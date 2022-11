Etapa de Lugo a San Romao da Retorta

Observaciones

Existe la posibilidad de enlazar nuestro camino primitivo con el camino del norte haciendo las etapas Lugo-Friol y Friol-Sobrado dos Monxes, esta posibilidad nos ofrece ya no solo la visita al monasterio de Sobrado si no la de retrasar nuestra confluencia con el camino Frances casi hasta Santiago. Estas dos etapas serian de unos 25 kilómetros cada una y están relativamente señalizadas con flechas verdes, contaríamos con un hostal "económico" en Friol (casa Benigno) y con albergue de peregrinos en el monasterio de Sobrado. El desvío para hacer este camino a unos 3 kilómetros después de Lugo. Para más información consultar al hospitalero del albergue de Lugo. A mitad de etapa, en San Vicenzo do Burgo además de un bar hay un espacio privado, Vending Casa Zapateiro, con máquinas expendedoras y espacio para sentarse y reponer fuerzas. Etapa corta que se puede alargar si así se desea hasta Ferreira (8 kilómetros más desde Lugo) que cuenta con albergues o hasta el albergue de la Xunta de As Xeisas (13,5 kilómetros más desde Lugo).