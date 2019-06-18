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Etapa de Ou Pedrouzo a Santiago de Compostela
Non queda nada! Percorreches 755,3 quilómetros e só che quedan 20
Información sobre a etapa 13: Etapa de Ou Pedrouzo a Santiago de Compostela
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O itinerario
- Km 0. Ou Pedrouzo (Todos os Servizos)
Vinte quilómetros tan só fronte aos 755,3 xa percorridos desde o noso primeiro día alén dos Pireneos. Lonxe, moi lonxe, aínda que só pasen varias semanas, quedan xa os bosques navarros, as cepas rioxanas, a vasta meseta castelá. Incluso os montes de León e o mítico Ou Cebreiro, que franqueamos fai sete xornadas. Santiago, a praza do Obradoiro e a catedral, ante a que nos emocionaremos, seguro, atópanse aquí á beira.Tomando como referencia o albergue público percorremos o pobo á beira da nacional e viramos á dereita pola rúa do Concello, onde se atopa o AyuntamientoAvanzamos de fronte durante medio quilómetro e ao chegar xunto ao colexio e as pistas deportivas viramos noventa graos á esquerda. Por unha pista de terra cuberta de hojarasca internámonos entre un bosque de eucaliptos, que abandonamos para entrar en San Antón, aldea da parroquia de Arca. O lugar toma o nome dunha capela arrasada por un incendio (Km 1,3).Outro bosque agárdanos á saída de San Antón. Carballos autóctonos e eucaliptos reforestados, a granel, acompáñannos agora até o núcleo de Amenal, da parroquia de San Miguel de Pereira. Accedemos por pista asfaltada e pasando o río Brandelos cruzamos a N-547 por un paso baixo (Km 3,7), ao que lle segue un forte repecho que sobe a Cimadevila, último núcleo do Concello do Pino.
- Km 4. Cimadevilla
A subida continúa durante máis de quilómetro e medio pero tórnase moito máis alcanzable. Alcanzada a cota dirixímonos ao pé da A-54 e a N-634. Xa non nos estrañamos ao ver o valo de separación repleta de pequenas cruces. Forma parte da idiosincrasia da peregrinación. Un monólito esculpido co bordón, a cabaza e a vieira anuncia a entrada no municipio de Santiago (Km 6,3). Rodeamos o perímetro do aeroporto, deixando a man esquerda varias fileiras de balizas (Km 6,7), e despois de cruzar unha estrada secundaria entramos en San Paio, aldea da parroquia de Sabugueira.
- Km 7,7. San Paio (Bar)
Rodeamos Casa Quian, afrontamos un breve repecho por pista asfaltada e tomamos a pista da dereita, que descende. Tras salvar a variante por baixo seguimos descendendo por varios núcleos da parroquia de Sabugueira: A Esquipa e Lavacolla.
- Km 9,5. Lavacolla (Bar. Tenda. Farmacia)
Tras unha curva pecha pasamos xunto á parroquial de San Pelayo, que loce inscrito o ano da súa construción: 1840. Seguidamente cruzamos a N-634a e collemos o desvío a Villamaior. En apenas cen metros cruzamos o río Sionlla, cuberto de ovas e coñecido como arroio de Lavacolla, lugar onde os peregrinos se desposuían das súas sucias vestimentas e lavábanse en vistas da súa próxima chegada a Santiago (Km 10).Por pista asfaltada iniciamos unha cómoda subida que finalizará no esperado Monte do Gozo. Atravesamos primeiro Villamaior (Km 11), pasamos xunto ao centro da TVG (Km 12,7) e viramos 90 graos á esquerda para facer o propio xunto ao centro territorial de RTVE (Km 13,5). Viramos noventa graos á dereita e continuamos até a urbanización San Marcos, antesala do Monte do Gozo.
- Km 14,8. San Marcos (Bar. Tenda)
En lugar de seguir de fronte desviámonos á esquerda para subir ao monumento erixido no ano xacobeo de 1993, o mesmo ano que se inaugurou o próximo albergue de peregrinos, o máis grande de todo o Camiño que é capaz de albergar até 300 persoas un ano normal e até 800 un Xacobeo. Desde este punto obtemos a primeira panorámica de Santiago e a súa catedral.
- Km 15,2. Monte do Gozo (Albergue. Bar. Tenda. Caixeiro)
Retomamos o Camiño, deixando ao carón o acceso á cafetaría e os comedores, e baixamos até un tramo de escaleiras. Acto seguido salvamos por unha ponte a autovía e as vías e progresamos de fronte pola prolongada rúa San Lázaro (Km 16,7), onde se atopan o Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia e o albergue de peregrinos San Lázaro, que permite durmir máis dunha noite. Enlazamos coa rúa do Valiño (Km 17,7) e continuamos de fronte pola rúa dás Fontiñas e rúa dúas Concheiros, onde cruzamos a avenida de Lugo. Despois a rúa de San Pedro (Km 19), que finaliza no cruzamento con semáforos da rúa de Aller Ulloa.Polo lugar onde se atopaba pórtaa do Camiño entramos no centro histórico pola rúa dás Casas Reais, que sobe até a praza de Cervantes. A rúa dá Acibechería trasládanos á praza dá Inmaculada, onde se localiza o mosteiro de San Martín Pinario. Finalmente entramos baixo o Arco do Palacio por un pasadizo, onde se reúnen a tocar os músicos rueiros, para acceder á Praza do Obradoiro, onde a aventura termina. Mentres nos quitamos a mochila imos descubrindo cada detalle da fachada occidental e encamiñámonos ao centro mesmo da praza. É difícil non emocionarse. Chegar a Santiago de Compostela como peregrino é unha experiencia inigualable e creo que por moitas viaxes que realicemos ao redor do mundo poucos son comparables a este.
- Km 20. Santiago de Compostela (Todos os Servizos)
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