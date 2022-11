Etapa de O Pedrouzo a Santiago de Compostela

El itinerario

Km 0. O Pedrouzo (Todos los Servicios)

Km 4. Cimadevilla

Km 7,7. San Paio (Bar)

Km 9,5. Lavacolla (Bar. Tienda. Farmacia)

Km 14,8. San Marcos (Bar. Tienda)

Km 15,2. Monte do Gozo (Albergue. Bar. Tienda. Cajero)

Km 20. Santiago de Compostela (Todos los Servicios)

Veinte kilómetros tan sólo frente a los 755,3 ya recorridos desde nuestro primer día al otro lado de los Pirineos. Lejos, muy lejos, aunque sólo hayan pasado varias semanas, quedan ya los bosques navarros, las cepas riojanas, la vasta meseta castellana. Incluso los montes de León y el mítico O Cebreiro, que franqueamos hace siete jornadas. Santiago, la plaza del Obradoiro y la catedral, ante la que nos emocionaremos, seguro, se encuentran aquí al lado. Tomando como referencia el albergue público recorremos el pueblo a la vera de la nacional y giramos a la derecha por la rúa do Concello, donde se encuentra elAvanzamos de frente durante medio kilómetro y al llegar junto al colegio y las pistas deportivas giramos noventa grados a la izquierda. Por una pista de tierra cubierta de hojarasca nos internamos entre un bosque de eucaliptos, que abandonamos para entrar enaldea de la parroquia de Arca. El lugar toma el nombre de una capilla asolada por un incendio. Otro bosque nos aguarda a la salida de San Antón. Carballos autóctonos y eucaliptos reforestados, a granel, nos acompañan ahora hasta el núcleo de, de la parroquia de San Miguel de Pereira. Accedemos por pista asfaltada y pasando elcruzamos la N-547 por un paso bajo, al que le sigue un fuerte repecho que sube a, último núcleo del Concello de O Pino.La subida continúa durante más de kilómetro y medio pero se torna mucho más asequible. Alcanzada la cota nos dirigimos al pie de la A-54 y la N-634. Ya no nos extrañamos al ver la valla de separación repleta de pequeñas cruces. Forma parte de la idiosincrasia de la peregrinación. Un monolito esculpido con el bordón, la calabaza y la vieira anuncia la entrada en el. Rodeamos el perímetro del, dejando a mano izquierda varias hileras de balizas, y después de cruzar una carretera secundaria entramos en, aldea de la parroquia de Sabugueira.Rodeamos Casa Quian, afrontamos un breve repecho por pista asfaltada y tomamos la pista de la derecha, que desciende. Tras salvar la variante por debajo seguimos descendiendo por varios núcleos de la parroquia de Sabugueira:Tras una curva cerrada pasamos junto a laque luce inscrito el año de su construcción: 1840. Seguidamente cruzamos la N-634a y cogemos el desvío a Villamaior. En apenas cien metros cruzamos elcubierto de ovas y conocido como arroyo de Lavacolla, lugar donde los peregrinos se despojaban de sus sucias vestimentas y se lavaban en vistas de su próxima llegada a Santiago. Por pista asfaltada iniciamos una cómoda subida que finalizará en el esperado Monte do Gozo. Atravesamos primero, pasamos junto al centro de lay giramos 90 grados a la izquierda para hacer lo propio junto al centro territorial de. Giramos noventa grados a la derecha y continuamos hasta la urbanización, antesala delEn lugar de seguir de frente nos desviamos a la izquierda para subir al monumento erigido en el año jacobeo de 1993, el mismo año que se inauguró el cercano albergue de peregrinos, el más grande de todo el Camino que es capaz de albergar hasta 300 personas un año normal y hasta 800 un Xacobeo. Desde este punto obtenemos la primera panorámica de Santiago y su catedral.Retomamos el Camino, dejando a un lado el acceso a la cafetería y los comedores, y bajamos hasta un tramo de escaleras. Acto seguido salvamos por un puente la autovía y las vías y progresamos de frente por la prolongada, donde se encuentran ely el, que permite dormir más de una noche. Enlazamos con lay continuamos de frente por la, donde cruzamos la avenida de Lugo. Después la, que finaliza en el cruce con semáforos de la rúa de Aller Ulloa. Por el lugar donde se encontraba laentramos en el casco histórico por la, que sube hasta la. Lanos traslada a la, donde se localiza el monasterio de. Finalmente entramos bajo elpor un pasadizo, donde se reúnen a tocar los músicos callejeros, para acceder a la, donde la aventura termina. Mientras nos quitamos la mochila vamos descubriendo cada detalle de la fachada occidental y nos encaminamos al centro mismo de la plaza. Es difícil no emocionarse. Llegar a Santiago de Compostela como peregrino es una experiencia inigualable y creo que por muchos viajes que hayamos realizado alrededor del mundo pocos son comparables a este.