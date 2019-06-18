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Etapa de Melide a O Pedrouzo
Visita obligada a Melide a l'antic hospital de pelegrins
Informació sobre l’etapa 12: Etapa de Melide a O Pedrouzo
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L’itinerari
- Km 0. Melide (Tots els serveis)
En la plaça do Convent es donen cita l'antic hospital de pelegrins, que alberga avui el Museu dona Terra de Melide; el Convent del Sancti Spiritus i la seva església; l'edifici de l'Ajuntament del segle XVIII i la capella de Sant Antoni, al costat de la qual deixem la plaça per a prendre la rúa Sant Antoni. Després de vorejar l'alberg públic abandonem Melide per la rúa Principal. Amb vista a la vall baixem fins a la N-547, que creuem per a agafar de front la CP-4603 en direcció San Martiño. A l'altura d'un restaurant - graellada girem a la dreta per a visitar l'església de Santa María de Melide, parròquia del mateix nom. El temple és romànic de finals del XII , té una sola nau i absis semicircular i alberga l'única reixa romànica de Galícia.
- Km 1. Santa María de Melide (Bar-Restaurant)
Després de deixar enrere les cases d'O Carballal (Km 1,5) ens veiem envoltats entre eucaliptus, espècies de fulla caduca i prats fins al pas empedrat sobre el riu Catasol, afluent del Furelos (Km 2,4). Escenari de postal que ens brinda una vegada més el Camí. Per un bell entorn ens dirigim a Ras (Km 3,3), al peu de la N-547. Abandonem la seva companyia ràpidament per a continuar fins a Parabispo (Km 3,9), ja del Concello d'Arzúa (Km 18,7). Sota un bosc d'eucaliptus salvem el rierol de Valverde, passem A Peroxa- on es troba la fita 45,5 - i entrem en Boente, partida en dues per la N-547.
- Km 5,8. Boente (Albergs. Bars)
Després de l'església de Santiago girem a mà dreta i baixem per una pista fins al riu Boente i el lloc de Punta Brea, salvant abans la N-547 per un túnel. Després d'envoltar uns prats afrontem una dura costa que puja al peu de la N-547, i al costat de la nacional, aconseguim diversos llocs de les parròquies de Figueiroa i Castañeda, com Fonte Plata i A Fraga Alta . En aquest zona havien de trobar-se els forns de calç on els pelegrins dipositaven la pedra que implicaven des de Triacastela.
- Km 8. A Fraga Alta (Alberg. Bar)
Baixem per pista asfaltada fins al rierol Ribeiral, localitzat entre Pedrido i Riu (Km 8,7). Ara toca remuntar i continuar de front, deixant a l'esquerra el desviament a Doroña. Després, gairebé sempre per pistes veïnals, descendim durant dos quilòmetres fins al riu Iso, que dona accés a Ribadiso dona Baixo, lloc de la parròquia de Rendal.
- Km 11,1. Ribadiso dona Baixo (Albergs-Bar)
A l'altre costat del pont medieval es troba l'hospital de pelegrins de Sant Antón, actualment restaurat com a alberg públic. Just després està la fonda i l'alberg privat. Trobarem un altre més endavant, en Ribadiso, just abans d'aconseguir la N-547 (Km 12,4). Per la interminable avinguda de Lugo arribem les primeres cases d'Arzúa. En la mateixa entrada hi ha diversos albergs privats situats un darrere l'altre. Darrere l'altre tros deixem l'avinguda per a prendre la rúa Cim do Lloc, on es troba l'alberg públic.
- Km 14,2. Arzúa (Tots els serveis)
Partim de front cap a l'empedrada rúa do Carmen. Les seves porxades i façanes revestides de fusta acomiaden el nostre pas per Arzúa. Per un entorn rural baixem fins a la font us Francesos, travessem el riu Borrissol i arribem de seguit a As Fangoses i la seva capella de Sant Lázaro (Fita 36 i Km 15). Baixem fins al riu Brandeso, afluent al seu torn de l'Iso (Km 16), i pugem fins a Preguntoño, llogaret de la parròquia de Burres amb la seva ermita de San Paio del segle XVIII.
