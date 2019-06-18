Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etapa d'Outeiro a Santiago
16 quilòmetres que acostaran a Santiago a través del Concello de Boqueixón
Informació sobre l’etapa 13: Etapa d'Outeiro a Santiago
Amplia el mapa
Punts d’interès de l’etapa 13: Etapa d'Outeiro a Santiago
L’itinerari
- Km 0. Outeiro(Alberg)
Avui, sense carrers que travessar, ni semàfors que creuar, comencem el nostre últim tràmit des d'aquesta talaia privilegiada amb olor d'eucaliptus. Des de l'alberg, a la dreta, reprenem l'ampli camí que s'interna en la repobla de Vedra. Serà l'últim entorn sense viciar que ens resta fins a Santiago. Als dos quilòmetres, després d'avançar sempre de front, passem una pista per a arribar en breu a una altra asfaltada. Al costat del creuer aixecat, deixant al capdavant Ardarís i entrant d'aquesta manera en la parròquia de Lestedo i el Concello de Boqueixón (Km 3), girem noranta graus a mà dreta i continuem per pis d'asfalt.En passar pel camp de futbol de Lestedo podem albirar a la nostra dreta una muntanya que s'alça fins a una altura de 530 metres: el Pic Sacre. Aquest alturó, des del cim del qual s'albiren les torres de la catedral de Santiago, està vinculat a la Translatio, la llegenda apareguda en el Còdex Calixtino sobre la conducció del cos de l'Apòstol des del port de Jaffa a Compostela. Segons el relat, en els vessants d'aquesta muntanya sagrada pasturaven els dos toros braus que van ser amansits pels seus deixebles i més tard lligats al carro que conduiria l'arca fins al bosc de Libredón. A escassos 400 metres del Camí es troba el centre d'interpretació amb informació interactiva i temàtica sobre el Pic Sacre (informació ampliada en l'apartat observacions). Envoltats per un rosari d'habitatges amb les seves corresponents parres, arribem a un punt en què les fletxes ens animen a seguir de front i la fita jacobeo a girar a la dreta. Sense dubtar-ho, seguim aquest últim per a arribar fins a Rubial.
- Km 4.1. Rubial
Passem al costat d'un pazo emmerletat. Al costat d'ell hi ha un creuer de granit el pedestal del qual és circular i té les imatges de Crist en l'anvers i la Verge Dolorosa en el revers. Res més deixar-ho cal girar a l'esquerra i baixar fins a una carretera, que creuem per a continuar de front. Envoltats d'un ampli escenari de prats arribem a un pas sota les vies del tren i continuem per a creuar un pont i entrar per una cantonada en Deseiro de Dalt, pertanyent a la major parròquia de Boqueixón, Sergude.
- Km 5.8. Deseiro de Dalt(Bar a 200 mt del Camí)
Aviat som conscients de la marrada que estem donant, ja que sortim a un encreuament i girem a l'esquerra com si tornéssim cap endarrere. En 150 metres ens desviem, ara a la dreta, i ascendim cap al llogaret de A Gándara. Continuem al costat d'una serradora i després de diversos encreuaments arribem a l'AC-960. Girem a l'esquerra i arribem a l'encreuament de la N-525, després del qual entrem en A Susana.
- Km 7.6. A Susana (Bar a alguns metres del Camí)
Accedim per un carrer una mica estret i, després de fer marrada, travessem una carretera i, al costat d'un petit berenador, passem sota la N-525. Tot seguit salvem un rierol i ens desviem a mà esquerra. Pugem per pista asfaltada i en breu ens desviem a la dreta (el compte enrere de la fita jacobeo ja només marca 7,998 quilòmetres fins a Santiago). Reconfortats per aquesta bonica xifra arribarem fins al lloc de Cañoteira de Marrozos (Km 8,6). Passem un pont sobre les vies del tren i, després de torçar a l'esquerra, inciamos un fort repit. En el descens gaudim d'àmplies vistes de la vall, esquitxat d'urbanitzacions que es despengen pels seus vessants. Santiago s'intueix molt a prop. En el descens girem a la dreta i, més endavant a l'esquerra, per a travessar les vies del ferrocarril i entrar en Vixoi, del Concello santiagués.
- Km 10. Vixoi
Més endavant arribem fins a la ermita de Saint Lucia, emplaçada en la cota més baixa de la jornada. Dos-cents metres després arribem fins a Piñeiro (Km 11,9), on afrontem la costa del carrer Camiño Real de Piñeiro, que en breu passa a ser camí. Sempre cap amunt creuarem l'AP-9 i, de seguit, sobre les vies. Estremeix passar sobre el lloc del tràgic accident ferroviari del 24 de juliol de 2013. Requiescant in pastura. Un moment de reflexió, oració i descans per a entrar en Angrois.
- Km 13,3. Angrois (Bars)
Ascendim el Camiño Real d'Angrois i, després de travessar una carretera, prenem el pis empedrat de la calçada de Sar. Al capdavant, no gaire lluny, la visió clara de les torres de la catedral de Santiago. Després de més de mil quilòmetres recorreguts, diguin el que diguin, fins a la persona més freda no pot evitar el subidón d'adrenalina que suposa això. Així, amb el cor a mil per hora, arribem a la rúa dona Posa't do Sar i creuem el pont (Km 14,9).Afrontem la dura pujada de la rúa do Sar i la rúa do Castron Douro. Després de l'últim gran esforç aconseguim l'alt i, mancant fletxes que senyalitzin l'arribada, travessem el carrer i passem sota l'arc de la Porta de Mazarelos, l'única porta de l'antiga muralla que resisteix en peus. Arribem així a la praza dona Universidade i continuem de front per la rúa dona Caldeireiría. Prenem el primer cap de carrer de l'esquerra, la descendent rúa de Xelmírez, i la seguim per a entrar en la praza dones Praterías, situada al costat de la façana del tresor de la catedral. Els últims passos ens encaminen cap a la praza do Obradoiro. Aquí, on conflueixen tots els Camins i pelegrins del Món, després de 368 quilòmetres des de Granja de Moreruela o 980 des de Sevilla, el viatge arriba a la fi.
- Km 16,3. Santiago de Compostel·la (Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots