Etapa de Outeiro a Santiago

O itinerario

Km 0. Outeiro(Albergue)

Km 4.1. Rubial

Km 5.8. Deseiro de Arriba(Bar a 200 mt do Camiño)

Km 7.6. A Susana (Bar a algúns metros do Camiño)

Km 10. Vixoi

Km 13,3. Angrois (Bares)

Km 16,3. Santiago de Compostela (Todos os servizos)

Hoxe, sen rúas que atravesar, nin semáforos que cruzar, comezamos o noso último trámite desde esta atalaia privilexiada con cheiro a eucalipto. Desde o albergue, á dereita, retomamos o amplo camiño que se interna na foresta de Vedra. Será a última contorna sen viciar que nos resta até Santiago. Aos dous quilómetros, tras avanzar sempre de fronte, pasamos unha pista para chegar en breve a outra asfaltada. Xunto ao cruceiro levantado, deixando á frontee entrando desta forma na parroquia dee o, viramos noventa graos a man dereita e continuamos por piso de asfalto.Ao pasar polo campo de fútbol de Lestedo podemos divisar á nosa dereita un monte que se alza até unha altura de 530 metros: o. Este outeiro, desde cuxa cima se divisan as torres da catedral de Santiago, está vinculado a a, a lenda aparecida no Códice Calixtino sobre a condución do corpo do Apóstolo desde o porto de Jaffa a Compostela. Segundo o relato, nas ladeiras desta montaña sacra pacían os dous touros bravos que foron amansados polos seus discípulos e máis tarde atados ao carro que conduciría a arca até o bosque de Libredón. A escasos 400 metros do Camiño atópase ocon información interactiva e temática sobre o Pico Sacro (información ampliada nas apartado observacións). Rodeados por un rosario de vivendas cos seus correspondentes parras, chegamos a un punto en que as frechas nos animan a seguir de fronte e a mouteira xacobea a virar á dereita. Sen dubidalo, seguimos este último para chegar atéPasamos xunto a un. Xunto a el hai un cruceiro de granito cuxo pedestal é circular e ten as imaxes de Cristo no anverso e a Virxe Dolorosa no reverso. Nada máis deixalo hai que virar á esquerda e baixar até unha estrada, que cruzamos para continuar de fronte. Rodeados dun amplo escenario de prados chegamos a un paso baixo as vías do tren e continuamos para cruzar unha ponte e entrar por unha esquina en, pertencente á maior parroquia de Boqueixón,Pronto somos conscientes do rodeo que estamos a dar, xa que saímos a un cruzamento e viramos á esquerda coma se volvésemos cara atrás. En 150 metros desviámonos, agora á dereita, e ascendemos cara á aldea de. Continuamos xunto a unha serrería e tras diversos cruces chegamos á AC-960. Viramos á esquerda e chegamos ao cruzamento da N-525, tras o cal entramos en AAccedemos por unha rúa algo estreita e, tras dar un rodeo, cruzamos unha estrada e, xunto a un pequeno merendero, pasamos baixo a N-525. Acto seguido salvamos un arroio e desviámonos a man esquerda. Subimos por pista asfaltada e en breve desviámonos á dereita (a conta atrás da mouteira xacobea xa só marca). Reconfortados por esta bonita cifra chegaremos até o lugar de. Pasamos unha ponte sobre as vías do tren e, tras torcer á esquerda, inciamos un forte repecho. No descenso gozamos de amplas vistas do val, salpicado de urbanizacións que se descolgan polas súas ladeiras. Santiago intúese moi preto. No descenso viramos á dereita e, máis adiante á esquerda, para cruzar as vías do ferrocarril e entrar en, do Concello santiagués.Máis adiante chegamos até a, emprazada na cota máis baixa da xornada. Douscentos metros despois chegamos até Piñeiro (Km 11,9), onde afrontamos a costa da rúa, que en breve pasa a ser camiño. Sempre cara arriba imos cruzar a AP-9 e, de seguido, sobre as vías. Estremece pasar sobre o lugar do tráxico accidente ferroviario do 24 de xullo de 2013.Un momento de reflexión, oración e descanso para entrar enAscendemos oe, tras cruzar unha estrada, tomamos o piso empedrado de a. Á fronte, non moi lonxe, a visión clara das torres de a. Tras máis de mil quilómetros percorridos, digan o que digan, até a persoa máis fría non pode evitar o subidón de adrenalina que supón iso. Así, co corazón a mil por hora, chegamos a ae cruzamos a ponte.Afrontamos a dura subida de ae a. Tras o último gran esforzo alcanzamos o alto e, a falta de frechas que sinalicen a chegada, cruzamos a rúa e pasamos baixo o arco de, a única porta da antiga muralla que resiste en pé. Chegamos así a ae continuamos de fronte por a. Tomamos a primeira bocacalle da esquerda, a descendente rúa de Xelmírez, e seguímola para entrar en a, situada xunto á fachada do tesouro da catedral. Os últimos pasos encamíñannos cara a a. Aquí, onde conflúen todos os Camiños e peregrinos do Mundo, despois de 368 quilómetros desde Granxa de Moreruela ou 980 desde Sevilla, a viaxe toca ao seu fin.