- Km 16,3. Preguntoño
A la sortida evitem la N-547 per un túnel i afrontem un repit, entre prats, cultius de blat de moro i amb vista cap a Arzúa, fins al lloc de Peroxa, també de la parròquia de Burres. Els eucaliptus poblen, cada vegada més, el paisatge gallec i els prats, necessaris per a la supervivència del bestiar i del món rural. Se succeeixen un darrere l'altre amb les seves bugades familiars assecant-se al sol. Viatgem per pistes revestides de fullaraca i baixem fins al rego Lladre (Km 18,1). Sis-cents metres més endavant, just abans de la fita 32,5 km a Santiago, es troba el desviament a l'alberg Camiño dones Oques, que es troba a 800 mt. Aconseguim posteriorment Taverna Vella (Km 19,2). Després entrem en Calçada, de la parròquia de Burres i últim nucli habitat del Concello d'Arzúa.
- Km 20. Calçada (Bar)
Deixem la població travessant una carretera d'enllaç i continuem per a entrar en el Concello d'O Pi, l'últim abans de Santiago. La primera població és Carrer, de la parròquia de San Breixo de Ferreiros.
- Km 21,8. Carrer (Bar. Basar)
Abandonem el nucli després de creuar el rierol Langüello i seguim per una xarxa de pistes i camins fins a Boavista (Km 23,2) i Salceda, al peu de la N-547. A l'esquerra, a l'altre costat de la N-547, a 400 mt del Camí, es troba l'alberg turístic Salceda.
- Km 24,8. Salceda (Albergs. Bars. Farmàcia a 600 metres)
Ja al peu de l'itinerari el bar La Casa Verda i l'alberg de Boni. Ens desmarquem uns metres de la nacional per la dreta, passant al costat del record al pelegrí Guillermo Watt, que va morir en aquest punt. Tornem més amunt al peu de la carretera i la creuem al costat d'un concessionari de maquinària agrícola per a arribar fins a O Xén, lloc de la parròquia de San Miguel de Cerceda (Km 26,5). El camí, a l'esquerra de la Nacional, condueix ara a la immediata Ras, de la mateixa parròquia (Km 27,2). Salvem la N-547 per sota. En aquest punt també poden enllaçar els pelegrins procedents del Camí del Nord que hagin pres la variant d'O Pi. A l'altre costat es troba ja A Brea
- Km 27,6. Fita 23,5. A Brea (Cafè-Bar)
Immediatament A Rabiña (Fita 23 i Km 28). En paral·lel a la nacional superem amb facilitat la pujada a O Entroncament, de la parròquia de San Lourenzo de Pastor. Enmig del trajecte hi ha un berenador amb font i un molí de vent que recorda al de les granges americanes. En l'alt travessem la carretera, amb bar a banda i banda, per a entrar en la població.
- Km 29,4. O Entroncament (Bars)
Després prenem una pista que descendeix sota els eucaliptus. Més a baix, per un túnel sota la N-547, visitem l'ermita de Santa Irene i la seva font barroca.
- Km 30,2. Santa Irene (Albergs. Cafè-Bar)
Passem al costat de l'alberg privat, al costat del qual es troba el strong:xYFjAw;desviament cap a l'alberg rural Astrar. Després de l'alberg de la Xunta penetrem en una densa fronda d'eucaliptus que ens aisla momentàniament de la carretera. Passem al costat de la Fita 20 i evitem de nou la carretera per un túnel. Un parell de cases i un aserradero condueixen fins A Rúa de la parròquia d'Arca.
- Km 32. A Rúa (Bars. Pensions. Cases Rurals)
Per pista asfaltada arribem a la vora de la N-547 i pugem al costat d'ella fins a O Pedrouzo.
- Km 33,3. O Pedrouzo (Tots els Serveis)
Les dificultats
Observacions
En imatges
Què veure, què fer
Albergs
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