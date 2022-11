Lugotik San Romaora doan etapa, Retorta

Ibilbidea

0 km. Lugo (Zerbitzu guztiak)

2,3 km. San Lazaro (tabernak)

7,5 km. Seoane

9,9 km. San Vicenzo do Burgo (taberna)

13,5 km. Bacurin

17,7 km. Taboeiro (Galiziako janari tradizionaleko mesoia, 250 m Crecenterako desbideraketan)

18,8 km. San Romao da Retorta (Taberna)

19,7 km. Zastreloa (aterpetxeak)

Rúa das Noreas utzi eta eskuinera biratuko dugu San Pedro rua zeharkatzeko. Plaza Nagusira iritsi baino lehentxeago, Done JakueSanta Maria komentu zaharra. Plaza Nagusia zeharkatuko dugu (ataripearen azpian goiz irekitzen duten kafetegi batzuk daude). Udaletxea dago1738ko eraikin barroko ederra. Plazaren hondoan Luis Pimentel poetaren eskalinata jaitsi eta Santa Maria plazara iritsiko gara. Gotzain-jauregia eta1129. urtean hasi zen eraikitzen, baina XIV., XVI. eta XVIII. mendeetako ondorengo eranskin askok bere irudi barrokoa eta neoklasikoa eman zioten tenplu primitibo erromanikoari. Aurrez aurre, katedralari itsatsita,erromatarren lanak bazuen bezala. Nabarmendu behar da beirek ere eramatenateraino, jatorrizkoa izan baitzen, handik gertu baitzegoen San Migel ospitalea (0,6 km).Santiagoko atea igaro ondoren, Santiago hiribidetik jaitsiko gara, eta pixka bat aurrerago, Ponte galtzadako eskailerak jaitsiko ditugu. Karmengo ingurabidearen azpitik pasatuko gara, eta, ondoren, N-vi-ren azpitik, I.erromatarreraAntoninoko Ibilbideko XIX. bide erromatarrean,lotzen2013an. Zubiaren ertzeanZubiaren irteeran eskuinerantz desbideratuko gara, Vella da Ponte eta Fermín Rivera erreketatik. Ibaiaren bazterrak saukoz estalita daude. Horrela,eta bertan zegoen leprosoenedo malateriak ere deituak.100,96ondoan ezkerretara egingo dugu bira, eta urbanizazio baten ondoan LouzanetaJaitsierak pista lokaletik jarraitzen du N-540 errepideraarte. Tunel batetik salbatuko gara (3,9 km).Louzaneta urbanizazioa zeharkatuko dugu, eta, ondoren, LU-232 errepidea gurutzatukoBidegurutzetik irtetean, LU-P-2901 errepidea hartuko dugu aurrezBurgo, San Roman eta Palas de Rei norabidean. Bide hori izango da gure gidaria hurrengo bi etapetanAsfaltoa saihesteko, eskuineko bazterbidean aurrera egiten duen bidea aprobetxatzen dugu. San Xoán do AltoMatias eskuinean utzi (kilometro erdigehixeago, eskuinean ere, Rebordaosko Castroa dago)Seoaneraino jarraituko dugu,du, errepidetik metroikusiko dena.Amaitzeko, O Burgeluko parrokiara joango gara Carrigueirosetik, Carrigueirosko Etxe Handia (9. km)zelaiarekin.Handik oso gertu dagoKilometro erdi geroago, RibicásekoAs Searas tabernaeskuinean dago, bidetik 100 metrora. XVIII.eliza barrokoa ere bisitatu beharrekoa da.LUa-P-2901ek lagun zintzoari jarraitzen dio. Bide paralelorik gabe, asfaltoa besterik ez da geratzen. Poutomillaskoeskuinetara utziko duguPena da Bidetik hurbilago ez egotea. Erromatarren garai berantiarreko tenplua edo bainu-lekua da, garai hartako horma-pinturekin; 1926an aurkitu zuten Bovedako parrokia-elizaren azpian. Segur aski, Cibeles jainkosa gurtzeko tokia.Izan ere, Santa Bairako desbideraketa egin eta 900 metrora (ezkerreko bazterbidetik joatean erraz pasa daiteke), errepidea eskuinetik utzi behar da. Kongostra hauenLugotik lehena.eta Bacurinengara, mendi baten azpian.Kilometro erdi aurrerago, Done Mikelen1160 zenbakian aipatua, izen bereko zelaiaren ondoan dago. Uhalezko itzaletatik babestuta, tarte bat hartu eta errepidean amaitzen da. Orain,San Pedroluxuzko parrokiako lekuetan, igaroko da ibilbidea.Santiagora doan 87,161 km-an, errepidea eskuinetik utzi eta berehala itzuliko gara AbaixokoTaboeiroraCrecenterako bidea hartu, eta galtzadatik jarraituGuntingo Concello delakoan gaude. San Romaoko aterpetxeetara joateko, Xuntakoa zein pribatua, eskuin aldera desbideratu behar da. Eliza inguratuz erdigunera iritsiko gara, taberna eta jangarri batzuen salmentarekin.Miliarioareneta minutu batzuk barru landatuko gara Castreloko aterpetxeen