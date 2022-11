Etapa de Melide a O Pedrouzo

L’itinerari

Km 0. Melide (Tots els serveis)

Km 1. Santa María de Melide (Bar-Restaurant)

Km 5,8. Boente (Albergs. Bars)

Km 8. A Fraga Alta (Alberg. Bar)

Km 11,1. Ribadiso dona Baixo (Albergs-Bar)

Km 14,2. Arzúa (Tots els serveis)

Km 16,3. Preguntoño

Km 20. Calçada (Bar)

Km 21,8. Carrer (Bar. Basar)

Km 24,8. Salceda (Albergs. Bars. Farmàcia a 600 metres)

Km 27,6. Fita 23,5. A Brea (Cafè-Bar)

Km 29,4. O Entroncament (Bars)

Km 30,2. Santa Irene (Albergs. Cafè-Bar)

Km 32. A Rúa (Bars. Pensions. Cases Rurals)

Km 33,3. O Pedrouzo (Tots els Serveis)

En laes donen cita l', que alberga avui el; eli la sevai la, al costat de la qual deixem la plaça per a prendre la rúa Sant Antoni. Després de vorejar l'alberg públic abandonem Melide per la rúa Principal. Amb vista a la vall baixem fins a la N-547, que creuem per a agafar de front la CP-4603 en direcció San Martiño. A l'altura d'un restaurant - graellada girem a la dreta per a visitar l', parròquia del mateix nom. El temple és, té una sola nau i absis semicircular i alberga l'única reixa romànica de Galícia.Després de deixar enrere les casesens veiem envoltats entre eucaliptus, espècies de fulla caduca i prats fins al pas empedrat sobre el, afluent del Furelos. Escenari de postal que ens brinda una vegada més el Camí. Per un bell entorn ens dirigim a, al peu de la N-547. Abandonem la seva companyia ràpidament per a continuar fins a, ja del Concello d'Arzúa. Sota un bosc d'eucaliptus salvem el, passem- on es troba la fita 45,5 - i entrem en Boente, partida en dues per la N-547.Després de l'girem a mà dreta i baixem per una pista fins ali el lloc de, salvant abans la N-547 per un túnel. Després d'envoltar uns prats afrontem una dura costa que puja al peu de la N-547, i al costat de la nacional, aconseguim diversos llocs de les parròquies de Figueiroa i Castañeda, com. En aquest zona havien de trobar-se els forns de calç on els pelegrins dipositaven la pedra que implicaven des de Triacastela.Baixem per pista asfaltada fins al, localitzat entre. Ara toca remuntar i continuar de front, deixant a l'esquerra el desviament a. Després, gairebé sempre per pistes veïnals, descendim durant dos quilòmetres fins al, que dona accés alloc de la parròquia de Rendal.A l'altre costat del pont medieval es troba l'actualment restaurat com a alberg públic. Just després està la fonda i l'. Trobarem un altre més endavant, en, just abans d'aconseguir. Per la interminable avinguda de Lugo arribem les primeres cases d'En la mateixa entrada hi ha diversos albergs privats situats un darrere l'altre. Darrere l'altre tros deixem l'avinguda per a prendre la, on es troba l'alberg públic.Partim de front cap a l'empedrada rúa do Carmen. Les seves porxades i façanes revestides de fusta acomiaden el nostre pas per Arzúa. Per un entorn rural baixem fins a latravessem eli arribem de seguit ai la seva. Baixem fins alafluent al seu torn de l'Iso, i pugem fins a, llogaret de la parròquia de Burres amb la sevadel segle XVIII.A la sortida evitem la N-547 per un túnel i afrontem un repit, entre prats, cultius de blat de moro i amb vista cap a Arzúa, fins al lloc, també de la parròquia de Burres. Els eucaliptus poblen, cada vegada més, el paisatge gallec i els prats, necessaris per a la supervivència del bestiar i del món rural. Se succeeixen un darrere l'altre amb les seves bugades familiars assecant-se al sol. Viatgem per pistes revestides de fullaraca i baixem fins al. Sis-cents metres més endavant, just abans de la fita 32,5 km a Santiago, es troba el desviament a l', que es troba a 800 mt. Aconseguim posteriorment. Després entrem en, de la parròquia de Burres i últim nucli habitat del Concello d'Arzúa.Deixem la població travessant una carretera d'enllaç i continuem per a entrar en el, l'últim abans de Santiago. La primera població és, de laAbandonem el nucli després de creuar eli seguim per una xarxa de pistes i camins fins a, al peu de la N-547. A l'esquerra, a l'altre costat de la N-547, a 400 mt del Camí, es troba l'alberg turístic Salceda.Ja al peu de l'itinerari eli l'. Ens desmarquem uns metres de la nacional per la dreta, passant al costat del record al pelegrí, que va morir en aquest punt. Tornem més amunt al peu de la carretera i la creuem al costat d'un concessionari de maquinària agrícola per a arribar fins, lloc de la parròquia de San Miguel de Cerceda. El camí, a l'esquerra de la Nacional, condueix ara a la immediata, de la mateixa parròquia. Salvem la N-547 per sota. En aquest punt també poden enllaçar els pelegrins procedents del Camí del Nord que hagin pres la variant d'O Pi. A l'altre costat es troba jaImmediatament. En paral·lel a la nacional superem amb facilitat la pujada, de la parròquia de San Lourenzo de Pastor. Enmig del trajecte hi ha un berenador amb font i un molí de vent que recorda al de les granges americanes. En l'alt travessem la carretera, amb bar a banda i banda, per a entrar en la població.Després prenem una pista que descendeix sota els eucaliptus. Més a baix, per un túnel sota la N-547, visitem l'i la sevaPassem al costat de l', al costat del qual es troba el strong:xYFjAw;desviament cap. Després de l'penetrem en una densa fronda d'eucaliptus que ens aisla momentàniament de la carretera. Passem al costat de la Fita 20 i evitem de nou la carretera per un túnel. Un parell de cases i un aserradero condueixen finsde la parròquia d'Arca.Per pista asfaltada arribem a la vora de la N-547 i pugem al costat d'ella fins