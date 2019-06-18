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San Romao da Retortatik Meliderako etapa
Bide erromatarraren saihesbidea trazadura ofizial bakarra izanen da aurrerantzean
Etapari buruzko informazioa 11: San Romao da Retortatik Meliderako etapa
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Ibilbidea
- 0 km. San Romao da Retorta (Castrelo) (Albergues)
Trazatu ofizialak ez du zailtasunik; Xuntako mugarriekin topatuta dago, eta horiek dagoeneko lotuta zituzten bieira eta gezi horia. Xuntako aterpetxearen ondoren, pistatik aurrera jarraitu, eta lehenengo bidegurutzean eskuinetara, gorantz. Txilarrak, eukaliptoek eta erdipurdioak takela inguratzen dute. Jaitsieran, aurrez aurre jarraitzen dugu beti bidegurutzeetan. Jaitsieraren amaieran, egin tira ezkerretara, eta igo berriro poliki-poliki, zelai zabalez inguratuta. Pista bat gurutzatu ondoren, auzo-pistatik jaitsiko gara, Burgeluko erregua gaindituz, O. Burgo de Negraleraino, O. Pacioko parrokian, Friolgo Concello lucense delakoan. 2017an, Marilenak eta Luisek larruzko lantegi bat ireki zuten, eta fruituak, edariak eta pastelak eman zizkieten. Telefonoak: 625 102 787.
- 3,1 km. O Burgo de Negral (frutekin, edariekin eta gozokiekin hornitua)
Auzo-pista Villacarpide eta O Paciorantz doa. Bertan, Santa Maria parrokia-eliza eta 1876an datatutako gurutzadura (5. km) daude. Kilometro bat pasatxora, LU-231 errepidea gurutzatuko dugu, Friolera (eskuinean) eta Palas de Reira (ezkerrean) (6,1 km). Aurrez aurre jarraituko dugu Merlan, eta 600 metrora iritsiko gara A Covela herrira, Belzeko Ferreira parrokiara, Palas de Reiko Concello auzoan.
- A Covela(aterpea. Ferreirako taberna-kantina)
Ezkerretara egin, eta landa-turismoko Casa da Ponte etxearen ondotik pasa. Mosteiron gaude, Ferreirako erregua zubi moderno batetik gurutzatzen dugun tokian, faktura erromatarraren ondoan.(7,2 km). Gurutzatu ondoren, eskuinetara lauzatutako zati labur bat hartu eta LUp2901 guregana iritsiko gara. Minutu batean O Carballal izeneko lekura iritsiko gara, Ponte Ferreira aterpetxe pribatuak ezagut dezakeena.
- 7,5 km. O Carballal (aterpea)
Ferreirako parrokia erromesaren begietara joaten da ihesi, A Ulloa eskualdeko lurretik Serra do Careónen bila. O Carballalen atzetik, As Balancasen lekua, errepidearen ezkerraldean. Gero, Pena da Galiña eta Peninerako desbideraketa alde batera utzi. Augas Santas da Palas de Reiko Concello parrokia. Errepidea ezkerreko bazterbidearen ondoan utzi eta A Leboreira zeharkatuko dugu (9,6 km). Hortik, baso autoktonoaren azpian, Bouzachás arte. Han, lasterbide baten ondoren, askaldegi baten eta iturri baten ondotik desbideratuko gara. Metro batzuk aurrerago, Augas Santasko San Xurxo parrokia-eliza dago.
- 10,9 km. Augas Santasko San Xurxo
Hurrengoaren ondoren:Montecelo, errepidea utzi eta Ribadal zeharkatuko dugu. Handik gutxira, beste bide bat hartu eta Merlan gurutzatuko dugu. Bide Primitiboko Palas de Rei eta Lugoko azken parrokian sartuko gara:Merlan. San Salvador eliza erromanikoa bisitatu du Bideak. Ondoren, errepidea utzi eta laster As Seixasera iritsiko gara. Xuntako aterpetxea, Marifé kuttunarena, eskuinean dago, Bidetik metro gutxira.
- 13. km. As Seixas (Aterpetxea. Taberna)
Geroxeago Casa Goriños taberna dago. Merlángo erregua salbatu ondoren, eskuinera joko dugu, 68,453an, Santiagora. Hurrengo adarkatzean, ezkerretik jarraitu eta baso-pistatik Casacamiñoraino igo.
- 14,6 km. Casacamiño(Hotela-Bar)
Baserrian biraketa pare bat eginda, pendize nibaletara, Casacamiñora eta Ospitalera, bide egokian joango gara, aliagen eta txilarraren azpian. Santiagora doan 66,245 mugarria ortzadar batez margotuta dago, eta Hospital das Seixasera pasatzen da. Ricardo Polín historialariaren Bide Primitiboari buruzko lanean irakurritakoaren arabera, lehen ibilbide horretan aditua, hemen kokatutako ospitalea Maltako San Joan Ordenako zaldunena izan zen.
- 15,8 km. As Seixas Ospitalea
Ospitalea kaleratu dugu auzo-errepide batetik, Lugo eta A Coruñako probintziak banatzen dituen Do Careón zerra eroso gainditzeko. Coruñako probintziaren ekialdean Concello de Toques (16,8 km) izango dugu, Melideko Terra eskualdean. Pista asfaltatu bat Hospital mendiaren ertzera jaisten da luzamendurik gabe. Arnaderako bidea ezkerretara utziko dugu, Vilourizko parrokiako lehen lekua. Pare bat minutu geroago, pista utzi, ezkerretik, eta, kongostra baten laguntzaz, Vilourizen sartuko gara.
- 19. km. Vilouriz
Herrigunetik ateratzean, Santiago eliza dago. Furelos ibaiaren arroan murgilduta, ibilbideak bi Lagares errekastoa gainditzen du, eta goian Vilameseko Feira zelaira eta, ondoren, San Estevo parrokia-eliza (21. km). Vilamor de Arriba eta Abaixo baserrietan barrena Irago de Arriba aurkituko dugu. Traza erromesaren oinean Bar Carburo parrillada dago.
- 22,1 km. Irago de Arriba (taberna)
Errepideak Furelos ibaia zeharkatzera garamatza, Ulla ibaiaren adarra, Toques eta Melide kontenedoreak banatzen dituena (23. km). Etapako kotarik baxuenetik, asfaltoa Abeancosko parrokiatik luzatzen da. Horrela, Curutelo, Compostela eta Zaramil ondotik pasa eta Mera ibaia zeharkatuko dugu (25,8 km). 2 kilometro baino gutxiago, Done Jakueren Bideko itsaso zabalenean olatu bat egiteko. O Ribeiron, Os Anxeles parrokian, DP-4604 (26,4 km) errepidera iritsiko gara. Errepide horrek zuzen jarraituko du Melideraino, eta O Forte Novo zeharkatuko du.
- 27,7 km. Melide (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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