Etapa d'Outeiro a Santiago

L’itinerari

Km 0. Outeiro(Alberg)

Km 4.1. Rubial

Km 5.8. Deseiro de Dalt(Bar a 200 mt del Camí)

Km 7.6. A Susana (Bar a alguns metres del Camí)

Km 10. Vixoi

Km 13,3. Angrois (Bars)

Km 16,3. Santiago de Compostel·la (Tots els serveis)

Avui, sense carrers que travessar, ni semàfors que creuar, comencem el nostre últim tràmit des d'aquesta talaia privilegiada amb olor d'eucaliptus. Des de l'alberg, a la dreta, reprenem l'ampli camí que s'interna en la repobla de Vedra. Serà l'últim entorn sense viciar que ens resta fins a Santiago. Als dos quilòmetres, després d'avançar sempre de front, passem una pista per a arribar en breu a una altra asfaltada. Al costat del creuer aixecat, deixant al capdavanti entrant d'aquesta manera en la parròquia dei el, girem noranta graus a mà dreta i continuem per pis d'asfalt.En passar pel camp de futbol de Lestedo podem albirar a la nostra dreta una muntanya que s'alça fins a una altura de 530 metres: el. Aquest alturó, des del cim del qual s'albiren les torres de la catedral de Santiago, està vinculat a la, la llegenda apareguda en el Còdex Calixtino sobre la conducció del cos de l'Apòstol des del port de Jaffa a Compostela. Segons el relat, en els vessants d'aquesta muntanya sagrada pasturaven els dos toros braus que van ser amansits pels seus deixebles i més tard lligats al carro que conduiria l'arca fins al bosc de Libredón. A escassos 400 metres del Camí es troba elamb informació interactiva i temàtica sobre el Pic Sacre (informació ampliada en l'apartat observacions). Envoltats per un rosari d'habitatges amb les seves corresponents parres, arribem a un punt en què les fletxes ens animen a seguir de front i la fita jacobeo a girar a la dreta. Sense dubtar-ho, seguim aquest últim per a arribar fins aPassem al costat d'un. Al costat d'ell hi ha un creuer de granit el pedestal del qual és circular i té les imatges de Crist en l'anvers i la Verge Dolorosa en el revers. Res més deixar-ho cal girar a l'esquerra i baixar fins a una carretera, que creuem per a continuar de front. Envoltats d'un ampli escenari de prats arribem a un pas sota les vies del tren i continuem per a creuar un pont i entrar per una cantonada en, pertanyent a la major parròquia de Boqueixón,Aviat som conscients de la marrada que estem donant, ja que sortim a un encreuament i girem a l'esquerra com si tornéssim cap endarrere. En 150 metres ens desviem, ara a la dreta, i ascendim cap al llogaret de. Continuem al costat d'una serradora i després de diversos encreuaments arribem a l'AC-960. Girem a l'esquerra i arribem a l'encreuament de la N-525, després del qual entrem en AAccedim per un carrer una mica estret i, després de fer marrada, travessem una carretera i, al costat d'un petit berenador, passem sota la N-525. Tot seguit salvem un rierol i ens desviem a mà esquerra. Pugem per pista asfaltada i en breu ens desviem a la dreta (el compte enrere de la fita jacobeo ja només marca). Reconfortats per aquesta bonica xifra arribarem fins al lloc de. Passem un pont sobre les vies del tren i, després de torçar a l'esquerra, inciamos un fort repit. En el descens gaudim d'àmplies vistes de la vall, esquitxat d'urbanitzacions que es despengen pels seus vessants. Santiago s'intueix molt a prop. En el descens girem a la dreta i, més endavant a l'esquerra, per a travessar les vies del ferrocarril i entrar en, del Concello santiagués.Més endavant arribem fins a la, emplaçada en la cota més baixa de la jornada. Dos-cents metres després arribem fins a Piñeiro (Km 11,9), on afrontem la costa del carrer, que en breu passa a ser camí. Sempre cap amunt creuarem l'AP-9 i, de seguit, sobre les vies. Estremeix passar sobre el lloc del tràgic accident ferroviari del 24 de juliol de 2013.Un moment de reflexió, oració i descans per a entrar enAscendim eli, després de travessar una carretera, prenem el pis empedrat de la. Al capdavant, no gaire lluny, la visió clara de les torres de la. Després de més de mil quilòmetres recorreguts, diguin el que diguin, fins a la persona més freda no pot evitar el subidón d'adrenalina que suposa això. Així, amb el cor a mil per hora, arribem a lai creuem el pont.Afrontem la dura pujada de lai la. Després de l'últim gran esforç aconseguim l'alt i, mancant fletxes que senyalitzin l'arribada, travessem el carrer i passem sota l'arc de la, l'única porta de l'antiga muralla que resisteix en peus. Arribem així a lai continuem de front per la. Prenem el primer cap de carrer de l'esquerra, la descendent rúa de Xelmírez, i la seguim per a entrar en la, situada al costat de la façana del tresor de la catedral. Els últims passos ens encaminen cap a la. Aquí, on conflueixen tots els Camins i pelegrins del Món, després de 368 quilòmetres des de Granja de Moreruela o 980 des de Sevilla, el viatge arriba a la fi.