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A Laxe a Outeiroko etapa
Lalingo Concello Deza ibaian hil eta Silledaren lekukoa pasatu du
Etapari buruzko informazioa 12: A Laxe a Outeiroko etapa
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Etapako interesguneak 12: A Laxe a Outeiroko etapa
Ibilbidea
- 0 km. A Laxe(Aterpetxea. Taberna)
Eguneko lehen metroak N-525 bazterbidetik egingo ditugu. 400 metrora, Vilasoan sartu ondoren, pista zolatu batetik eta hartxintxar zati batetik bestera joateko utzi behar dugu errepide nazionala. Bi gainazalek Pradoko atean uzten gaituzte, Concello de Lalíngo herri ertaina (2. km).
- 2. km. Belardia(tabernak. Dendak. Farmazia)
Errepidea zeharkatu eta, denda baten parean, ezkerretara egingo dugu, asfaltoa utzi eta etxe batzuen artean aurrera egiteko. 700 metrora errepide bat gurutzatuko dugu eta bideari jarraituko diogu, gero laurogeita hamar gradu eskuinera biratuz eta laster beste laurogeita hamar gradu, oraingoan ezkerretara. Pista asfaltatutik jaitsiko gara, Borrallako etxe sakabanatuen ondoan, han esneki-kooperatiba bat baitago. Gurdigunetik jarraitu eta bihurgunea eskuinera egin beharrean, biaduktuaren azpitik pasa eta Taboadako zubi zaharrera iritsiko gara, Deza ibaiaren gainetik (4,6 km), Ulla ibaiaren adarra. Harrizko Erdi Aroko zubia da, estilo erromanikoko arku bakarrekoa. S.X-ko data (912. urtea), zubiaren inguruko arroka batean inskribatuta dagoen data. Gurutzatu ondoren, lauzazko tarte gogor bat igo eta Taboada parrokiako lehen etxeetara iritsiko gara.
- 5,5 km. Taboada
Etxe-multzo sakabanatua eta A Casa de Gerardo landa-taberna (Galiziako etxe tipikoa) zeharkatu ondoren, N-525 errepidera iritsiko gara. Berriro ere, 50 metrora, ezkerretik utziko dugu, nabe batzuetara iristen den bidezidor bat hartzeko. Han, ezkerrera egingo dugu. Jarraitu bidezidorretik herri honetara:Transfontao
- 7,5 km. Transfontao (aterpea)
Kaperaren azalaren ondotik iristean ez dugu inolako adierazpenik aurkitzen. Bideak zuzen jarraitzen du oihan bidetik ateratzean, ez dago zelaitik itsatsita. Bide harriztatu batetik jaitsiko gara —eurite-garaian, ur eta lokatzezko ibai polita izango da—, eta Concello hiriburuko lehen etxeetara igoko gara:Silleda.
- 9,5 km. Silleda (zerbitzu guztiak)
Trasdezako herri honen zati bat zeharkatu ondoren, N-525 errepidera aterako gara, nola ez, finikatuz joateko. Posta-bulegoa pasatu ondoren, errepidea kale batetik ezkerretara utzi. Hogeita hamar metrotan eskuinetara aterako gara, bide batetik, eta, beste behin, errepide nazionalera. Joko spubliko-nazionala gehiegi aspertzen da eta ez da amaitzen Nudesa izeneko pentsuak egiten dituen enpresa baten ondoan iritsi arte. Puntu horretan, ezkerretara desbideratu, eta asfaltatutako pista bat jaitsiko dugu, San Fizera (Margaride herrixka) iristeko.
- 11,5 km. San Fiz
Etxe-gunea eta bidegurutzea igaro ondoren, eskuinetara eta berehala ezkerretara desbideratuko gara. Pista asfaltatu bat zeharkatzen duen zuhaizti eder batean sartuko gara. Beheranzko bidean aurrera egin, nekazaritzako nabe batzuen ondotik pasa, eta Deza ibaiaren adar baten, Toxa ibaiaren (13,5 km) gaineko zubi bat zeharkatuko dugu. Pasabidearen ondoren, biratu bat-batean ezkerrera eta, ondoren, eskuinera. N-640 errepidea gurutzatuko dugu, eta laster AP-53an. Asfaltotik jarraituko dugu, eta, etxe batzuen altuerara iristean, eskuinera egingo dugu N-525 errepidera hurbiltzeari ekiteko, hartxintxarrezko pista batetik. Horrela sartuko gara Bandeiran. Erromesen aterpetxea duen herria.
