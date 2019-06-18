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Etapa da Laxe a Outeiro
Información sobre a etapa 12: Etapa da Laxe a Outeiro
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Puntos de interese da etapa 12: Etapa da Laxe a Outeiro
O itinerario
- Km 0. A Laxe(Albergue. Bar)
Percorremos os primeiros metros do día pola beiravía da N-525. A 400 metros, tras entrar en Vilasoa, deixamos a nacional para transitar por unha pista pavimentada e algún que outro tramo de grava miúda. Ambas as superficies déixannos ás portas de Prado, mediana poboación de o Concello de Lalín (Km 2).
- Km 2. Prado(Bares. Tendas. Farmacia)
Atravesámola pola estrada e, á altura dunha tenda, desviámonos a man esquerda para deixar o asfalto e avanzar entre unhas casas. Aos 700 metros cruzamos unha estrada e continuamos o camiño, virando máis adiante noventa graos á dereita e en breve outro noventa graos, esta vez á esquerda. Baixamos por pista asfaltada xunto ás casas espalladas de Borralla, onde hai unha cooperativa de lácteos. En lugar de continuar pola carreterita e facer a curva cara á dereita, desviámonos por un camiño que pasa baixo o viaduto e chega até a antiga ponte de Taboada sobre o río Deza (Km 4,6), afluente do Ulla. Trátase dunha ponte medieval de pedra, cun só arco de estilo románico. Data do S.X (ano 912), data que figura inscrita nunha roca próxima á ponte. Tras cruzalo subimos un duro tramo lousado até as primeiras casas da parroquia de Taboada.
- Km 5,5. Taboada
Tras atravesar a diseminada mancha de casas e a Taberna Rural A Casa de Gerardo (casa tipicamente galega) chegamos até a N-525. De novo, a 50 metros, abandonámola pola esquerda para coller un carreiro que chega até unhas naves, onde viramos a man esquerda. Proseguimos por carreiro até a seguinte poboación: Transfontao
- Km 7,5. Transfontao(Albergue)
Ao chegar xunto á portada da capela non atopamos ningún tipo de indicación. O camiño segue recto ao saír do camiño forestal, non vai pegado ao pazo. Baixamos por un camiño empedrado – en época de choivas será un bonito río de auga e barro – e subimos até as primeiras casas da capital do concello: Silleda.
- Km 9,5. Silleda(Todos os servizos)
Tras atravesar parte desta localidade de o Trasdeza, sairemos, como non, á N-525, para ir finiquitándola. Despois de pasar a oficina de correos deixamos a estrada por unha rúa a man esquerda. En trinta metros saímos á dereita por un camiño e outra vez á nacional. O xogo senda-nacional aburre demasiado e non termina ata que chegamos xunto a unha empresa de fabricación de pensos chamada Nudesa. Neste punto desviámonos completamente á esquerda e baixamos unha pista asfaltada para chegar a San Fiz, aldea de Margaride.
- Km 11,5. San Fiz
Despois de pasar o núcleo de casas e un cruzamento, nos desvimos a man dereita e de forma inmediata á esquerda. Así entramos nun bonito carreiro arboledo que cruza unha pista asfaltada. Continuamos por un camiño en lixeiro descenso que pasa á beira dunhas naves agrícolas e leva a cruzar unha ponte sobre un afluente do río Deza, o Toxa (Km 13,5). Despois do vao viramos bruscamente á esquerda e, de seguido, á dereita. Cruzamos a N-640 e en breve sobre a AP-53. Seguimos camiñando por asfalto e, ao chegar á altura dunhas casas, viramos á dereita para iniciar máis tarde a nosa aproximación á N-525 por unha pista de grava miúda. Entramos desta maneira en Bandeira. Localidade esta que conta con albergue de peregrinos.
- Km 16,2. Bandeira(Todos os servizos)
Atravesamos Bandeira paralelos á estrada e, ao final da poboación, uns metros antes de punto quilométrico 310, collemos á dereita o desvío a A Casela. Un picado descenso por estrada, o paso dun arroio e unha breve subida lévannos até as primeiras casas de Vilariño, parroquia de Lamela, Silleda (Km 18). Saímos por pista veciñal e chegamos tras unha recta de quilómetro e medio xunto a un cortello e unha casa (a mouteira jabobeo marca 30,459 quilómetros a Santiago). Renovamos a marcha por un camiño que morre outra vez nunha ennegrecida pista que baixa até a parroquia de Dornelas e a súa igrexa de San Martiño.
- Km 21,3. Dornelas(A partir de primavera de 2015 Casa Leiras: cafetaría e albergue)
Dicimos adeus a esta parroquia e saímos tomando unha estrada secundaria a man esquerda. Seguirémola durante un quilómetro longo para virar a man esquerda nun cruzamento e, en breve cara á dereita, evitando desembocar na próxima N-525. O tramo que vén a continuación é, sen dúbida, un dos máis agradables da xornada (Km 22,8). É unha mestura entre pista e carreiro que discorre durante dous quilómetros entre unha vasta poboación de piñeiros, eucaliptos e toxos. Acábase da peor maneira, saíndo a unha pista asfaltada que nos leva a cruzar unha estrada. Chegamos primeiro a Ou Seixo (Km 26,3) e viramos máis tarde á dereita para baixar até Castro (bar) (Km 27). En forte descenso enlazamos con Ponche Ulla, a seguinte localidade e primeira da provincia da Coruña.
- Km 28,7. Ponche Ulla(Albergue. Bares. Tendas)
Estreámola cruzando o río Ulla, que lle dá nome e que serve de límite provincial. O Ulla forma a segunda conca máis importante da Comunidade Galega e desemboca na ría de Arousa tras unha viaxe de máis de 130 quilómetros. Sáese de Ponche Ulla por un camiño, pasando baixo a ponte corredora de o pazo de Vistalegre e saímos á N-525, (cen metros antes de chegar á nacional existe un desvío a man dereita, sinalizado, que evita o contacto coa N-525 e que vai por bosque cunhas bonitas vistas, alarga a etapa non chega a un quilómetro pero merece a pena), en subida e seguindo pola beiravía da esquerda até coller un tramo de vello asfalto que reverte de novo na estrada nacional. Antes do sinal de Ponche de Sarandón collemos un camiño á dereita que pasa por un túnel e tras duro repecho sae a unha pista asfaltada. Esta lévanos a virar dúas veces seguidas cara á dereita e conduce a unha pista forestal, sen sombra, e que a estas alturas da etapa supón o toque de graza. Termina nunha pista asfaltada que seguimos pola esquerda para pasar entre a fonte e a capela de Santiaguiño, edificada no ano 1676. Un pequeno paso máis e chegamos até o albergue de Outeiro (parroquia de Vilanova, Concello de Vedra), que se atopa emprazado nunha contorna rural envexable e nunha posición estratéxica máis que privilexiada: a tan só 16 quilómetros da catedral de Santiago.
- Km 33,3. Outeiro(Albergue)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Que ver, que facer
Albergues
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