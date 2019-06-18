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Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta
Melide é un punto de confluencia co Camiño Francés. Desfrútao!
Información sobre a etapa 10: Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta
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O itinerario
- Km 0. Lugo (Todos os servizos)
Deixamos a rúa dás Noreas e viramos á dereita para percorrer a rúa San Pedro. Xusto antes de chegar á Praza Maior pasamos xunto á parroquial de Santiago, antiga conventual de Santa María. Atravesamos a Praza Maior (baixo os soportais hai varias cafetarías que abren cedo), onde se erixe o Concello, preciosa construción barroca de 1738. Ao fondo da Praza baixamos a escalinata do Poeta Luís Pimentel e accedemos á praza de Santa María. Aquí álzanse o Palacio Episcopal e a Catedral de Santa María. A súa construción comezou en 1129 pero moitos engadidos posteriores dos séculos XIV, XVI e XVIII dotaron ao templo primitivo románico da súa figura barroca e neoclásica. Seguimos de fronte pegados á catedral, escollendo saír do recinto amurallado pola porta de Santiago ou porta do Póstigo, coa que xa contaba a obra romana. Hai que resaltar que desde a catedral as vieiras tamén conducen o itinerario cara á porta Miñá, que foi o orixinal, xa que preto dela atopábase o hospital de San Miguel (Km 0,6).Traspasada a porta de Santiago descendemos pola rúa Santiago e un pouco máis adiante baixamos as escaleiras da calzada dá Ponche. Pasamos baixo a rolda da Carmen e seguidamente baixo a N-VIN para alcanzar rapidamente a ponte romana do século I sobre o Miño. Paso da vía romana XIX do Itinerario de Antonino, que unía Lucus Augusti con Bracara Augusta, foi rehabilitado con moito acerto en 2013. Á beira da ponte atópase o hostel Roots & Boots (Km 1,5). Á saída da ponte desviámonos á dereita pola rúa Vella dá Ponche e a de Fermín Rivera, gozando das vistas do río, cuxas marxes están ateigadas de saúcos. Chegamos así xunto á fonte e a capela de San Lázaro e onde se situaba o hospital de leprosos, tamén chamados lazaretos ou malaterías.
- Km 2,3. San Lázaro (Bares)
Xunto á mouteira dos 100,96 quilómetros viramos a man esquerda e comezamos xunto a unha urbanización o ascenso ao alto de Louzaneta. O descenso continúa por pista local até a N-540, que salvamos por un túnel (Km 3,9). Atravesamos a urbanización Louzaneta para cruzar con posterioridade a LU-232. Ao saír do cruzamento tomamos de fronte a LU-P-2901 en dirección Burgo, San Román e Palas de Rei. Vía que vai ser a nosa guía nestas dúas etapas que seguen (Km 5).Para evitar o asfalto aproveitamos a senda que avanza na beiravía dereita. Deixamos á dereita Santo Matías, da parroquia de Ou Veral (algo máis de medio quilómetro, tamén a man dereita, atópase o Castro de Rebordaos) e continuamos polos dominios da parroquia de San Xoán do Alto até Seoane, que acubilla a súa igrexa parroquial, visible a escasos metros da estrada.
- Km 7,5. Seoane
Proseguimos a xornada por terras do Mera, accedendo á parroquia do Burgo por Carrigueiros, co seu pazo coñecido como Casa Grande de Carrigueiros (Km 9). A escasa distancia deste atópase a capela de San Bartolomé do Burgo. Medio quilómetro despois pasamos a fonte de Ribicás e subimos a San Vicenzo do Burgo. O Bar As Searas (teñen algún tríptico sobre as visitas a Santa Baia de Bóveda) atópase a man dereita, a 100 mt do Camiño. Tamén a igrexa, barroca do XVIII, que ben merece unha visita.
- Km 9,9. San Vicenzo do Burgo (Bar)
A LU-P-2901 segue de fiel compañeira. Sen senda paralela, xa só queda asfalto. Entramos no linde da parroquia de Poutomillos e deixamos a man dereita o desvío a Santa Baia (Sta. Eulalia) de Bóveda (Km 11,8). Pena que non estea máis cerca do Camiño. Trátase dun templo ou lugar de baños de época tardo romana con pinturas murais da época que foi descuberto en 1926 baixo a igrexa parroquial de Bóveda. Probablemente un lugar de culto á deusa Cibeles.Ollo! porque 900 metros despois do desvío a Santa Baia (é fácil pasarllo ao transitar pola beiravía esquerda) hai que abandonar a estrada pola dereita. Bendita sombra a destas corredoiras, a primeira desde Lugo. Salvamos o regacho de Mendo e entramos en Bacurín, emprazado ao pé dun castro.
- Km 13,5. Bacurín
Medio quilómetro máis adiante podemos desviarnos do Camiño 100 metros á dereita para ver a igrexa románica de San Miguel. Xa citada en 1160 atópase xunto ao pazo do mesmo nome. Ao abrigo das sombrías corredoiras desembocamos un treito despois na estrada. O itinerario transita agora xunto á casa de Ou Paso e Hospital, lugares da parroquia lucense de San Pedro de Mera. No 87,161 km a Santiago deixamos a estrada pola dereita retornando a ela enseguida para pasar San Pedro de Abaixo e alcanzar Taboeiro.
- Km 17,7. Taboeiro (Mesón de comida tradicional galega a 250 mt no desvío a Crecente)
Pasamos o desvío a Crecente e continuamos sen perda pola estrada até a igrexa de San Romao dá Retorta. Estamos xa no Concello de Guntín. Para dirixirse a albérguelos de San Romao, existen tanto o da Xunta como un privado, hai que desviarse a man dereita. Rodeando a igrexa chegaremos até o núcleo, con bar e venda dalgúns comestibles.
- Km 18,8. San Romao dá Retorta (Taberna)
Pasada a réplica do miliario cruzamos unha estrada e plantámonos nuns minutos xunto a albérguelos, situados no lugar de Castrelo.
- Km 19,7. Castrelo (Albergues)
As dificultades
Observacións
En imaxes
Albergues
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