- 16,2 km. Bandeira (zerbitzu guztiak)
Bidearekin paraleloan Bandeira zeharkatuko dugu, eta, herriaren amaieran, 310 kilometro-puntua baino metro batzuk lehenago, eskuinetara hartuko dugu A Caselarako bidea. Errepidean behera egin ondoren, erreka batetik igaro ondoren eta igoera labur bat egin ondoren, Vilariñoko lehen etxeetara iritsiko gara, Lamelako parrokiara (Silleda) (18. km). Auzo-pistatik atera eta kilometro eta erdiko lerro baten ondoren iritsiko gara, ukuilu baten eta etxe baten ondoan (xaboidun mugarriak 30,459 kilometro egiten ditu Santiagora). Berriro ekingo diogu bideari, Dornelas parrokiara eta San Martiño elizara jaisten den pista belztu batean berriro hiltzen den bidean.
- 21,3 km. Apaindegiak (2015eko udaberritik aurrera Leiras etxea: kafetegia eta aterpetxea)
Agur esaten diogu parrokia honi, eta bigarren mailako errepide bat hartu dugu ezkerretara. Kilometro luze batez jarraituko dugu, ezker aldera biratzeko bidegurutze batean eta, laster, eskuinerantz, eta ez da N-525 inguruan amaituko. Hurrengo tartea, zalantzarik gabe, eguneko tarterik atseginenetako bat da (22,8 km). Pistaren eta bidezidorraren arteko nahasketa da, eta bi kilometro egiten ditu pinuen, eukaliptoen eta xukadera handien artean. Modu txarrean amaitzen da, errepide bat zeharkatzera garamatzan pista asfaltatu batera irteten. Lehenengo O. Seixora iritsiko gara (26,3 km), eta gero eskuinetara egingo dugu, Castrora (taberna) jaisteko (27 km). Behera egin ahala, Ponte Ulla Coruñako hurrengo herria eta lehena lotuko ditugu.
- 28,7 km. Ponte Ulla (aterpetxea. Tabernak. Dendak)
Ulla ibaia zeharkatuz estreinatuko dugu, izena ematen diona eta probintziako muga dena. Galiziako Erkidegoko bigarren arrorik garrantzitsuena da Ulla, eta 130 kilometro baino gehiagoko bidaia baten ondoren, Arosako itsasadarrean amaitzen da. Ponte Ullatik bide batetik irten, Vistalegre zelaiko zubi lasterkariaren azpitik pasa eta N-525 errepidera atera (nazionalera iritsi baino ehun metro lehenago, eskuineko bidea hartu behar da, seinalizatuta, N-525 errepidea ez ukitzeko. Basoan zehar doa, bista politekin. Etapa ez da kilometro batera iristen, baina merezi du ezkerretik gora egitea. Ponte de Sarandónen seinalea baino lehen, eskuinerako bide bat hartu, tunel batetik pasa eta aldapa gogor baten ondoren asfaltatutako pista batera irten. Horrek bi aldiz jarraian eskuinerantz biratzera garamatza eta itzalik gabeko baso-pista batera darama, etaparen garai honetan graziazko ukitua suposatzen duena. Pista asfaltatu batean amaitzen da, ezkerretik jarraituz, iturritik Santiaguiñoko kaperara, 1676. urtean eraikia. Beste urrats txiki bat egin eta Outeiroko aterpetxera iritsiko gara (Vilanovako parrokia, Concello de Vedra). Landa-ingurune paregabean dago, kokapen estrategiko ezin hobean: Santiagoko katedraletik 16 kilometrora.
- 33,3 km. Outeiroa (aterpea)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
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