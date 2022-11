Etapa de A Laxe a Outeiro

El itinerario

Km 0. A Laxe(Albergue. Bar)

Km 2. Prado(Bares. Tiendas. Farmacia)

Km 5,5. Taboada

Km 7,5. Transfontao(Albergue)

Km 9,5. Silleda(Todos los servicios)

Km 11,5. San Fiz

Km 16,2. Bandeira(Todos los servicios)

Km 21,3. Dornelas(A partir de primavera de 2015 Casa Leiras: cafetería y albergue)

Km 28,7. Ponte Ulla(Albergue. Bares. Tiendas)

Km 33,3. Outeiro(Albergue)

Recorremos los primeros metros del día por el arcén de la N-525. A 400 metros, tras haber entrado en, dejamos la nacional para transitar por una pista pavimentada y algún que otro tramo de gravilla. Ambas superficies nos dejan a las puertas de, mediana población delLa atravesamos por la carretera y, a la altura de una tienda, nos desviamos a mano izquierda para dejar el asfalto y avanzar entre unas casas. A los 700 metros cruzamos una carretera y continuamos el camino, girando más adelante noventa grados a la derecha y en breve otros noventa grados, esta vez a la izquierda. Bajamos por pista asfaltada junto a las casas desperdigadas de, donde hay una cooperativa de lácteos. En lugar de continuar por la carreterita y hacer la curva hacia la derecha, nos desviamos por un camino que pasa bajo el viaducto y llega hasta el antiguosobre el, afluente del Ulla. Se trata de un puente medieval de piedra, con un solo arco de estilo románico. Data del S.X (año 912), fecha que figura inscrita en una roca próxima al puente. Tras cruzarlo subimos un duro tramo enlosado hasta las primeras casas de la parroquia deTras atravesar la diseminada mancha de casas y la Taberna Rural A Casa de Gerardo (casa típicamente gallega) llegamos hasta la N-525. De nuevo, a 50 metros, la abandonamos por la izquierda para coger un sendero que llega hasta unas naves, donde giramos a mano izquierda. Proseguimos por sendero hasta la siguiente población:Al llegar junto a la portada de la capilla no encontramos ningún tipo de indicación. El camino sigue recto al salir del camino forestal, no va pegado al pazo. Bajamos por un camino empedrado – en época de lluvias será un bonito río de agua y barro – y subimos hasta las primeras casas de la capital del concello:Tras atravesar parte de esta localidad del, saldremos, como no, a la N-525, para ir finiquitándola. Después de pasar la oficina de correos dejamos la carretera por una calle a mano izquierda. En treinta metros salimos a la derecha por un camino y otra vez a la nacional. El juego senda-nacional aburre demasiado y no termina hasta que llegamos junto a una empresa de fabricación de piensos llamada. En este punto nos desviamos completamente a la izquierda y bajamos una pista asfaltada para llegar a, aldea deDespués de pasar el núcleo de casas y un cruce, nos desvimos a mano derecha y de forma inmediata a la izquierda. Así entramos en un bonito sendero arbolado que cruza una pista asfaltada. Continuamos por un camino en ligero descenso que pasa al lado de unas naves agrícolas y lleva a cruzar un puente sobre un afluente del río Deza, el. Después del vado giramos bruscamente a la izquierda y, de seguido, a la derecha. Cruzamos la N-640 y en breve sobre la AP-53. Seguimos caminando por asfalto y, al llegar a la altura de unas casas, giramos a la derecha para iniciar más tarde nuestra aproximación a la N-525 por una pista de gravilla. Entramos de esta manera en. Localidad esta que cuenta con albergue de peregrinos.Atravesamos Bandeira paralelos a la carretera y, al final de la población, unos metros antes de punto kilométrico 310, cogemos a la derecha el desvío a. Un picado descenso por carretera, el paso de un arroyo y una breve subida nos llevan hasta las primeras casas de, parroquia de. Salimos por pista vecinal y llegamos tras una recta de kilómetro y medio junto a un establo y una casa (el mojón jabobeo marca). Reanudamos la marcha por un camino que muere otra vez en una ennegrecida pista que baja hasta la parroquia dey suDecimos adiós a esta parroquia y salimos tomando una carretera secundaria a mano izquierda. La seguiremos durante un kilómetro largo para girar a mano izquierda en un cruce y, en breve hacia la derecha, evitando desembocar en la cercana N-525. El tramo que viene a continuación es, sin duda, uno de los más agradables de la jornada. Es una mezcla entre pista y sendero que discurre durante dos kilómetros entre una vasta población de pinos, eucaliptos y tojos. Se acaba de la peor manera, saliendo a una pista asfaltada que nos lleva a cruzar una carretera. Llegamos primero ay giramos más tarde a la derecha para bajar hasta. En fuerte descenso enlazamos con, la siguiente localidad yLa estrenamos cruzando el, que le da nombre y que sirve de límite provincial. El Ulla forma la segunda cuenca más importante de la Comunidad Gallega y desemboca en la ría de Arosa tras un viaje de más de 130 kilómetros. Se sale de Ponte Ulla por un camino, pasando bajo el puente corredor dely salimos a la N-525, (cien metros antes de llegar a la nacional existe un desvío a mano derecha, señalizado, que evita el contacto con la N-525 y que va por bosque con unas bonitas vistas, alarga la etapa no llega a un kilómetro pero merece la pena), en subida y siguiendo por el arcén de la izquierda hasta coger un tramo de viejo asfalto que revierte de nuevo en la carretera nacional. Antes de la señal de Ponte de Sarandón cogemos un camino a la derecha que pasa por un túnel y tras duro repecho sale a una pista asfaltada. Ésta nos lleva a girar dos veces seguidas hacia la derecha y conduce a una pista forestal, sin sombra, y que a estas alturas de la etapa supone el toque de gracia. Termina en una pista asfaltada que seguimos por la izquierda para pasar entre lay la, edificada en el año 1676. Un pequeño paso más y llegamos hasta el albergue de(parroquia de, Concello de), que se encuentra emplazado en un entorno rural envidiable y en una posición estratégica más que privilegiada: a tan solo 16 kilómetros de la catedral de Santiago.