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Etapa de Melide a Ou Pedrouzo
Visita obrigada en Melide ao antigo hospital de peregrinos
Información sobre a etapa 12: Etapa de Melide a Ou Pedrouzo
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O itinerario
- Km 0. Melide (Todos os servizos)
Na praza do Convento danse cita o antigo hospital de peregrinos, que alberga hoxe o Museo dá Terra de Melide; o Convento do Sancti Spiritus e a súa igrexa; o edificio do Concello do século XVIII e a capela de San Antonio, xunto á que deixamos a praza para tomar a rúa San Antonio. Tras bordear o albergue público abandonamos Melide pola rúa Principal. Con vistas ao val baixamos até a N-547, que cruzamos para coller de fronte o CP-4603 en dirección San Martiño. Á altura dun restaurante - parrillada viramos á dereita para visitar a igrexa de Santa María de Melide, parroquia do mesmo nome. O templo é románico de finais do XII , ten unha soa nave e ábsida semicircular e alberga a única reixa románica de Galicia.
- Km 1. Santa María de Melide (Bar-Restaurante)
Tras deixar atrás as casas de Ou Carballal (Km 1,5) vémonos rodeados entre eucaliptos, especies de folla caduca e prados até o paso empedrado sobre o río Catasol, afluente do Furelos (Km 2,4). Escenario de postal que nos brinda unha vez máis o Camiño. Por unha bela contorna dirixímonos a Raído (Km 3,3), ao pé da N-547. Abandonamos a súa compañía rapidamente para continuar até Parabispo (Km 3,9), xa do Concello de Arzúa (Km 18,7). Baixo un bosque de eucaliptos salvamos o arroio de Valverde, pasamos A Peroxa- onde se atopa a mouteira 45,5 - e entramos en Boente, partida en dúas pola N-547.
- Km 5,8. Boente (Albergues. Bares)
Tras a igrexa de Santiago viramos a man dereita e baixamos por unha pista até o río Boente e o lugar de Punta Brea, salvando antes a N-547 por un túnel. Tras rodear uns prados afrontamos unha dura costa que sobe ao pé da N-547, e xunto á nacional, alcanzamos varios lugares das parroquias de Figueiroa e Castañeda, como Fonte Prata e A Fraga Alta . Nesta zona debían atoparse os fornos de cal onde os peregrinos depositaban a pedra que carrexaban desde Triacastela.
- Km 8. A Fraga Alta (Albergue. Bar)
Baixamos por pista asfaltada até o arroio Ribeiral, localizado entre Pedrido e Río (Km 8,7). Agora toca remontar e continuar de fronte, deixando á esquerda o desvío a Doroña. Despois, case sempre por pistas veciñais, descendemos durante dous quilómetros até o río Iso, que dá acceso a Ribadiso dá Baixo, lugar da parroquia de Rendal.
- Km 11,1. Ribadiso dá Baixo (Albergues-Bar)
Alén da ponte medieval atópase o hospital de peregrinos de San Antón, actualmente restaurado como albergue público. Xusto despois está o mesón e o albergue privado. Atoparemos outro máis adiante, en Ribadiso, xusto antes de alcanzar a N-547 (Km 12,4). Pola interminable avenida de Lugo arribamos as primeiras casas de Arzúa. Na mesma entrada hai varios albergues privados situados un tras outro. Tras outro treito deixamos a avenida para tomar a rúa Cima do Lugar, onde se atopa o albergue público.
- Km 14,2. Arzúa (Todos os servizos)
Partimos de fronte cara á empedrada rúa do Carmen. Os seus soportais e fachadas revestidas de madeira despiden o noso paso por Arzúa. Por unha contorna rural baixamos até a fonte vos Franceses, cruzamos o río Vello e chegamos de seguido ás Barrosas e a súa capela de San Lázaro (Mouteira 36 e Km 15). Baixamos até o río Brandeso, afluente á súa vez do Iso (Km 16), e subimos até Preguntoño, aldea da parroquia de Burres coa súa ermida de San Paio do século XVIII.
