Etapa de Melide a O Pedrouzo

El itinerario

Km 0. Melide (Todos los servicios)

En la plaza do Convento se dan cita el antiguo hospital de peregrinos, que alberga hoy el Museo da Terra de Melide; el Convento del Sancti Spiritus y su iglesia; el edificio del Ayuntamiento del siglo XVIII y la capilla de San Antonio, junto a la que dejamos la plaza para tomar la rúa San Antonio. Tras bordear el albergue público abandonamos Melide por la rúa Principal. Con vistas al valle bajamos hasta la N-547, que cruzamos para coger de frente la CP-4603 en dirección San Martiño. A la altura de un restaurante - parrillada giramos a la derecha para visitar la iglesia de Santa María de Melide, parroquia del mismo nombre. El templo es románico de finales del XII , tiene una sola nave y ábside semicircular y alberga la única reja románica de Galicia.

Km 1. Santa María de Melide (Bar-Restaurante)

Tras dejar atrás las casas de O Carballal (Km 1,5) nos vemos rodeados entre eucaliptos, especies de hoja caduca y prados hasta el paso empedrado sobre el río Catasol, afluente del Furelos (Km 2,4). Escenario de postal que nos brinda una vez más el Camino. Por un bello entorno nos dirigimos a Raído (Km 3,3), al pie de la N-547. Abandonamos su compañía rápidamente para continuar hasta Parabispo (Km 3,9), ya del Concello de Arzúa (Km 18,7). Bajo un bosque de eucaliptos salvamos el arroyo de Valverde, pasamos A Peroxa- donde se encuentra el mojón 45,5 - y entramos en Boente, partida en dos por la N-547.

Km 5,8. Boente (Albergues. Bares)

Tras la iglesia de Santiago giramos a mano derecha y bajamos por una pista hasta el río Boente y el lugar de Punta Brea, salvando antes la N-547 por un túnel. Tras rodear unos prados afrontamos una dura cuesta que sube al pie de la N-547, y junto a la nacional, alcanzamos varios lugares de las parroquias de Figueiroa y Castañeda, como Fonte Plata y A Fraga Alta . En este zona debían encontrarse los hornos de cal donde los peregrinos depositaban la piedra que acarreaban desde Triacastela.

Km 8. A Fraga Alta (Albergue. Bar)

Bajamos por pista asfaltada hasta el arroyo Ribeiral, localizado entre Pedrido y Río (Km 8,7). Ahora toca remontar y continuar de frente, dejando a la izquierda el desvío a Doroña. Después, casi siempre por pistas vecinales, descendemos durante dos kilómetros hasta el río Iso, que da acceso a Ribadiso da Baixo, lugar de la parroquia de Rendal.

Km 11,1. Ribadiso da Baixo (Albergues-Bar)

Al otro lado del puente medieval se encuentra el hospital de peregrinos de San Antón, actualmente restaurado como albergue público. Justo después está el mesón y el albergue privado. Encontraremos otro más adelante, en Ribadiso, justo antes de alcanzar la N-547 (Km 12,4). Por la interminable avenida de Lugo arribamos las primeras casas de Arzúa. En la misma entrada hay varios albergues privados situados uno tras otro. Tras otro trecho dejamos la avenida para tomar la rúa Cima do Lugar, donde se encuentra el albergue público.

Km 14,2. Arzúa (Todos los servicios)

Partimos de frente hacia la empedrada rúa do Carmen. Sus soportales y fachadas revestidas de madera despiden nuestro paso por Arzúa. Por un entorno rural bajamos hasta la fuente os Franceses, cruzamos el río Vello y llegamos de seguido a As Barrosas y su capilla de San Lázaro (Mojón 36 y Km 15). Bajamos hasta el río Brandeso, afluente a su vez del Iso (Km 16), y subimos hasta Preguntoño, aldea de la parroquia de Burres con su ermita de San Paio del siglo XVIII.

Km 16,3. Preguntoño

A la salida evitamos la N-547 por un túnel y afrontamos un repecho, entre prados, cultivos de maíz y con vistas hacia Arzúa, hasta el lugar de A Peroxa, también de la parroquia de Burres. Los eucaliptos pueblan, cada vez más, el paisaje gallego y los prados, necesarios para la supervivencia del ganado y del mundo rural. Se suceden uno tras otro con sus coladas familiares secándose al sol. Viajamos por pistas revestidas de hojarasca y bajamos hasta el rego Ladrón (Km 18,1). Seiscientos metros más adelante, justo antes del mojón 32,5 km a Santiago, se encuentra el desvío al albergue Camiño das Ocas, que se encuentra a 800 mt. Alcanzamos posteriormente Taberna Vella (Km 19,2). Después entramos en Calzada, de la parroquia de Burres y último núcleo habitado del Concello de Arzúa.

Km 20. Calzada (Bar)

Dejamos la población cruzando una carretera de enlace y continuamos para entrar en el Concello de O Pino, el último antes de Santiago. La primera población es Calle, de la parroquia de San Breixo de Ferreiros.

Km 21,8. Calle (Bar. Bazar)

Abandonamos el núcleo tras cruzar el arroyo Langüello y seguimos por una red de pistas y caminos hasta Boavista (Km 23,2) y Salceda, al pie de la N-547. A la izquierda, al otro lado de la N-547, a 400 mt del Camino, se encuentra el albergue turístico Salceda

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Km 24,8. Salceda (Albergues. Bares. Farmacia a 600 metros)

Ya al pie del itinerario el bar La Casa Verde y el albergue de Boni. Nos desmarcamos unos metros de la nacional por la derecha, pasando junto al recuerdo al peregrino Guillermo Watt, que falleció en este punto. Regresamos más arriba al pie de la carretera y la cruzamos junto a un concesionario de maquinaria agrícola para llegar hasta O Xén, lugar de la parroquia de San Miguel de Cerceda (Km 26,5). El camino, a la izquierda de la Nacional, conduce ahora a la inmediata Ras, de la misma parroquia (Km 27,2). Salvamos la N-547 por debajo. En este punto también pueden enlazar los peregrinos procedentes del Camino del Norte que hayan tomado la variante de O Pino. Al otro lado se encuentra ya A Brea

Km 27,6. Mojón 23,5. A Brea (Café-Bar)

De inmediato A Rabiña (Mojón 23 y Km 28). En paralelo a la nacional superamos con facilidad la subida a O Empalme, de la parroquia de San Lourenzo de Pastor. En medio del trayecto hay un merendero con fuente y un molino de viento que recuerda al de las granjas americanas. En el alto cruzamos la carretera, con bar a ambos lados, para entrar en la población.

Km 29,4. O Empalme (Bares)

Después tomamos una pista que desciende bajo los eucaliptos. Más abajo, por un túnel bajo la N-547, visitamos la ermita de Santa Irene y su fuente barroca.

Km 30,2. Santa Irene (Albergues. Café-Bar)

Pasamos junto al albergue privado, junto al cual se encuentra el desvío hacia el albergue rural Astrar. Tras el albergue de la Xunta penetramos en una densa fronda de eucaliptos que nos aisla momentáneamente de la carretera. Pasamos junto al Mojón 20 y evitamos de nuevo la carretera por un túnel. Un par de casas y un aserradero conducen hasta A Rúa de la parroquia de Arca.

Km 32. A Rúa (Bares. Pensiones. Casas Rurales)

Por pista asfaltada llegamos al borde de la N-547 y subimos junto a ella hasta O Pedrouzo.