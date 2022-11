Etapa da Laxe a Outeiro

O itinerario

Km 0. A Laxe(Albergue. Bar)

Km 2. Prado(Bares. Tendas. Farmacia)

Km 5,5. Taboada

Km 7,5. Transfontao(Albergue)

Km 9,5. Silleda(Todos os servizos)

Km 11,5. San Fiz

Km 16,2. Bandeira(Todos os servizos)

Km 21,3. Dornelas(A partir de primavera de 2015 Casa Leiras: cafetaría e albergue)

Km 28,7. Ponche Ulla(Albergue. Bares. Tendas)

Km 33,3. Outeiro(Albergue)

Percorremos os primeiros metros do día pola beiravía da N-525. A 400 metros, tras entrar en, deixamos a nacional para transitar por unha pista pavimentada e algún que outro tramo de grava miúda. Ambas as superficies déixannos ás portas de, mediana poboación de oAtravesámola pola estrada e, á altura dunha tenda, desviámonos a man esquerda para deixar o asfalto e avanzar entre unhas casas. Aos 700 metros cruzamos unha estrada e continuamos o camiño, virando máis adiante noventa graos á dereita e en breve outro noventa graos, esta vez á esquerda. Baixamos por pista asfaltada xunto ás casas espalladas de, onde hai unha cooperativa de lácteos. En lugar de continuar pola carreterita e facer a curva cara á dereita, desviámonos por un camiño que pasa baixo o viaduto e chega até a antigasobre o, afluente do Ulla. Trátase dunha ponte medieval de pedra, cun só arco de estilo románico. Data do S.X (ano 912), data que figura inscrita nunha roca próxima á ponte. Tras cruzalo subimos un duro tramo lousado até as primeiras casas da parroquia deTras atravesar a diseminada mancha de casas e a Taberna Rural A Casa de Gerardo (casa tipicamente galega) chegamos até a N-525. De novo, a 50 metros, abandonámola pola esquerda para coller un carreiro que chega até unhas naves, onde viramos a man esquerda. Proseguimos por carreiro até a seguinte poboación:Ao chegar xunto á portada da capela non atopamos ningún tipo de indicación. O camiño segue recto ao saír do camiño forestal, non vai pegado ao pazo. Baixamos por un camiño empedrado – en época de choivas será un bonito río de auga e barro – e subimos até as primeiras casas da capital do concello:Tras atravesar parte desta localidade de o, sairemos, como non, á N-525, para ir finiquitándola. Despois de pasar a oficina de correos deixamos a estrada por unha rúa a man esquerda. En trinta metros saímos á dereita por un camiño e outra vez á nacional. O xogo senda-nacional aburre demasiado e non termina ata que chegamos xunto a unha empresa de fabricación de pensos chamada. Neste punto desviámonos completamente á esquerda e baixamos unha pista asfaltada para chegar a, aldea deDespois de pasar o núcleo de casas e un cruzamento, nos desvimos a man dereita e de forma inmediata á esquerda. Así entramos nun bonito carreiro arboledo que cruza unha pista asfaltada. Continuamos por un camiño en lixeiro descenso que pasa á beira dunhas naves agrícolas e leva a cruzar unha ponte sobre un afluente do río Deza, o. Despois do vao viramos bruscamente á esquerda e, de seguido, á dereita. Cruzamos a N-640 e en breve sobre a AP-53. Seguimos camiñando por asfalto e, ao chegar á altura dunhas casas, viramos á dereita para iniciar máis tarde a nosa aproximación á N-525 por unha pista de grava miúda. Entramos desta maneira en. Localidade esta que conta con albergue de peregrinos.Atravesamos Bandeira paralelos á estrada e, ao final da poboación, uns metros antes de punto quilométrico 310, collemos á dereita o desvío a. Un picado descenso por estrada, o paso dun arroio e unha breve subida lévannos até as primeiras casas de, parroquia de. Saímos por pista veciñal e chegamos tras unha recta de quilómetro e medio xunto a un cortello e unha casa (a mouteira jabobeo marca). Renovamos a marcha por un camiño que morre outra vez nunha ennegrecida pista que baixa até a parroquia dee a súaDicimos adeus a esta parroquia e saímos tomando unha estrada secundaria a man esquerda. Seguirémola durante un quilómetro longo para virar a man esquerda nun cruzamento e, en breve cara á dereita, evitando desembocar na próxima N-525. O tramo que vén a continuación é, sen dúbida, un dos máis agradables da xornada. É unha mestura entre pista e carreiro que discorre durante dous quilómetros entre unha vasta poboación de piñeiros, eucaliptos e toxos. Acábase da peor maneira, saíndo a unha pista asfaltada que nos leva a cruzar unha estrada. Chegamos primeiro ae viramos máis tarde á dereita para baixar até. En forte descenso enlazamos con, a seguinte localidade eEstreámola cruzando o, que lle dá nome e que serve de límite provincial. O Ulla forma a segunda conca máis importante da Comunidade Galega e desemboca na ría de Arousa tras unha viaxe de máis de 130 quilómetros. Sáese de Ponche Ulla por un camiño, pasando baixo a ponte corredora de oe saímos á N-525, (cen metros antes de chegar á nacional existe un desvío a man dereita, sinalizado, que evita o contacto coa N-525 e que vai por bosque cunhas bonitas vistas, alarga a etapa non chega a un quilómetro pero merece a pena), en subida e seguindo pola beiravía da esquerda até coller un tramo de vello asfalto que reverte de novo na estrada nacional. Antes do sinal de Ponche de Sarandón collemos un camiño á dereita que pasa por un túnel e tras duro repecho sae a unha pista asfaltada. Esta lévanos a virar dúas veces seguidas cara á dereita e conduce a unha pista forestal, sen sombra, e que a estas alturas da etapa supón o toque de graza. Termina nunha pista asfaltada que seguimos pola esquerda para pasar entre ae a, edificada no ano 1676. Un pequeno paso máis e chegamos até o albergue de(parroquia de, Concello de), que se atopa emprazado nunha contorna rural envexable e nunha posición estratéxica máis que privilexiada: a tan só 16 quilómetros da catedral de Santiago.