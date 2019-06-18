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Outeirotik Santiagorako etapa
16 kilometro Santiagora hurbilduko dira Concello de Boqueixónetik
Etapari buruzko informazioa 13: Outeirotik Santiagorako etapa
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Etapako interesguneak 13: Outeirotik Santiagorako etapa
Ibilbidea
- 0 km. Outeiroa (aterpea)
Gaur, zeharkatzeko kalerik eta gurutzatzeko semafororik gabe, eukalipto-usaina duen talaia pribilegiatu honetatik hasiko dugu gure azken izapidea. Aterpetxetik, eskuinean, Vedra basoan barneratzen den bide zabalari helduko diogu. Santiagoraino geratzen zaigun azken ingurua izango da. Bi kilometrora, beti aurrera egin ondoren, pista bat pasa eta laster asfaltatutako beste batera iritsiko gara. Altxatutako gurutzaduraren ondoan, Ardarís aurrean utzita, Lestedoko eta Boqueixongo Concello (3. km) parrokian sartuta, laurogeita hamar gradu egingo ditugu eskuinera, eta asfaltozko pisu batetik jarraituko dugu. Lestedoko futbol zelaitik pasatzean, 530 metroko altueraraino igotzen den mendi bat ikus dezakegu eskuinean: Pico Sacro. Otero hori, gailurretik Santiagoko katedraleko dorreak ikusten direla, Translatioari lotuta dago. Translatio hori Apostoluaren gorputza Jaffako portutik Konpostelara eramateari buruzko Calixtino kodean agertzen den legenda da. Kontakizunaren arabera, mendi sakratu horren hegaletan bi zezen suhar baketsuak bakean geratzen dira, beren dizipuluek helduta, eta, gero, Libredoiko basoraino eramanen zuen gurdira lotuta. Bidetik 400 metro eskasera, Pico Sacrori buruzko informazio interaktiboa eta tematikoa duen interpretazio-zentroa dago (informazio gehiago, Oharrak atalean). Etxebizitzen errosario batek eta dagozkien parrek inguratuta, geziek aurrez aurre jarraitzera animatzen gaituzte, eta jacobeo mugarriak eskuinera biratzera. Zalantzarik gabe, Rubialera iritsiko gara.
- 4.1. km Errubi
Zelo almenadun baten ondotik pasatuko gara. Haren ondoan, granitozko gurutzadura bat dago. Haren idulkia zirkularra da eta Kristoren irudiak ditu aurrealdean eta Ama Birjina Doloretsua atzealdean. Utzi bezain laster, ezkerrera biratu eta errepide bateraino jaitsi behar da. Errepidea gurutzatu eta aurrera jarraitu. Zelaiez inguratuta, trenaren azpiko pasabide batera iritsiko gara, eta zubi bat gurutzatu eta izkina batetik sartuko gara, Desiroko Goikoan, Sergeko (Boqueixon) parrokia handienean.
- 5,8 km. Goiko desiroa (Baretik 200 metrora)
Laster ohartuko gara zer nolako rodeoa egiten ari garen, bidegurutze batera atera eta ezkerrera biratuko baitugu, atzera egingo bagenu bezala. 150 metrotan, eskuinera egingo dugu, eta A Ganbara herrixkara igoko gara. Zerrategi baten ondoan jarraitu eta hainbat bidegurutzeren ondoren AC-960ra iritsiko gara. Ezkerrera egin eta N-525 errepidearen bidegurutzera iritsiko gara. Ondoren, A Susanan sartuko gara.
- 7,6 km. Susana (Bideko metro batzuetara dagoen taberna)
Kale estu batetik sartuko gara eta, rodeoa egin ondoren, errepidea gurutzatuko dugu eta, askaldegi txiki baten ondoan, N-525 errepidearen azpitik pasatuko gara. Ondoren, erreka bat salbatu eta ezkerretara desbideratuko gara. Pista asfaltatutik igo eta laster eskuinetara egingo dugu (Jakobeo mugarriaren atzerako kontaketak 7,998 kilometro besterik ez du egiten Santiagoraino). Kopuru polit horren bidez, Cañoteira de Marrozosera (8,6 km) iritsiko gara. Trenbide gainetik zubi bat pasa, eta, ezkerrera toreatu ondoren, aldapa handi bat egingo dugu. Jaitsieran ibarreko ikuspegi zabalak ditugu, hegaletan behera egiten duten urbanizazioez zipriztindua. Santiago oso hurbil sentitzen da.' Jaitsieran eskuinera biratuko dugu eta, aurrerago, ezkerrera, trenbidea gurutzatu eta Santiaguesko Concello auzoko Vixoira sartuko gara.
- 10 km. Vixoi
Aurrerago, Santa Luzia ermitara iritsiko gara, eguneko kotarik baxuenean. Berrehun metro geroago, Piñeiroraino (11,9 km) iritsiko gara. Han, Camiño Real de Piñeiro kaleko aldapari egingo diogu aurre, eta laster bide bihurtuko da. Beti gorantz egingo dugu AP-9 autobidea, eta, jarraian, bideen gainean. 2013ko uztailaren 24ko tren-istripu tragikoa gertatu zen tokiaren gainetik pasatzea. Requieskant en pace. Gogoeta, otoitz eta atseden une bat Angrois-en sartzeko.
- 13,3 km. Angrois (tabernak)
Angroiseko Camiño Reala igo eta, errepide bat gurutzatu ondoren, Sarko galtzadako zoru harriztatua hartuko dugu. Aurrez aurre, ez oso urrun, Santiago katedraleko dorreen ikuspegi argia. Mila kilometro baino gehiago egin ondoren, esan nahi dutena esanda, pertsona hotzenak ezin du saihestu horrek dakarren adrenalina-igoera. Horrela, bihotzarekin, ordu bakoitzeko, Ponte do Sar-era iritsi eta zubia gurutzatuko dugu (14,9 km). Sar uharraren igoera gogorrari eta Castron Dourori egingo diogu aurre. Azken ahalegin handiaren ondoren, gailurrera iritsiko gara, eta, iristeko gezirik ezean, kalea gurutzatu eta Mazarelosko Portaren arkuaren azpitik pasatuko gara. Harresi zaharrean zutik dagoen ate bakarra da. Hala, Universidade prazara iritsiko gara, eta aurrera jarraituko dugu Caldeirearía ruatik. Ezkerreko lehen kalejira hartuko dugu, Xelmírezko beheranzkoa, eta Praterías izeneko prazan sartuko gara, katedralaren altxorraren fatxadaren ondoan. Azken urratsek Obradoiro lanperantz garamatzate. Han elkartzen dira munduko bide eta erromes guztiak, Granja de Moreruelatik 368 kilometrora edo Sevillatik 980 kilometrora, eta bidaia amaitu egiten da.
- 16,3 km. Santiago (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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