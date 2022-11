Etapa de San Romao dona Retorta a Melide

L’itinerari

Km 0. San Romao dona Retorta (Castrelo)(Albergs)

Km 3,1. O Burgo de Negral (lloc amb fruites, begudes i dolços a donatiu)

A Covela(Alberg. Bar-Cantina de Ferreira)

Km 7,5. O Carballal(Alberg)

Km 10,9. San Xurxo d'Augas Santes

Km 13. As Seixas(Alberg. Bar)

Km 14,6. Casacamiño(Hotel rural-Bar)

Km 15,8. Hospital d'As Seixas

Km 19. Vilouriz

Km 22,1. Irago de Dalt(Bar)

Km 27,7. Melide(Tots els serveis)

El ja traçat oficial no presenta dificultats; es troba jalonat amb les fites de la Xunta que al març de 2017 ja presentaven adossades la petxina de pelegrí i la fletxa groga. Després de l'alberg de la Xunta seguim de front per pista i en la primera bifurcació a la dreta, en pujada. Bruc, eucaliptus i el sempitern tojo emboliquen la tatxa. En el descens prosseguim sempre de front en els diferents creus. Al final de la baixada torcem a mà esquerra i tornem a pujar assossegadament, envoltats de vastos prats. Després de creuar una pista descendim per pista veïnal, salvant el, fins a, lloc de la parròquia d'O Pacio en el Concello de Lugo de Friol. En 2017, Marilena i Luis van obrir aquí un taller de cuir i un lloc amb fruites, begudes i pastissos a donatiu. Telèfons: 625 102 787.La pista veïnal continua cap a, on es localitza lai el seu. A poc més d'un quilòmetre creuem laque es dirigeix a Friol (dreta) i Pal·las de Rei (esquerra). Continuem de front cap a Merlán aconseguint en 600 metres el lloc de, parròquia de Ferreira de Negral en el Concello de Pal·las de Rei.Aquí girem a mà esquerra i passem al costat de la, de turisme rural. Ens trobem en el lloc de, on creuem elper un pont modern, contigu al de factura romana.. Després de creuar-ho prenem a la dreta un breu tram enllosat i sortim a nostra volguda. En un minut arribem al lloc de, recognoscible per elLa parròquia de Ferreira va passant fugaçment als ulls del pelegrí, que avança pel terrer de ladarrere de la. Després d'O Carballal, el lloc de, a mà esquerra de la carretera. Després deixem a un costat el desviament a. Ladel Concello de Pal·las de Rei que pren ara el testimoni és. Deixem la carretera al costat del voral esquerre i travessem. D'aquí sota bosc autòcton fins a, on, després d'una drecera, derivem al costat d'un. Uns metres per davant es troba l'església parroquial deDesprés del següent rueiro:, abandonem la carretera per a travessar. Tornem en breu a ella per a prendre una altra senda i creuar el. Entrem en l'última parròquia de Pal·las de Rei i de Lugo en el Camí Primitiu:. El Camí visita la romànica. Seguidament deixem la carretera per a aconseguir en breu. El, atès per l'entranyable, es troba a mà dreta a escassos metres del Camí.Just després està el Bar Casa Goriños. Després de salvar elanem a la dreta, en el. En la següent bifurcació seguim per l'esquerra, ascendint per pista forestal fins aUn parell de girs en el caseriu ens situen en la senda correcta cap als níveos penedos, el de Casacamiño i el d'Hospital, que despunten sobre el bosc baix d'argelagues i bruc. La fita del 66,245 a Santiago està pintat amb un arc de Sant Martí i dona pas a. Tal com llegim en l'obra sobre el Camí Primitiu de el, expert en aquest primer itinerari, l'hospital aquí situat va pertànyer als cavallers hospitalaris de elAcomiadem Hospital per una carretera veïnal per a superar còmodament la, que divideix en aquest punt les províncies de Lugo i de la Corunya. En l'orient de la província de la Corunya ens rep el, emplaçat a la comarca de. Una pista asfaltada descendeix sense dilació a la vora de la. Deixem el desviament aa mà esquerra, primer lloc de la. Un parell de minuts després abandonem la pista per l'esquerra i guiats per una congostra entrem enA la sortida del nucli trobem la. Submergits en la conca del riu Furelos, l'itinerari salva eli a dalt al camp dona Feira dei posteriorment al seu. Pels disseminats caserius dei d'Abaixo aconseguim. Al peu de la traça pelegrina se situa laLa carretera ens porta a travessar el, afluent de l'Ulla, que divideix els concellos de Tocs i Melide. Des de la cota més baixa de l'etapa l'asfalt s'estira per la, així anem passant al costat deper a travessar elMenys de 2 quilòmetres per a batre com una ona en la immensitat d'aquest oceà jacobeo que és el Camí Francès. En, arribem a la, que ens portarà en llarga recta fins a Melide, travessant entre mitjà