Etapa de Outeiro a Santiago

El itinerario

Km 0. Outeiro(Albergue)

Hoy, sin calles que atravesar, ni semáforos que cruzar, comenzamos nuestro último trámite desde esta atalaya privilegiada con olor a eucalipto. Desde el albergue, a la derecha, retomamos el amplio camino que se interna en la foresta de Vedra. Será el último entorno sin viciar que nos resta hasta Santiago. A los dos kilómetros, tras avanzar siempre de frente, pasamos una pista para llegar en breve a otra asfaltada. Junto al crucero levantado, dejando al frente Ardarís y entrando de esta forma en la parroquia de Lestedo y el Concello de Boqueixón (Km 3), giramos noventa grados a mano derecha y continuamos por piso de asfalto.

Al pasar por el campo de fútbol de Lestedo podemos divisar a nuestra derecha un monte que se alza hasta una altura de 530 metros: el Pico Sacro. Este otero, desde cuya cima se divisan las torres de la catedral de Santiago, está vinculado a la Translatio, la leyenda aparecida en el Códice Calixtino sobre la conducción del cuerpo del Apóstol desde el puerto de Jaffa a Compostela. Según el relato, en las laderas de esta montaña sagrada pacían los dos toros bravos que fueron amansados por sus discípulos y más tarde atados al carro que conduciría el arca hasta el bosque de Libredón. A escasos 400 metros del Camino se encuentra el centro de interpretación con información interactiva y temática sobre el Pico Sacro (información ampliada en el apartado observaciones). Rodeados por un rosario de viviendas con sus correspondientes parras, llegamos a un punto en que las flechas nos animan a seguir de frente y el mojón jacobeo a girar a la derecha. Sin dudarlo, seguimos éste último para llegar hasta Rubial.

Km 4.1. Rubial

Pasamos junto a un pazo almenado. Junto a él hay un crucero de granito cuyo pedestal es circular y tiene las imágenes de Cristo en el anverso y la Virgen Dolorosa en el reverso. Nada más dejarlo hay que girar a la izquierda y bajar hasta una carretera, que cruzamos para continuar de frente. Rodeados de un amplio escenario de prados llegamos a un paso bajo las vías del tren y continuamos para cruzar un puente y entrar por una esquina en Deseiro de Arriba, perteneciente a la mayor parroquia de Boqueixón, Sergude.

Km 5.8. Deseiro de Arriba(Bar a 200 mt del Camino)

Pronto somos conscientes del rodeo que estamos dando, ya que salimos a un cruce y giramos a la izquierda como si volviésemos hacia atrás. En 150 metros nos desviamos, ahora a la derecha, y ascendemos hacia la aldea de A Gándara. Continuamos junto a una serrería y tras diversos cruces llegamos a la AC-960. Giramos a la izquierda y llegamos al cruce de la N-525, tras el cuál entramos en A Susana.

Km 7.6. A Susana (Bar a algunos metros del Camino)

Accedemos por una calle algo estrecha y, tras dar un rodeo, cruzamos una carretera y, junto a un pequeño merendero, pasamos bajo la N-525. Acto seguido salvamos un arroyo y nos desviamos a mano izquierda. Subimos por pista asfaltada y en breve nos desviamos a la derecha (la cuenta atrás del mojón jacobeo ya sólo marca 7,998 kilómetros hasta Santiago). Reconfortados por esta bonita cifra llegaremos hasta el lugar de Cañoteira de Marrozos (Km 8,6). Pasamos un puente sobre las vías del tren y, tras torcer a la izquierda, inciamos un fuerte repecho. En el descenso disfrutamos de amplias vistas del valle, salpicado de urbanizaciones que se descuelgan por sus laderas. Santiago se intuye muy cerca. En el descenso giramos a la derecha y, más adelante a la izquierda, para cruzar las vías del ferrocarril y entrar en Vixoi, del Concello santiagués.

Km 10. Vixoi

Más adelante llegamos hasta la ermita de Santa Lucía, emplazada en la cota más baja de la jornada. Doscientos metros después llegamos hasta Piñeiro (Km 11,9), donde afrontamos la cuesta de la calle Camiño Real de Piñeiro, que en breve pasa a ser camino. Siempre hacia arriba vamos a cruzar la AP-9 y, de seguido, sobre las vías. Estremece pasar sobre el lugar del trágico accidente ferroviario del 24 de julio de 2013. Requiescant in pace. Un momento de reflexión, oración y descanso para entrar en Angrois.

Km 13,3. Angrois (Bares)

Ascendemos el Camiño Real de Angrois y, tras cruzar una carretera, tomamos el piso empedrado de la calzada de Sar. Al frente, no muy lejos, la visión clara de las torres de la catedral de Santiago. Tras más de mil kilómetros recorridos, digan lo que digan, hasta la persona más fría no puede evitar el subidón de adrenalina que supone eso. Así, con el corazón a mil por hora, llegamos a la rúa da Ponte do Sar y cruzamos el puente (Km 14,9).

Afrontamos la dura subida de la rúa do Sar y la rúa do Castron Douro. Tras el último gran esfuerzo alcanzamos el alto y, a falta de flechas que señalicen la llegada, cruzamos la calle y pasamos bajo el arco de la Porta de Mazarelos, la única puerta de la antigua muralla que resiste en pie. Llegamos así a la praza da Universidade y continuamos de frente por la rúa da Caldeireiría. Tomamos la primera bocacalle de la izquierda, la descendente rúa de Xelmírez, y la seguimos para entrar en la praza das Praterías, situada junto a la fachada del tesoro de la catedral. Los últimos pasos nos encaminan hacia la praza do Obradoiro. Aquí, donde confluyen todos los Caminos y peregrinos del Mundo, después de 368 kilómetros desde Granja de Moreruela o 980 desde Sevilla, el viaje toca a su fin.