Etapa de Cea a A Laxe

El itinerario

Km 0. Cea (Todos los servicios)

(Todos los servicios) (El trazado "oficial" del camino no pasa por el Monasterio Cisterciense de Oseira, pero creemos que en una pena no pasar por el y perderse tal maravilla, por eso describimos a continuación la etapa por la "variante" de Oseira. El trazado oficial es 4 kilómetros más corto y pasa por Cotelas, Piñor, Arenteiro, Carballeda y Castro Dozon, localidad esta donde se juntan las dos variantes).

Encauzados por los antiguos hornos de leña llegamos hasta la praza Mayor de Cea, dejando la torre del reloj a mano izquierda. Avanzamos de frente por la calle donde está situada la oficina de Correos para cruzar acto seguido la carretera. En la variante de Oseira debemos fiarnos de las flechas y de las tallas de Carballo. Subimos por la rúa Lodairo, dejando a mano derecha el campo de fútbol, y tomamos una pista que avanza bajo un dosel de robles. El único, pero es que en época de lluvias puede parecer una de las calles de una piscina olímpica. Como no abundan las indicaciones, iremos prestando atención a los montoncitos de piedra que van dejando otros peregrinos. La pista termina en la carretera y llega de esta manera a Silvaboa.

Km 4,5. Silvaboa

La dejamos a mano izquierda y, sin dejar el asfalto, llegamos después de kilómetro y medio a Pielas (Km 6), aldea del Concello de Cea. En el cruce de la carretera tiramos a mano derecha y seguimos recto por el desvío a Oseira. Antes de llegar al monasterio dejaremos a un lado la aldea de Ventela y su iglesia. Por fin, tras dejar a la derecha una moderna fuente y cruzar el río, llegamos a Santa María la Real de Oseira.

Km 8,7. Monasterio de Oseira (Albergue. Bares)

La primera vista del conjunto es la sobria fachada balconada de la hospedería, tras la cual salimos de la carretera para acceder al monasterio. El conjunto bien merece una visita. Lo dejamos a mano izquierda y subimos por una empinada pista de cemento desde la que se obtienen las mejores vistas y fotografías del cenobio. La pista continúa, pero tenemos que dejarla por la izquierda atendiendo a una flecha pintada en el suelo. Cogemos así una senda que asciende hasta la carretera. Bajamos por ella hasta Vilarello, aldea que dejamos a nuestra derecha.

Km 11. Vilarello

Unos cientos de metros después hay que abandonar la carretera por la derecha y bajar por un estrecho pasillo hasta el cauce de un arroyo, tras el que giramos a mano izquierda para subir hasta Carballediña (Km 12,4), aldea perteneciente a Piñor. Salimos por pista asfaltada y al kilómetro llegamos a Outeiro de Coiras, última población de la provincia de Ourense.

Km 13,5. Outeiro de Coiras

Giramos a la derecha y afrontamos un primer tramo de respetable subida que más tarde alterna entre falsos llanos y terreno más favorable por el que entramos en A Gouxa (Km 15,5), población con la que inauguramos nuestro periplo por la provincia de Pontevedra. Una serie de caminos ganaderos, probablemente embarrados gran parte del año, llevan hasta Vidueiros (Km 16,4). Al final de esta población hay dos flechas, una que sigue de frente y otra que nos invita a seguir por el camino de la derecha. Seguimos esta última opción, rodeados de un terreno poblado de tojos, y a unos quinientos metros cogemos un desvío a mano izquierda. Por él llegamos hasta el arcén de la N-525, inseparable compañera por la que bajamos hasta Castro Dozón, capital del Concello del mismo nombre.

Km 19,3. Castro Dozón(Albergue. Bar. Tienda. Farmacia)

Aquí retornan los marcos jacobeos, ya que aquí enlazamos con el trazado oficial. Salimos de la nacional y avanzamos junto a la iglesia de San Salvador por una pista asfaltada paralela a la carretera. Más tarde regresamos de nuevo al asfalto y al llegar la señal que marca Lalín 11/ Santiago 61, dejamos la nacional por la izquierda por otro tramo asfaltado. Regresamos de nuevo a la N-525 a la altura del alto de Santo Domingo, a 700 metros de altitud. Atravesamos también el pueblo del mismo nombre.

Km 22,5. Santo Domingo

Dejamos la carretera pasados unos 100 metros del punto kilométrico 280 y llegamos por pista hasta Puxallos (Km 25), primera aldea del Concello de Lalín, el más grande de Pontevedra. Pasamos junto a la ermita y una moderna escultura de Santiago peregrino que provoca nuestra admiración. Salimos siguiendo las señales para poco después cruzar por un puente la autovía AP-53 y después girar a la derecha para entrar en Pontenoufe (Km 27,3).

Km 27,3. Pontenoufe

Descendemos hasta el puente sobre el río Asneiro. A continuación dejamos el piso asfaltado para seguir por la derecha (el mojón jacobeo marca 60,519). Ascendemos y tomamos un sendero. Al finalizarlo giramos a la derecha y por pista asfaltada llegamos hasta la parroquia de A Xesta (Km 28,8). Salimos de la poblacion cruzando la carretera PO-902 y continuamos recto hasta pasar por un puente la linea del AVE, continuamos recto hasta desembocar en la carretera PO-534 y la cogemos a la izquierda hasta llegar a la parroquia de Botos (Km 33), donde se encuentra la estacion de Lalin, con servicios. Antes de llegar a una rotonda giramos a la derecha hasta el lugar de Baxan y cruzamos por debajo otra vez la linea del AVE, nada mas cruzar giramos a la izquierda en paralelo a las vias, pasamos junto al cruciro de Botos y continuamos por una pista asfaltada para tras cruzar una carretera llegar a Dosión.

Km 35. Donsión(Bar)

Llegamos a ella junto a una taberna y la iglesia de Santa Eulalia con su crucero. Nos despedimos de Donsión por otra camino de gravilla, cruzamos el río Cabirtas, y llegamos junto a la AP-53 (autopista Santiago – Ourense). A su vera y tras cruzar la N-525 entramos en A Laxe, parroquia de Bendoiro y Concello de Lalín. A unos cien metros de la nacional se encuentra el vanguardista albergue que fue inaugurado en marzo de 2004.