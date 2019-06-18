Etapa de San Romao da Retorta a Melide

El itinerario

Km 0. San Romao da Retorta (Castrelo)(Albergues)

El ya trazado oficial no presenta dificultades; se encuentra jalonado con los mojones de la Xunta que en marzo de 2017 ya presentaban adosadas la vieira y la flecha amarilla. Tras el albergue de la Xunta seguimos de frente por pista y en la primera bifurcación a la derecha, en subida. Brezo, eucaliptos y el sempiterno tojo envuelven la tachuela. En el descenso proseguimos siempre de frente en los diferentes cruces. Al final de la bajada torcemos a mano izquierda y volvemos a subir sosegadamente, rodeados de vastos prados. Tras cruzar una pista descendemos por pista vecinal, salvando el Rego do Burgo, hasta O Burgo de Negral, lugar de la parroquia de O Pacio en el Concello lucense de Friol. En 2017, Marilena y Luis abrieron aquí un taller de cuero y un puesto con frutas, bebidas y pasteles a donativo. Teléfonos: 625 102 787.

Km 3,1. O Burgo de Negral (puesto con frutas, bebidas y dulces a donativo)

La pista vecinal continúa hacia Villacarpide y O Pacio, donde se localiza la iglesia parroquial de Santa María y su crucero fechado en 1876 (Km 5). A poco más de un kilómetro cruzamos la LU-231 que se dirige a Friol (derecha) y Palas de Rei (izquierda)(Km 6,1). Continuamos de frente hacia Merlán alcanzando en 600 metros el lugar de A Covela, parroquia de Ferreira de Negral en el Concello de Palas de Rei.

A Covela(Albergue. Bar-Cantina de Ferreira)

Aquí giramos a mano izquierda y pasamos junto a la Casa da Ponte, de turismo rural. Nos encontramos en el lugar de Mosteiro, donde cruzamos el rego de Ferreira por un puente moderno, contiguo al de factura romana. (Km 7,2). Tras cruzarlo tomamos a la derecha un breve tramo enlosado y salimos a nuestra querida LU-P-2901. En un minuto llegamos al lugar de O Carballal, reconocible por el albergue privado Ponte Ferreira.

Km 7,5. O Carballal(Albergue)

La parroquia de Ferreira va pasando fugazmente a los ojos del peregrino, que avanza por el terruño de la comarca de A Ulloa en pos de la Serra do Careón. Tras O Carballal, el lugar de As Balancas, a mano izquierda de la carretera. Luego dejamos a un lado el desvío a Pena da Galiña y Penín. La parroquia del Concello de Palas de Rei que toma ahora el testigo es Augas Santas. Dejamos la carretera junto al arcén izquierdo y atravesamos A Leboreira (Km 9,6). De aquí bajo bosque autóctono hasta Bouzachás, donde, tras un atajo, derivamos junto a un merendero y una fuente. Unos metros por delante se encuentra la iglesia parroquial de San Xurxo de Augas Santas.

Km 10,9. San Xurxo de Augas Santas

Tras el siguiente rueiro: Montecelo, abandonamos la carretera para atravesar Ribadal. Regresamos en breve a ella para tomar otra senda y cruzar el Merlán. Entramos en la última parroquia de Palas de Rei y de Lugo en el Camino Primitivo: Merlán. El Camino visita la románica iglesia parroquial de San Salvador. Seguidamente dejamos la carretera para alcanzar en breve As Seixas. El albergue de la Xunta, atendido por la entrañable Marifé, se encuentra a mano derecha a escasos metros del Camino.

Km 13. As Seixas(Albergue. Bar)

Justo después está el Bar Casa Goriños. Tras salvar el rego de Merlán vamos a la derecha, en el 68,453 a Santiago. En la siguiente bifurcación seguimos por la izquierda, ascendiendo por pista forestal hasta Casacamiño.

Km 14,6. Casacamiño(Hotel rural-Bar)

Un par de giros en el caserío nos sitúan en la senda correcta hacia los níveos penedos, el de Casacamiño y el de Hospital, que despuntan sobre el monte bajo de aliagas y brezo. El mojón del 66,245 a Santiago está pintado con un arco iris y da paso a Hospital das Seixas. Tal como leemos en la obra sobre el Camino Primitivo del historiador Ricardo Polín, experto en este primer itinerario, el hospital aquí situado perteneció a los caballeros hospitalarios de la Orden de San Juan de Malta.

Km 15,8. Hospital de As Seixas

Despedimos Hospital por una carretera vecinal para superar cómodamente la serra do Careón, que divide en este punto las provincias de Lugo y de A Coruña. En el oriente de la provincia coruñesa nos recibe el Concello de Toques (Km 16,8), emplazado en la comarca de Terra de Melide. Una pista asfaltada desciende sin dilación a la vera del monte do Hospital. Dejamos el desvío a Arnade a mano izquierda, primer lugar de la parroquia de Vilouriz. Un par de minutos después abandonamos la pista por la izquierda y guiados por una congostra entramos en Vilouriz

Km 19. Vilouriz

A la salida del núcleo hallamos la iglesia de Santiago. Sumergidos en la cuenca del río Furelos, el itinerario salva el rego dos Lagares y arriba al campo da Feira de Vilamor y posteriormente a su templo parroquial de San Estevo (Km 21). Por los diseminados caseríos de Vilamor de Arriba y de Abaixo alcanzamos Irago de Arriba. Al pie de la traza peregrina se sitúa la parrillada Bar Carburo.

Km 22,1. Irago de Arriba(Bar)

La carretera nos lleva a cruzar el río Furelos, afluente del Ulla, que divide los concellos de Toques y Melide (Km 23). Desde la cota más baja de la etapa el asfalto se estira por la parroquia de Abeancos, así vamos pasando junto a Curutelo, Compostela y Zaramil para cruzar el río Mera (Km 25,8)

Menos de 2 kilómetros para batir como una ola en la inmensidad de ese océano jacobeo que es el Camino Francés. En O Ribeiro, parroquia de Os Anxeles, arribamos a la carretera DP-4604 (Km 26,4), que nos llevará en larga recta hasta Melide, atravesando entre medio O Forte Novo.