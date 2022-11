Etapa de San Romao dá Retorta a Melide

O itinerario

Km 0. San Romao dá Retorta (Castrelo)(Albergues)

Km 3,1. O Burgo de Negral (posto con froitas, bebidas e doces a donativo)

A Covela(Albergue. Bar-Cantina de Ferreira)

Km 7,5. Ou Carballal(Albergue)

Km 10,9. San Xurxo de Augas Santas

Km 13. As Seixas(Albergue. Bar)

Km 14,6. Casacamiño(Hotel rural-Bar)

Km 15,8. Hospital das Seixas

Km 19. Vilouriz

Km 22,1. Irago de Arriba(Bar)

Km 27,7. Melide(Todos os servizos)

O xa trazado oficial non presenta dificultades; atópase balizado coas mouteiras da Xunta que en marzo de 2017 xa presentaban encostadas a vieira e a frecha amarela. Tras o albergue da Xunta seguimos de fronte por pista e na primeira bifurcación á dereita, en subida. Brezo, eucaliptos e o sempiterno toxo envolven a tachuela. No descenso proseguimos sempre de fronte nas diferentes cruces. Ao final da baixada torcemos a man esquerda e volvemos subir sosegadamente, rodeados de vastos prados. Tras cruzar unha pista descendemos por pista veciñal, salvando o, até, lugar da parroquia de Ou Pacio no Concello lucense de Friol. En 2017, Marilena e Luís abriron aquí un taller de coiro e un posto con froitas, bebidas e pasteis a donativo. Teléfonos: 625 102 787.A pista veciñal continúa cara a, onde se localiza ae o seu. A pouco máis dun quilómetro cruzamos aque se dirixe a Friol (dereita) e Palas de Rei (esquerda). Continuamos de fronte cara a Merlán alcanzando en 600 metros o lugar de, parroquia de Ferreira de Negral no Concello de Palas de Rei.Aquí viramos a man esquerda e pasamos xunto a a, de turismo rural. Atopámonos no lugar de, onde cruzamos opor unha ponte moderna, contiguo ao de factura romana.. Tras cruzalo tomamos á dereita un breve tramo lousado e saímos á nosa querida. Nun minuto chegamos ao lugar de, reconocible por oA parroquia de Ferreira vai pasando fugazmente aos ollos do peregrino, que avanza polo terruño de aen pos de a. Tras Ou Carballal, o lugar de, a man esquerda da estrada. Logo deixamos ao carón o desvío a. Ado Concello de Palas de Rei que toma agora a testemuña é. Deixamos a estrada xunto á beiravía esquerda e atravesamos. De aquí baixo bosque autóctono até, onde, tras un atallo, derivamos xunto a un. Uns metros por diante atópase a igrexa parroquial deTras o seguinte rueiro:, abandonamos a estrada para atravesar. Regresamos en breve a ela para tomar outra senda e cruzar o. Entramos na última parroquia de Palas de Rei e de Lugo no Camiño Primitivo:. O Camiño visita a románica. Seguidamente deixamos a estrada para alcanzar en breve. O, atendido pola entrañable, atópase a man dereita a escasos metros do Camiño.Xusto despois está o Bar Casa Goriños. Tras salvar oimos á dereita, en o. Na seguinte bifurcación seguimos pola esquerda, ascendendo por pista forestal atéUn par de xiros no caserío sitúannos na senda correcta cara aos níveos penedos, o de Casacamiño e o de Hospital, que despuntan sobre o monte baixo de aliagas e brezo. A mouteira do 66,245 a Santiago está pintado cun arco iris e dá paso a. Tal como lemos na obra sobre o Camiño Primitivo de o, experto neste primeiro itinerario, o hospital aquí situado pertenceu aos cabaleiros hospitalarios de aDespedimos Hospital por unha estrada veciñal para superar comodamente a, que divide neste punto as provincias de Lugo e da Coruña. No oriente da provincia coruñesa recíbenos o, emprazado na comarca de. Unha pista asfaltada descende sen dilación á beira de o. Deixamos o desvío aa man esquerda, primeiro lugar de a. Un par de minutos despois abandonamos a pista pola esquerda e guiados por unha corredoira entramos enÁ saída do núcleo achamos a. Mergullados na conca do río Furelos, o itinerario salva oe arriba ao campo dá Feira dee posteriormente ao seu. Polos diseminados caseríos dee de Abaixo alcanzamos. Ao pé de trázaa peregrina sitúase aA estrada lévanos a cruzar o, afluente do Ulla, que divide os concellos de Toques e Melide. Desde a cota máis baixa da etapa o asfalto estírase por a, así imos pasando xunto apara cruzar oMenos de 2 quilómetros para bater como unha onda na inmensidade dese océano xacobeo que é o Camiño Francés. En, arribamos a a, que nos levará en longa recta até Melide, atravesando entre medio