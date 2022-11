Etapa de Melide a Ou Pedrouzo

O itinerario

Km 0. Melide (Todos os servizos)

Km 1. Santa María de Melide (Bar-Restaurante)

Km 5,8. Boente (Albergues. Bares)

Km 8. A Fraga Alta (Albergue. Bar)

Km 11,1. Ribadiso dá Baixo (Albergues-Bar)

Km 14,2. Arzúa (Todos os servizos)

Km 16,3. Preguntoño

Km 20. Calzuda (Bar)

Km 21,8. Rúa (Bar. Bazar)

Km 24,8. Salceda (Albergues. Bares. Farmacia a 600 metros)

Km 27,6. Mouteira 23,5. A Brea (Café-Bar)

Km 29,4. Ou Empalme (Bares)

Km 30,2. Santa Irene (Albergues. Café-Bar)

Km 32. A Rúa (Bares. Pensións. Casas Rurais)

Km 33,3. Ou Pedrouzo (Todos os Servizos)

Nadanse cita o, que alberga hoxe o; oe a súae a, xunto á que deixamos a praza para tomar a rúa San Antonio. Tras bordear o albergue público abandonamos Melide pola rúa Principal. Con vistas ao val baixamos até a N-547, que cruzamos para coller de fronte o CP-4603 en dirección San Martiño. Á altura dun restaurante - parrillada viramos á dereita para visitar a, parroquia do mesmo nome. O templo é, ten unha soa nave e ábsida semicircular e alberga a única reixa románica de Galicia.Tras deixar atrás as casasOuvémonos rodeados entre eucaliptos, especies de folla caduca e prados até o paso empedrado sobre o, afluente do Furelos. Escenario de postal que nos brinda unha vez máis o Camiño. Por unha bela contorna dirixímonos a, ao pé da N-547. Abandonamos a súa compañía rapidamente para continuar até, xa do Concello de Arzúa. Baixo un bosque de eucaliptos salvamos o, pasamos- onde se atopa a mouteira 45,5 - e entramos en Boente, partida en dúas pola N-547.Tras aviramos a man dereita e baixamos por unha pista até oe o lugar de, salvando antes a N-547 por un túnel. Tras rodear uns prados afrontamos unha dura costa que sobe ao pé da N-547, e xunto á nacional, alcanzamos varios lugares das parroquias de Figueiroa e Castañeda, como. Nesta zona debían atoparse os fornos de cal onde os peregrinos depositaban a pedra que carrexaban desde Triacastela.Baixamos por pista asfaltada até o, localizado entre. Agora toca remontar e continuar de fronte, deixando á esquerda o desvío a. Despois, case sempre por pistas veciñais, descendemos durante dous quilómetros até o, que dá acceso alugar da parroquia de Rendal.Alén da ponte medieval atópase oactualmente restaurado como albergue público. Xusto despois está o mesón e o. Atoparemos outro máis adiante, en, xusto antes de alcanzar a. Pola interminable avenida de Lugo arribamos as primeiras casas deNa mesma entrada hai varios albergues privados situados un tras outro. Tras outro treito deixamos a avenida para tomar a, onde se atopa o albergue público.Partimos de fronte cara á empedrada rúa do Carmen. Os seus soportais e fachadas revestidas de madeira despiden o noso paso por Arzúa. Por unha contorna rural baixamos até acruzamos oe chegamos de seguidoe a súa. Baixamos até oafluente á súa vez do Iso, e subimos até, aldea da parroquia de Burres coa súado século XVIII.Á saída evitamos a N-547 por un túnel e afrontamos un repecho, entre prados, cultivos de millo e con vistas cara a Arzúa, até o lugar da, tamén da parroquia de Burres. Os eucaliptos poboan, cada vez máis, a paisaxe galega e os prados, necesarios para a supervivencia do gando e do mundo rural. Sucédense un tras outro coas súas coadas familiares secándose ao sol. Viaxamos por pistas revestidas de hojarasca e baixamos até o. Seiscentos metros máis adiante, xusto antes da mouteira 32,5 km a Santiago, atópase o desvío ao, que se atopa a 800 mt. Alcanzamos posteriormente. Despois entramos en, da parroquia de Burres e último núcleo habitado do Concello de Arzúa.Deixamos a poboación cruzando unha estrada de enlace e continuamos para entrar no, o último antes de Santiago. A primeira poboación é, daAbandonamos o núcleo tras cruzar oe seguimos por unha rede de pistas e camiños até, ao pé da N-547. Á esquerda, alén da N-547, a 400 mt do Camiño, atópase o albergue turístico Salceda.Xa ao pé do itinerario oe o. Desmarcámonos uns metros da nacional pola dereita, pasando xunto ao recordo ao peregrino, que faleceu neste punto. Regresamos máis arriba ao pé da estrada e cruzámola xunto a un concesionario de maquinaria agrícola para chegar até, lugar da parroquia de San Miguel de Cerceda. O camiño, á esquerda da Nacional, conduce agora ao inmediata, da mesma parroquia. Salvamos a N-547 por baixo. Neste punto tamén poden enlazar os peregrinos procedentes do Camiño do Norte que tomen a variante do Pino. Alén atópase xaDe inmediato. En paralelo á nacional superamos con facilidade a subida a, da parroquia de San Lourenzo de Pastor. No medio do traxecto hai un merendero con fonte e un muíño de vento que lembra ao das granxas americanas. No alto cruzamos a estrada, con bar a ambos os dous lados, para entrar na poboación.Despois tomamos unha pista que descende baixo os eucaliptos. Máis abaixo, por un túnel baixo a N-547, visitamos ae a súaPasamos xunto ao, xunto ao cal se atopa o. Tras openetramos nunha densa fronda de eucaliptos que nos aisla momentaneamente da estrada. Pasamos xunto á Mouteira 20 e evitamos de novo a estrada por un túnel. Un par de casas e un serradoiro conducen atéda parroquia de Arca.Por pista asfaltada chegamos ao bordo da N-547 e subimos xunto a ela até