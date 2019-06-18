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Melidetik O pedrouzora
Erromesen ospitale zaharra Meliden nahitaez bisitatu beharrekoa
Etapari buruzko informazioa 12: Melidetik O pedrouzora
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Ibilbidea
- 0 km. Melide (zerbitzu guztiak)
Komentuko plazan erromesen ospitale zaharra dago, Melideko Terra Museoa, Sancti Spiritus komentua eta haren eliza, XVIII. mendeko Udalaren eraikina eta San Antonio kaperaren ondoan, plaza utzi eta San Antonio rua hartzeko. Aterpetxe publikoa inguratu ondoren, Melide utziko dugu Kale Nagusitik. Haranari begira, N-547 errepidera jaitsiko gara, San Martiñorantz CP-4603 aurrez aurre hartzeko. Parrillada moduko jatetxe baten parean eskuinetara egingo dugu, Melideko Santa Maria eliza, izen bereko parrokia, bisitatzeko. Tenplua erromanikoa da, XII. mendearen amaierakoa, nabe bakarra eta abside erdizirkularra ditu eta Galiziako burdin sare erromaniko bakarra du.
- 1. km Santa María de Melide (taberna-jatetxea)
O Carballaleko etxeak (1,5 km) atzean utzi ondoren, eukaliptoen, hosto erorkorreko espezieen eta belardien artean inguratuta ikusiko dugu, Catasol ibaiaren gainean, Furelos ibaiaren adarrean (2,4 km), dagoen pasabide harriztatura arte. Bideak beste behin ere ematen digun postala. Inguru eder batetik Raidorantz joko dugu (3,3 km), N-547 errepidearen oinean. Konpainia berehala utzi eta Parabisporaino (3,9 km), Concello de Arzúatik (18,7 km), jarraituko dugu. Eukalipto-baso baten azpian Valverde erreka salbatu, A Peroxa pasa - han dago 45,5 mugarria - eta Boenten sartuko gara, bitan N-547 errepidetik.
- 5,8 km. Boentea (aterpetxeak. Tabernak)
Santiago elizaren ondotik eskuinetara egin, eta pista batetik jaitsi Boente ibairaino eta Brea puntaraino. Aurretik, N-547 errepidea zeharkatu behar duzue tunel batetik. Larre batzuk inguratu ondoren, N-547 errepidearen oinean dagoen aldapa gogor bati egin behar diogu aurre, eta, nazioaren ondoan, Figueiroa eta Castañeda parrokietako leku batzuetara iritsi gara, hala nola Fonte Plata eta A Fraga Alta. Inguru horretan egon behar zuten kare-labeek, non erromesek Triakastelatik eramaten zuten harria uzten baitzuten.
- 8. km. Fraga Altara (aterpetxea. Taberna)
Pista asfaltatutik jaitsiko gara Ribeiral errekaraino, Pedrido eta Río artean (8,7 km). Orain, aurrera egin eta aurrera jarraitu behar dugu, Doroñarako desbideraketa ezkerretara utzita. Gero, ia beti auzo-pistetan barna, bi kilometro egin ondoren, Iso ibaira jaitsiko gara, Rendaleko parrokiako Ribadiso da Baixora iristeko.
- 11,1 km. Ribadiso da Baixo (Alberges-Bar)
Erdi Aroko zubiaren beste aldean San Antongo erromesen ospitalea dago, gaur egun aterpetxe publiko gisa zaharberritua. Gero, mesoia eta aterpetxe pribatua daude. Aurrerago beste bat aurkituko dugu, Ribadison, N-547 (12,4 km) iritsi baino lehentxeago. Lugoko etorbide amaigabetik Arzakuko lehen etxeak iritsiko gara. Sarrera berean aterpetxe pribatu batzuk daude, bata bestearen ondoan. Beste tarte baten ondoren, hiribidea utzi eta Pico do Lugar errepidea hartuko dugu, han baitago aterpetxe publikoa.
- 14,2 km. Arzua (zerbitzu guztiak)
Aurrez aurre, Carmen harrizko zoldurantz abiatuko gara. Ataripeek eta zurez estalitako fatxadek Arzalditik pasatzen uzten digute. Landa-ingurune batetik Franceses iturriraino jaitsi, Vello ibaia zeharkatu eta As Barrosasera eta San Lazaro kaperara iritsiko gara (36. mugarria eta 15. km). Brandeso ibairaino jaitsiko gara, Iso ibaiaren adarra (16. km), eta Galdeoñoraino igoko gara, Burresko parrokiako herrixka, XVIII. mendeko San Paio ermitarekin.
