta última opción, rodeados dun terreo poboado de toxos, e a uns cincocentos metros collemos un desvío a man esquerda. Por el chegamos até a beiravía da N-525, inseparable compañeira pola que baixamos até Castro Dozón, capital do Concello do mesmo nome.
- Km 19,3. Castro Dozón(Albergue. Bar. Tenda. Farmacia)
Aquí retornan os marcos xacobeos, xa que aquí enlazamos co trazado oficial. Saímos da nacional e avanzamos xunto a a igrexa de San Salvador por unha pista asfaltada paralela á estrada. Máis tarde regresamos de novo ao asfalto e ao chegar o sinal que marca Lalín 11/ Santiago 61, deixamos a nacional pola esquerda por outro tramo asfaltado. Regresamos de novo á N-525 á altura de o alto de Santo Domingo, a 700 metros de altitude. Atravesamos tamén o pobo do mesmo nome.
- Km 22,5. Santo Domingo
Deixamos a estrada pasados uns 100 metros do punto quilométrico 280 e chegamos por pista até Puxallos (Km 25), primeira aldea de o Concello de Lalín, o máis grande de Pontevedra. Pasamos xunto á ermida e unha moderna escultura de Santiago peregrino que provoca a nosa admiración. Saímos seguindo os sinais para pouco despois cruzar por unha ponte a autovía AP-53 e despois virar á dereita para entrar en Pontenoufe (Km 27,3).
- Km 27,3. Pontenoufe
Descendemos até a ponte sobre o río Asneiro. A continuación deixamos o piso asfaltado para seguir pola dereita (a mouteira xacobea marca 60,519). Ascendemos e tomamos un carreiro. Ao finalizalo viramos á dereita e por pista asfaltada chegamos até a parroquia de A Xesta (Km 28,8). Saímos da poblacion cruzando a estrada PO-902 e continuamos recto até pasar por unha ponte a linea da AVE, continuamos recto até desembocar na estrada PO-534 e collémola á esquerda até chegar á parroquia de Botos (Km 33), onde se atopa a estacion de Lalin, con servizos. Antes de chegar a unha rotonda viramos á dereita até o lugar de Baxan e cruzamos por baixo outra vez a linea da AVE, nada mais cruzar viramos á esquerda en paralelo ás vias, pasamos xunto ao cruciro de Botos e continuamos por unha pista asfaltada para tras cruzar unha estrada chegar a Dosión.
- Km 35. Donsión(Bar)
Chegamos a ela xunto a unha taberna e a igrexa de Santa Eulalia co seu cruceiro. Despedímonos de Donsión por outro camiño de grava miúda, cruzamos o río Cabirtas, e chegamos xunto á AP-53 (autoestrada Santiago – Ourense). Á súa beira e tras cruzar a N-525 entramos en A Laxe, parroquia de Bendoiro e Concello de Lalín. A uns cen metros da nacional atópase o vangardista albergue que foi inaugurado en marzo de 2004.
- Km 37,3. A Laxe(Albergue. Bar)
As dificultades
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En imaxes
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