- Km 16,3. Preguntoño
Á saída evitamos a N-547 por un túnel e afrontamos un repecho, entre prados, cultivos de millo e con vistas cara a Arzúa, até o lugar da Peroxa, tamén da parroquia de Burres. Os eucaliptos poboan, cada vez máis, a paisaxe galega e os prados, necesarios para a supervivencia do gando e do mundo rural. Sucédense un tras outro coas súas coadas familiares secándose ao sol. Viaxamos por pistas revestidas de hojarasca e baixamos até o rego Ladrón (Km 18,1). Seiscentos metros máis adiante, xusto antes da mouteira 32,5 km a Santiago, atópase o desvío ao albergue Camiño dás Ocas, que se atopa a 800 mt. Alcanzamos posteriormente Taberna Vella (Km 19,2). Despois entramos en Calzada, da parroquia de Burres e último núcleo habitado do Concello de Arzúa.
- Km 20. Calzuda (Bar)
Deixamos a poboación cruzando unha estrada de enlace e continuamos para entrar no Concello do Pino, o último antes de Santiago. A primeira poboación é Rúa, da parroquia de San Breixo de Ferreiros.
- Km 21,8. Rúa (Bar. Bazar)
Abandonamos o núcleo tras cruzar o arroio Langüello e seguimos por unha rede de pistas e camiños até Boavista (Km 23,2) e Salceda, ao pé da N-547. Á esquerda, alén da N-547, a 400 mt do Camiño, atópase o albergue turístico Salceda.
- Km 24,8. Salceda (Albergues. Bares. Farmacia a 600 metros)
Xa ao pé do itinerario o bar A Casa Verde e o albergue de Boni. Desmarcámonos uns metros da nacional pola dereita, pasando xunto ao recordo ao peregrino Guillermo Watt, que faleceu neste punto. Regresamos máis arriba ao pé da estrada e cruzámola xunto a un concesionario de maquinaria agrícola para chegar até Ou Xén, lugar da parroquia de San Miguel de Cerceda (Km 26,5). O camiño, á esquerda da Nacional, conduce agora ao inmediata Nivel, da mesma parroquia (Km 27,2). Salvamos a N-547 por baixo. Neste punto tamén poden enlazar os peregrinos procedentes do Camiño do Norte que tomen a variante do Pino. Alén atópase xa A Brea
- Km 27,6. Mouteira 23,5. A Brea (Café-Bar)
De inmediato A Rabiña (Mouteira 23 e Km 28). En paralelo á nacional superamos con facilidade a subida a Ou Empalme, da parroquia de San Lourenzo de Pastor. No medio do traxecto hai un merendero con fonte e un muíño de vento que lembra ao das granxas americanas. No alto cruzamos a estrada, con bar a ambos os dous lados, para entrar na poboación.
- Km 29,4. Ou Empalme (Bares)
Despois tomamos unha pista que descende baixo os eucaliptos. Máis abaixo, por un túnel baixo a N-547, visitamos a ermida de Santa Irene e a súa fonte barroca.
- Km 30,2. Santa Irene (Albergues. Café-Bar)
Pasamos xunto ao albergue privado, xunto ao cal se atopa o desvío cara ao albergue rural Astrar. Tras o albergue da Xunta penetramos nunha densa fronda de eucaliptos que nos aisla momentaneamente da estrada. Pasamos xunto á Mouteira 20 e evitamos de novo a estrada por un túnel. Un par de casas e un serradoiro conducen até A Rúa da parroquia de Arca.
- Km 32. A Rúa (Bares. Pensións. Casas Rurais)
Por pista asfaltada chegamos ao bordo da N-547 e subimos xunto a ela até Ou Pedrouzo.
- Km 33,3. Ou Pedrouzo (Todos os Servizos)
As dificultades
Observacións
En imaxes
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Albergues
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