- 16,3 km. Galdera
Irteeran, N-547 errepideari jarraitu behar diogu tunel batetik, eta, zelaien, arto-laboreen eta Arzakurako bisten artean, Burresko parrokiako A Peroxa tokiraino. Eukaliptoek, gero eta gehiago, Galiziako paisaia eta belardiak biltzen dituzte, beharrezkoak baitira azienda eta landa munduaren biziraupenerako. Bata bestearen atzetik gertatzen dira, familiako galdekin eguzkitan lehortzen. Orbelez estalitako pistetan barrena ibiliko gara, eta Ladrón errekaraino jaitsiko gara (18,1 km). Seiehun metro aurrerago, Santiagorako 32,5 km mugarriaren aurretik, Camiño das Ocas aterpetxerako desbideraketa dago, 800 metrora. Ondoren, Taberna Vellara iritsiko gara (19,2 km). Gero, Galtzadan sartuko gara, Burresko parrokiatik eta Concello de Arzúako azken herrigunetik.
- 20 km. Galtzada (taberna)
Herria loturako errepide bat zeharkatuz utzi, eta O Pinoko Concello mendian sartuko gara, Santiago aurreko azken zatian. Lehenengo herria Calle da, Ferreirosko San Breixo parrokiatik.
- 21,8 km. Kalea (taberna. Bazarra)
Langüello erreka zeharkatu ondoren, hirigunetik alde egingo dugu, eta pista eta bide sare batetik jarraituko dugu Boavista (23,2. km) eta Salcedaraino, N-547 errepidearen ondoan. Ezkerrean, N-547 errepidearen beste aldean, Bidetik 400 metrora, Salceda aterpetxe turistikoa dago.
- 24,8 km. Salceda (aterpetxeak. Tabernak. Farmazia, 600 metrora)
Ibilbidearen hasieran, La Casa Verde taberna eta Boniko aterpetxea. Nazio-tik metro batzuk pasa, eskuinetik, eta Guillermo Watt erromesaren oroimenaren ondotik pasa gara. Errepidearen ondo-ondotik itzuli, eta nekazaritzako makineriaren kontzesionario baten ondoan gurutzatuko dugu, O Xenera iristeko, Cercadedako San Migel parrokiara (26,5. km). Bideak, Nazioaren ezkerraldean, parrokia bereko Rra (27,2 km) garamatza. N-547 azpitik salbatuko dugu. Puntu honetan O Pinuko saihesbidea hartu duten Iparraldeko Bideko erromesak ere lotu daitezke. Beste aldean A Brea dago
- 27,6 km. 23,5 mugarria. A Brea (Atseden-taberna)
Berehala A Rabiña (23. mugarria eta 28. km). Nazionalarekin batera, erraz gainditzen dugu San Lourenzo de Pastor parrokiako O Empalmerako igoera. Ibilbidearen erdian, iturri eta haize-errota dituen askaldegi bat dago, AEBetako etxolak gogorarazten dituena. Gainean errepidea gurutzatuko dugu, bi aldeetan taberna duela, herrian sartzeko.
- 29,4 km. O Lotunea (tabernak)
Ondoren, eukaliptoen azpian jaisten den pista hartuko dugu. Beherago, N-547 errepidearen azpiko tunel batetik, Santa Irene ermita eta iturri barrokoa ikusiko ditugu.
- 30,2. km. Santa Irene (aterpetxeak. Atsedena -taberna)
Aterpetxe pribatuaren ondotik pasatuko gara. Ondoan, Astrar landa-aterpetxerako bidea dago. Xuntako aterpetxearen ondoren, eukaliptoen fronda trinko batean sartuko gara, eta, aldi batez, errepidetik joango gara. 20. mugarriaren ondotik pasa, eta errepidea tunel batetik pasa. Etxe pare batek eta zerrategi batek Arka parrokiako A Ruara eramango gaituzte.
- 32. km. A Rúa (tabernak. Pentsioak. Landetxeak)
Pista asfaltatutik N-547 errepidearen ertzera iritsiko gara eta O Pedrouzora igoko gara.
- 33,3 km. O Pedrouzo (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak