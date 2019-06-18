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O pedrouzotik Santiagorako etapa
Ez da ezer geratzen! 755,3 kilometro egin dituzu, eta 20 bakarrik geratzen zaizkizu
Etapari buruzko informazioa 13: O pedrouzotik Santiagorako etapa
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Ibilbidea
- 0 km. O Pedrouzo (zerbitzu guztiak)
Hogei kilometro bakarrik, 755,3 kilometro, gure lehenengo egunetik Pirinioen bestaldera. Urruti, oso urrun, aste batzuk baino ez igaro arren, geratzen dira Nafarroako basoak, Errioxako mahatsondoak, Gaztelako meseta handia. Are Leongo mendiak eta O Cebreiro mitikoa ere, duela zazpi egun zeharkatu genuen. Santiago, Obradoiro plaza eta katedrala, zeinarekin hunkituko garen, seguru, hemen ondoan daude. Aterpetxe publikoa erreferentziatzat hartuta, herriz herri ibiliko gara, nazio-herriaren ertzean, eta eskuinetara egingo dugu Concello errekatik. Han dago Udala, eta aurrera egingo dugu kilometro erdian, eta, ikastetxera eta kirol-pistetara iristean, laurogeita hamar gradu egingo ditugu ezkerretara. Orbelez estalitako lurrezko pista batetik eukalipto-baso batean sartuko gara. Baso hori utzi eta San Antonen sartuko gara, Arca parrokiako herrixkan. Sute batek (1,3 km) estalitako kapera baten izena hartzen du lekuak. Beste baso batek San Antongo irteeran jasango gaitu. Karballo autoktonoak eta eukalipto indartuak, soltean, Pereirako San Migel parrokiako Amenal guneraino lagunduko digute. Pista asfaltatutik sartuko gara, eta Brandelos ibaia zeharkatuz, N-547 errepidea zeharkatuko dugu, azpiko pasabide batetik (3,7 km). Ondoren, Cimadevilara, Concello de O Pinoko azken gunera, igotzen den aldapa handia ikusiko dugu.
- 4. km. Zizaila
Igoerak kilometro eta erdi baino gehiago irauten du, baina askoz merkeagoa da. Kota iritsita, A-54 eta N-634 errepideen oinetara joko dugu. Ez gara harrituko bidegurutze txikiz betetako bereizte-hesia ikustean. Erromesaldiaren idiosinkrasiaren parte da. Bordoiarekin, kalabazarekin eta bieirarekin zizelkatutako monolito batek sarrera iragarri du Santiago udalerrian (6,3 km). Aireportuaren perimetroa inguratu, eta ezkerretara baliza-ilara batzuk utzi (6,7 km). Bigarren mailako errepide bat zeharkatu ondoren, San Paion sartuko gara, Sabugueira parrokiako herrixkan.
- 7,7 km. San Paio (taberna)
Casa Quian inguratu, aldapa labur bat egin asfaltatutako pistan zehar eta eskuineko pista hartuko dugu. Saihesbidea azpitik igaro ondoren, Sabugueira parrokiako zenbait gunetatik jaisten jarraituko dugu: A Esquipa eta Lavacolla.
- 9,5 km. Labakolla (taberna. Denda. Farmazia)
Bihurgune itxi baten ondoren, San Pelaio parrokiaren ondotik pasatuko gara. Eliza eraiki zen urtean inskribatuta zegoen: 1840. Ondoren, N-634a gurutzatuko dugu eta Villamaiorerako desbideraketa hartuko dugu. Ehun metro eskasean, Sionlla ibaia gurutzatuko dugu. Obaz estalita dago eta Lavacolla errekastoa deitzen zaio. Leku horretan, erromesek beren arropa zikinak botatzen zituzten eta Santiagora iristean garbitzen ziren (10. km). Pista asfaltatutik igoera erosoa hasiko dugu eta Monte do Gozon amaituko da. Lehendabizi, Villamaior (11. km) zeharkatuko dugu, TVGren (12,7. km) erdigunetik pasatuko gara, eta 90 gradu egingo ditugu ezkerrera, RTVEren lurralde-zentroaren ondoan (13,5. km) gauza bera egiteko. Laurogeita hamar gradu eskuinetara egin, eta San Marcos urbanizaziora arte jarraitu, Gozo mendiaren atarira.
- 14,8 km. San Marcos (taberna. Denda)
Aurrera jarraitu beharrean, ezkerretara egingo dugu, 1993ko jacobeo urtean eraikitako monumentura igotzeko. Urte horretan bertan inauguratu zen erromesen gertuko aterpetxea, Bide osoko handiena, urte arrunt batean 300 pertsona eta Xakobeo bat hartzeko gai dena. Puntu horretatik Santiagoren eta haren katedralaren lehen panoramika lortuko dugu.
- 15,2 km. Monte do Gozo (aterpetxea. taberna. Denda. Kutxazaina)
Bideari heldu, eta alde batera utzi kafetegirako eta jantokietarako sarbidea, eta eskailera-tarte batera jaitsi. Ondoren, autobia eta bideak salbatuko ditugu zubi batetik, eta San Lazaro (16,7 km) gainetik egingo dugu aurrera. Bertan, Galiziako Kongresu eta Erakusketa Jauregia eta San Lazaro erromesen aterpetxea daude, gau bat baino gehiago lo egiteko. Valiño rua (17,7. km) hartu, eta Fontiñas izeneko kaletik aurrera jarraitu. Bi Concheiros inguratu, Lugoko etorbidea zeharkatuz. Ondoren, San Pedroko erreua (19. km), Aller Ulloaren inguruko semaforoekin gurutzatzean amaitzen dena. Porta do Camiñon zegoen tokitik alde zaharrera sartuko gara Casas Reais hiribidetik, Cervantesen praza arte. La rúa da Acibechería lanak Inmaculadaren prazara garamatza. Han dago San Martin Pinario monasterioa. Azkenik, Jauregiko arkupetik pasabide batetik sartuko gara. Kale-musikariak jotzen dituzte, Obradoiro plazara joateko. Han amaitzen da abentura. Motxila kentzen dugun bitartean, mendebaldeko fatxadaren xehetasun guztiak ikusiko ditugu, eta plazaren erdigunera joango gara. Zaila da ez hunkitzea. Santiago de Compostelara erromes gisa iristea esperientzia paregabea da, eta uste dut munduan zehar egin ditugun bidaia askorengatik gutxi direla honen parekoak.
- 20 km. Santiago (zerbitzu guztiak)
Zailtasunak
Oharrak
Irudietan
Zer ikusi, zer egin
Aterpetxeak
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak