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Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta
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Etapari buruzko informazioa 10: Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta
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Ibilbidea
- 0 km. Lugo (Zerbitzu guztiak)
Rúa das Noreas utzi eta eskuinera biratuko dugu San Pedro rua zeharkatzeko. Plaza Nagusira iritsi baino lehentxeago, Done Jakue parrokiaren ondotik pasatuko gara, Santa Maria komentu zaharra. Plaza Nagusia zeharkatuko dugu (ataripearen azpian goiz irekitzen duten kafetegi batzuk daude). Udaletxea dago han, 1738ko eraikin barroko ederra. Plazaren hondoan Luis Pimentel poetaren eskalinata jaitsi eta Santa Maria plazara iritsiko gara. Gotzain-jauregia eta Santa Maria katedrala daude hemen. 1129. urtean hasi zen eraikitzen, baina XIV., XVI. eta XVIII. mendeetako ondorengo eranskin askok bere irudi barrokoa eta neoklasikoa eman zioten tenplu primitibo erromanikoari. Aurrez aurre, katedralari itsatsita, Santiagoko atetik edo Pokoaren atetik harresiz inguratutako esparrutik ateratzea aukeratzen dugu, erromatarren lanak bazuen bezala. Nabarmendu behar da beirek ere eramaten dutela ibilbidea katedraletik Miñako ateraino, jatorrizkoa izan baitzen, handik gertu baitzegoen San Migel ospitalea (0,6 km). Santiagoko atea igaro ondoren, Santiago hiribidetik jaitsiko gara, eta pixka bat aurrerago, Ponte galtzadako eskailerak jaitsiko ditugu. Karmengo ingurabidearen azpitik pasatuko gara, eta, ondoren, N-vi-ren azpitik, I. mendeko zubi erromatarrera iristeko. Antoninoko Ibilbideko XIX. bide erromatarrean, Lucus Augusti eta Bracara Augusta lotzen zituen, eta oso ondo birgaitu zuten 2013an. Zubiaren ertzean Roots & Boots hostela dago (1,5 km). Zubiaren irteeran eskuinerantz desbideratuko gara, Vella da Ponte eta Fermín Rivera erreketatik. Ibaiaren bazterrak saukoz estalita daude. Horrela, San Lazaroko iturriaren eta kaperaren ondoan iritsi ginen, eta bertan zegoen leprosoen ospitalea, lazareto edo malateriak ere deituak.
- 2,3 km. San Lazaro (tabernak)
100,96 kilometroko mugarriaren ondoan ezkerretara egingo dugu bira, eta urbanizazio baten ondoan Louzaneta gainera igotzen hasiko gara. Jaitsierak pista lokaletik jarraitzen du N-540 errepidera iritsi arte. Tunel batetik salbatuko gara (3,9 km). Louzaneta urbanizazioa zeharkatuko dugu, eta, ondoren, LU-232 errepidea gurutzatuko dugu. Bidegurutzetik irtetean, LU-P-2901 errepidea hartuko dugu aurrez aurre, Burgo, San Roman eta Palas de Rei norabidean. Bide hori izango da gure gidaria hurrengo bi etapetan (5. km). Asfaltoa saihesteko, eskuineko bazterbidean aurrera egiten duen bidea aprobetxatzen dugu. San Xoán do Alto parrokiako San Matias eskuinean utzi (kilometro erdi baino gehixeago, eskuinean ere, Rebordaosko Castroa dago) eta Seoaneraino jarraituko dugu, San Xoán do Alto parrokiako eremuetatik. Seoanek parrokia-eliza hartuko du, errepidetik metro gutxira ikusiko dena.
- 7,5 km. Seoane
Amaitzeko, O Burgeluko parrokiara joango gara Carrigueirosetik, Carrigueirosko Etxe Handia (9. km) izeneko zelaiarekin. Handik oso gertu dago San Bartolome do Burgoko kapera. Kilometro erdi geroago, Ribicáseko fontea pasa eta San Vicenzo do Burgora igo ginen. As Searas taberna (Santa Baia de Bovedako bisiten gaineko triptikoren bat dute) eskuinean dago, bidetik 100 metrora. XVIII. mendeko eliza barrokoa ere bisitatu beharrekoa da.
- 9,9 km. San Vicenzo do Burgo (taberna)
LUa-P-2901ek lagun zintzoari jarraitzen dio. Bide paralelorik gabe, asfaltoa besterik ez da geratzen. Poutomillasko parrokiako mugan sartuko gara, eta eskuinetara utziko dugu Santa Baia (Santa Maria. Eulalia), Bovedakoa (11,8 km). Pena da Bidetik hurbilago ez egotea. Erromatarren garai berantiarreko tenplua edo bainu-lekua da, garai hartako horma-pinturekin; 1926an aurkitu zuten Bovedako parrokia-elizaren azpian. Segur aski, Cibeles jainkosa gurtzeko tokia. Kontuz! Izan ere, Santa Bairako desbideraketa egin eta 900 metrora (ezkerreko bazterbidetik joatean erraz pasa daiteke), errepidea eskuinetik utzi behar da. Kongostra hauen itzala, Lugotik lehena. Mendo errekatxoa salbatu, eta Bacurinen sartuko gara, mendi baten azpian.
- 13,5 km. Bacurin
Kilometro erdi aurrerago, Done Mikelen eliza erromanikoa ikusteko, 100 metro eskuinera egin dezakegu bidetik. 1160 zenbakian aipatua, izen bereko zelaiaren ondoan dago. Uhalezko itzaletatik babestuta, tarte bat hartu eta errepidean amaitzen da. Orain, O Paso eta Hospital etxeen ondoan, San Pedro de Merako luxuzko parrokiako lekuetan, igaroko da ibilbidea. Santiagora doan 87,161 km-an, errepidea eskuinetik utzi eta berehala itzuliko gara Abaixoko San Pedro igaro eta Taboeirora iristeko.
- 17,7 km. Taboeiro (Galiziako janari tradizionaleko mesoia, 250 m Crecenterako desbideraketan)
Crecenterako bidea hartu, eta galtzadatik jarraitu San Romao da Retorta elizaraino. Guntingo Concello delakoan gaude. San Romaoko aterpetxeetara joateko, Xuntakoa zein pribatua, eskuin aldera desbideratu behar da. Eliza inguratuz erdigunera iritsiko gara, taberna eta jangarri batzuen salmentarekin.
- 18,8 km. San Romao da Retorta (Taberna)
Miliarioaren erreplika igaro ondoren, errepide bat zeharkatu eta minutu batzuk barru landatuko gara Castreloko aterpetxeen ondoan.
- 19,7 km. Zastreloa (aterpetxeak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Aterpetxeak
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