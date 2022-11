Etapa de Laxe a Outeiro

L’itinerari

Km 0. A Laxe(Alberg. Bar)

Km 2. Prado(Bars. Tendes. Farmàcia)

Km 5,5. Taboada

Km 7,5. Transfontao(Alberg)

Km 9,5. Silleda(Tots els serveis)

Km 11,5. San Fiz

Km 16,2. Bandeira(Tots els serveis)

Km 21,3. Dornelas(A partir de primavera de 2015 Casa Leiras: cafeteria i alberg)

Km 28,7. Posa't Ulla(Alberg. Bars. Botigues)

Km 33,3. Outeiro(Alberg)

Recorrem els primers metres del dia pel voral de la N-525. A 400 metres, després d'haver entrat en, deixem la nacional per a transitar per una pista pavimentada i algun tram de graveta. Totes dues superfícies ens deixen a les portes de, mitjana població de elLa travessem per la carretera i, a l'altura d'una botiga, ens desviem a mà esquerra per a deixar l'asfalt i avançar entre unes cases. Als 700 metres travessem una carretera i continuem el camí, girant més endavant noranta graus a la dreta i en breu altres noranta graus, aquesta vegada a l'esquerra. Baixem per pista asfaltada al costat de les cases escampades de, on hi ha una cooperativa de lactis. En lloc de continuar per la carreterita i fer la corba cap a la dreta, ens desviem per un camí que passa sota el viaducte i arriba fins a l'anticsobre el, afluent de l'Ulla. Es tracta d'un pont medieval de pedra, amb un sol arc d'estil romànic. Data del S.X (any 912), data que figura inscrita en una roca pròxima al pont. Després de creuar-lo pugem un dur tram enllosat fins a les primeres cases de la parròquia deDesprés de travessar la disseminada taca de cases i la Taverna Rural A Casa de Gerardo (casa típicament gallega) arribem fins a la N-525. De nou, a 50 metres, l'abandonem per l'esquerra per a agafar una sendera que arriba fins a unes naus, on girem a mà esquerra. Prosseguim per sendera fins a la següent població:En arribar al costat de la portada de la capella no trobem cap mena d'indicació. El camí segueix recte en sortir del camí forestal, no va pegat al pazo. Baixem per un camí empedrat – en època de pluges serà un bonic riu d'aigua i fang – i pugem fins a les primeres cases de la capital del concello:Després de travessar part d'aquesta localitat de el, sortirem, com no, a la N-525, per a anar liquidant-la. Després de passar l'oficina de correus deixem la carretera per un carrer a mà esquerre. En trenta metres sortim a la dreta per un camí i una altra vegada a la nacional. El joc senda-nacional avorreix massa i no acaba fins que arribem al costat d'una empresa de fabricació de pinsos anomenada. En aquest punt ens desviem completament a l'esquerra i baixem una pista asfaltada per a arribar a, llogaret deDesprés de passar el nucli de cases i un encreuament, ens desvimos a mà dreta i de manera immediata a l'esquerra. Així entrem en una bonica sendera arbrada que creua una pista asfaltada. Continuem per un camí en lleuger descens que passa al costat d'unes naus agrícoles i porta a creuar un pont sobre un afluent del riu Deza, el. Després del gual girem bruscament a l'esquerra i, de seguit, a la dreta. Creuem la N-640 i en breu sobre l'AP-53. Continuem caminant per asfalt i, en arribar a l'altura d'unes cases, girem a la dreta per a iniciar més tard la nostra aproximació a la N-525 per una pista de graveta. Entrem d'aquesta manera en. Localitat aquesta que compta amb alberg de pelegrins.Travessem Bandeira paral·lels a la carretera i, al final de la població, uns metres abans de punt quilomètric 310, agafem a la dreta el desviament a. Un picat descens per carretera, el pas d'un rierol i una breu pujada ens porten fins a les primeres cases de, parròquia de. Sortim per pista veïnal i arribem després d'una recta de quilòmetre i mig al costat d'un estable i una casa (la fita jabobeo marca). Reprenem la marxa per un camí que mor una altra vegada en una ennegrida pista que baixa fins a la parròquia dei la sevaDiem adeu a aquesta parròquia i sortim prenent una carretera secundària a mà esquerra. La seguirem durant un quilòmetre llarg per a girar a mà esquerra en un encreuament i, en breu cap a la dreta, evitant desembocar en la pròxima N-525. El tram que ve a continuació és, sens dubte, un dels més agradables de la jornada. És una mescla entre pista i sendera que discorre durant dos quilòmetres entre una vasta població de pins, eucaliptus i tojos. S'acaba de la pitjor manera, sortint a una pista asfaltada que ens porta a travessar una carretera. Arribem primer ai girem més tard a la dreta per a baixar fins a. En fort descens enllacem amb, la següent localitat iL'estrenem travessant el, que li dona nom i que serveix de límit provincial. L'Ulla forma la segona conca més important de la Comunitat Gallega i desemboca en la ria d'Arosa després d'un viatge de més de 130 quilòmetres. Se surt de Posa't Ulla per un camí, passant sota el pont corredor de eli sortim a la N-525, (cent metres abans d'arribar a la nacional existeix un desviament a mà dreta, senyalitzat, que evita el contacte amb la N-525 i que va per bosc amb unes boniques vistes, allarga l'etapa no arriba a un quilòmetre però val la pena), en pujada i seguint pel voral de l'esquerra fins a agafar un tram de vell asfalt que reverteix de nou en la carretera nacional. Abans del senyal de Posa't de Sarandón agafem un camí a la dreta que passa per un túnel i després de dur repit surt a una pista asfaltada. Aquesta ens porta a girar dues vegades seguides cap a la dreta i condueix a una pista forestal, sense ombra, i que a hores d'ara de l'etapa suposa el toc de gràcia. Acaba en una pista asfaltada que seguim per l'esquerra per a passar entre lai la, edificada l'any 1676. Un petit pas més i arribem fins a l'alberg de(parròquia de, Concello de), que està emplaçat en un entorn rural envejable i en una posició estratègica més que privilegiada: a tan sols 16 quilòmetres de la catedral de Santiago.