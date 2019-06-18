Etapa de Lugo a San Romao da Retorta

El itinerario

Km 0. Lugo (Todos los servicios)

Dejamos la rúa das Noreas y giramos a la derecha para recorrer la rúa San Pedro. Justo antes de llegar a la Plaza Mayor pasamos junto a la parroquial de Santiago, antigua conventual de Santa María. Atravesamos la Plaza Mayor (bajo los soportales hay varias cafeterías que abren temprano), donde se erige el Ayuntamiento, preciosa construcción barroca de 1738. Al fondo de la Plaza bajamos la escalinata del Poeta Luis Pimentel y accedemos a la plaza de Santa María. Aquí se alzan el Palacio Episcopal y la Catedral de Santa María. Su construcción comenzó en 1129 pero muchos añadidos posteriores de los siglos XIV, XVI y XVIII dotaron al templo primitivo románico de su figura barroca y neoclásica. Seguimos de frente pegados a la catedral, escogiendo salir del recinto amurallado por la puerta de Santiago o puerta del Póstigo, con la que ya contaba la obra romana. Hay que resaltar que desde la catedral las vieiras también conducen el itinerario hacia la puerta Miñá, que fue el original, ya que cerca de ella se encontraba el hospital de San Miguel (Km 0,6).

Traspasada la puerta de Santiago descendemos por la rúa Santiago y un poco más adelante bajamos las escaleras de la calzada da Ponte. Pasamos bajo la ronda del Carmen y seguidamente bajo la N-VI para alcanzar rápidamente el puente romano del siglo I sobre el Miño. Paso de la vía romana XIX del Itinerario de Antonino, que unía Lucus Augusti con Bracara Augusta, fue rehabilitado con mucho acierto en 2013. A la vera del puente se encuentra el hostel Roots & Boots (Km 1,5). A la salida del puente nos desviamos a la derecha por la rúa Vella da Ponte y la de Fermín Rivera, disfrutando de las vistas del río, cuyas márgenes están atestadas de saúcos. Llegamos así junto a la fuente y la capilla de San Lázaro y donde se situaba el hospital de leprosos, también llamados lazaretos o malaterías.

Km 2,3. San Lázaro (Bares)

Junto al mojón de los 100,96 kilómetros giramos a mano izquierda y comenzamos junto a una urbanización el ascenso al alto de Louzaneta. El descenso continúa por pista local hasta la N-540, que salvamos por un túnel (Km 3,9). Atravesamos la urbanización Louzaneta para cruzar con posterioridad la LU-232. Al salir del cruce tomamos de frente la LU-P-2901 en dirección Burgo, San Román y Palas de Rei. Vía que va a ser nuestra guía en estas dos etapas que siguen (Km 5).

Para evitar el asfalto aprovechamos la senda que avanza en el arcén derecho. Dejamos a la derecha Santo Matías, de la parroquia de O Veral (algo más de medio kilómetro, también a mano derecha, se encuentra el Castro de Rebordaos) y continuamos por los dominios de la parroquia de San Xoán do Alto hasta Seoane, que cobija su iglesia parroquial, visible a escasos metros de la carretera.

Km 7,5. Seoane

Proseguimos la jornada por tierras del Mera, accediendo a la parroquia de O Burgo por Carrigueiros, con su pazo conocido como Casa Grande de Carrigueiros (Km 9). A escasa distancia de éste se encuentra la capilla de San Bartolomé do Burgo. Medio kilómetro después pasamos la fonte de Ribicás y subimos a San Vicenzo do Burgo. El Bar As Searas (tienen algún tríptico sobre las visitas a Santa Baia de Bóveda) se encuentra a mano derecha, a 100 mt del Camino. También la iglesia, barroca del XVIII, que bien merece una visita.

Km 9,9. San Vicenzo do Burgo (Bar)

La LU-P-2901 sigue de fiel compañera. Sin senda paralela, ya solo queda asfalto. Entramos en la linde de la parroquia de Poutomillos y dejamos a mano derecha el desvío a Santa Baia (Sta. Eulalia) de Bóveda (Km 11,8). Pena que no esté más cerca del Camino. Se trata de un templo o lugar de baños de época tardo romana con pinturas murales de la época que fue descubierto en 1926 bajo la iglesia parroquial de Bóveda. Probablemente un lugar de culto a la diosa Cibeles.

¡Ojo! porque 900 metros después del desvío a Santa Baia (es fácil pasárselo al transitar por el arcén izquierdo) hay que abandonar la carretera por la derecha. Bendita sombra la de estas congostras, la primera desde Lugo. Salvamos el regato de Mendo y entramos en Bacurín, emplazado al pie de un castro.

Km 13,5. Bacurín

Medio kilómetro más adelante podemos desviarnos del Camino 100 metros a la derecha para ver la iglesia románica de San Miguel. Ya citada en 1160 se encuentra junto al pazo del mismo nombre. Al abrigo de las sombrías corredoiras desembocamos un trecho después en la carretera. El itinerario transita ahora junto a la casa de O Paso y Hospital, lugares de la parroquia lucense de San Pedro de Mera. En el 87,161 km a Santiago dejamos la carretera por la derecha retornando a ella enseguida para pasar San Pedro de Abaixo y alcanzar Taboeiro.

Km 17,7. Taboeiro (Mesón de comida tradicional gallega a 250 mt en el desvío a Crecente)

Pasamos el desvío a Crecente y continuamos sin pérdida por la carretera hasta la iglesia de San Romao da Retorta. Estamos ya en el Concello de Guntín. Para dirigirse a los albergues de San Romao, existen tanto el de la Xunta como uno privado, hay que desviarse a mano derecha. Rodeando la iglesia llegaremos hasta el núcleo, con bar y venta de algunos comestibles.

Km 18,8. San Romao da Retorta (Taberna)

Pasada la réplica del miliario cruzamos una carretera y nos plantamos en unos minutos junto a los albergues, situados en el lugar de Castrelo.