Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Etapa de San Romao dona Retorta a Melide
La variant de la via romana passa a ser l'únic traçat oficial
Informació sobre l’etapa 11: Etapa de San Romao dona Retorta a Melide
Amplia el mapa
L’itinerari
- Km 0. San Romao dona Retorta (Castrelo)(Albergs)
El ja traçat oficial no presenta dificultats; es troba jalonat amb les fites de la Xunta que al març de 2017 ja presentaven adossades la petxina de pelegrí i la fletxa groga. Després de l'alberg de la Xunta seguim de front per pista i en la primera bifurcació a la dreta, en pujada. Bruc, eucaliptus i el sempitern tojo emboliquen la tatxa. En el descens prosseguim sempre de front en els diferents creus. Al final de la baixada torcem a mà esquerra i tornem a pujar assossegadament, envoltats de vastos prats. Després de creuar una pista descendim per pista veïnal, salvant el Rego do Burgo, fins a O Burgo de Negral, lloc de la parròquia d'O Pacio en el Concello de Lugo de Friol. En 2017, Marilena i Luis van obrir aquí un taller de cuir i un lloc amb fruites, begudes i pastissos a donatiu. Telèfons: 625 102 787.
- Km 3,1. O Burgo de Negral (lloc amb fruites, begudes i dolços a donatiu)
La pista veïnal continua cap a Villacarpide i O Pacio, on es localitza la església parroquial de Santa María i el seu creuer datat en 1876 (Km 5). A poc més d'un quilòmetre creuem la DL.-231 que es dirigeix a Friol (dreta) i Pal·las de Rei (esquerra)(Km 6,1). Continuem de front cap a Merlán aconseguint en 600 metres el lloc de A Covela, parròquia de Ferreira de Negral en el Concello de Pal·las de Rei.
- A Covela(Alberg. Bar-Cantina de Ferreira)
Aquí girem a mà esquerra i passem al costat de la Casa dona Posa't, de turisme rural. Ens trobem en el lloc de Mosteiro, on creuem el rego de Ferreira per un pont modern, contigu al de factura romana. (Km 7,2). Després de creuar-ho prenem a la dreta un breu tram enllosat i sortim a nostra volguda DL.-P-2901. En un minut arribem al lloc de O Carballal, recognoscible per el alberg privat Posa't Ferreira.
- Km 7,5. O Carballal(Alberg)
La parròquia de Ferreira va passant fugaçment als ulls del pelegrí, que avança pel terrer de la comarca d'Ulloa darrere de la Serra do Careón. Després d'O Carballal, el lloc de As Balancas, a mà esquerra de la carretera. Després deixem a un costat el desviament a Pena dona Galiña i Penín. La parròquia del Concello de Pal·las de Rei que pren ara el testimoni és Augas Santes. Deixem la carretera al costat del voral esquerre i travessem A Leboreira (Km 9,6). D'aquí sota bosc autòcton fins a Bouzachás, on, després d'una drecera, derivem al costat d'un berenador i una font. Uns metres per davant es troba l'església parroquial de San Xurxo d'Augas Santes.
- Km 10,9. San Xurxo d'Augas Santes
Després del següent rueiro: Montecelo, abandonem la carretera per a travessar Ribadal. Tornem en breu a ella per a prendre una altra senda i creuar el Merlán. Entrem en l'última parròquia de Pal·las de Rei i de Lugo en el Camí Primitiu: Merlán. El Camí visita la romànica església parroquial de San Salvador. Seguidament deixem la carretera per a aconseguir en breu As Seixas. El alberg de la Xunta, atès per l'entranyable Marifé, es troba a mà dreta a escassos metres del Camí.
- Km 13. As Seixas(Alberg. Bar)
Just després està el Bar Casa Goriños. Després de salvar el rego de Merlán anem a la dreta, en el 68,453 a Santiago. En la següent bifurcació seguim per l'esquerra, ascendint per pista forestal fins a Casacamiño.
- Km 14,6. Casacamiño(Hotel rural-Bar)
Un parell de girs en el caseriu ens situen en la senda correcta cap als níveos penedos, el de Casacamiño i el d'Hospital, que despunten sobre el bosc baix d'argelagues i bruc. La fita del 66,245 a Santiago està pintat amb un arc de Sant Martí i dona pas a Hospital dones Seixas. Tal com llegim en l'obra sobre el Camí Primitiu de el historiador Ricardo Polín, expert en aquest primer itinerari, l'hospital aquí situat va pertànyer als cavallers hospitalaris de el Orde de Sant Joan de Malta.
- Km 15,8. Hospital d'As Seixas
Acomiadem Hospital per una carretera veïnal per a superar còmodament la serra do Careón, que divideix en aquest punt les províncies de Lugo i de la Corunya. En l'orient de la província de la Corunya ens rep el Concello de Tocs (Km 16,8), emplaçat a la comarca de Terra de Melide. Una pista asfaltada descendeix sense dilació a la vora de la muntanya do Hospital. Deixem el desviament a Arnade a mà esquerra, primer lloc de la parròquia de Vilouriz. Un parell de minuts després abandonem la pista per l'esquerra i guiats per una congostra entrem en Vilouriz
- Km 19. Vilouriz
A la sortida del nucli trobem la església de Santiago. Submergits en la conca del riu Furelos, l'itinerari salva el rego dues Almàsseres i a dalt al camp dona Feira de Vilamor i posteriorment al seu temple parroquial de San Estevo (Km 21). Pels disseminats caserius de Vilamor de Dalt i d'Abaixo aconseguim Irago de Dalt. Al peu de la traça pelegrina se situa la graellada Bar Carbur.
- Km 22,1. Irago de Dalt(Bar)
La carretera ens porta a travessar el riu Furelos, afluent de l'Ulla, que divideix els concellos de Tocs i Melide (Km 23). Des de la cota més baixa de l'etapa l'asfalt s'estira per la parròquia d'Abeancos, així anem passant al costat de Curutelo, Compostela i Zaramil per a travessar el riu Mera (Km 25,8)
Menys de 2 quilòmetres per a batre com una ona en la immensitat d'aquest oceà jacobeo que és el Camí Francès. En O Ribeiro, parròquia d'Us Anxeles, arribem a la carretera DP-4604 (Km 26,4), que ens portarà en llarga recta fins a Melide, travessant entre mitjà O Forte Novo.
- Km 27,7. Melide(Tots els serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots