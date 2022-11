Etapa de Lugo a San Romao dá Retorta

O itinerario

Km 0. Lugo (Todos os servizos)

Km 2,3. San Lázaro (Bares)

Km 7,5. Seoane

Km 9,9. San Vicenzo do Burgo (Bar)

Km 13,5. Bacurín

Km 17,7. Taboeiro (Mesón de comida tradicional galega a 250 mt no desvío a Crecente)

Km 18,8. San Romao dá Retorta (Taberna)

Km 19,7. Castrelo (Albergues)

Deixamos a rúa dás Noreas e viramos á dereita para percorrer a rúa San Pedro. Xusto antes de chegar á Praza Maior pasamos xunto á, antiga conventual de Santa María. Atravesamos a Praza Maior (baixo os soportais hai varias cafetarías que abren cedo), onde se erixe o, preciosa construción barroca de 1738. Ao fondo da Praza baixamos a escalinata do Poeta Luís Pimentel e accedemos á praza de Santa María. Aquí álzanse oe a. A súa construción comezou en 1129 pero moitos engadidos posteriores dos séculos XIV, XVI e XVIII dotaron ao templo primitivo románico da súa figura barroca e neoclásica. Seguimos de fronte pegados á catedral, escollendo saír do recinto amurallado pola, coa que xa contaba a obra romana. Hai que resaltar que desde a catedral as vieiras tamén conducen o itinerario cara á, que foi o orixinal, xa que preto dela atopábase o hospital de San Miguel.Traspasada a porta de Santiago descendemos pola rúa Santiago e un pouco máis adiante baixamos as escaleiras da calzada dá Ponche. Pasamos baixo a rolda da Carmen e seguidamente baixo a N-VIN para alcanzar rapidamente ado século I sobre o. Paso da vía romana XIX do Itinerario de Antonino, que uníacon, foi rehabilitado con moito acerto en 2013. Á beira da ponte atópase o. Á saída da ponte desviámonos á dereita pola rúa Vella dá Ponche e a de Fermín Rivera, gozando das vistas do río, cuxas marxes están ateigadas de saúcos. Chegamos así xunto á fonte e ae onde se situaba o, tamén chamados lazaretos ou malaterías.Xunto áviramos a man esquerda e comezamos xunto a unha urbanización o ascenso ao. O descenso continúa por pista local até a, que salvamos por un túnel. Atravesamos a urbanización Louzaneta para cruzar con posterioridade a. Ao saír do cruzamento tomamos de fronte aen dirección Burgo, San Román e Palas de Rei. Vía que vai ser a nosa guía nestas dúas etapas que seguen.Para evitar o asfalto aproveitamos a senda que avanza na beiravía dereita. Deixamos á dereita, daOu(algo máis de medio quilómetro, tamén a man dereita, atópase o) e continuamos polos dominios daaté, que acubilla a súa, visible a escasos metros da estrada.Proseguimos a xornada por terras do Mera, accedendo á parroquia do Burgo por, co seu pazo coñecido como. A escasa distancia deste atópase a. Medio quilómetro despois pasamos ae subimos a. O Bar As Searas () atópase a man dereita, a 100 mt do Camiño. Tamén a, barroca do XVIII, que ben merece unha visita.A LU-P-2901 segue de fiel compañeira. Sen senda paralela, xa só queda asfalto. Entramos no linde dae deixamos a man dereita o. Pena que non estea máis cerca do Camiño. Trátase dun templo ou lugar de baños de época tardo romana con pinturas murais da época que foi descuberto en 1926 baixo a igrexa parroquial de Bóveda. Probablemente un lugar de culto á deusa Cibeles.porque 900 metros despois do desvío a Santa Baia (é fácil pasarllo ao transitar pola beiravía esquerda) hai que abandonar a estrada pola dereita. Bendita sombra a destas, a primeira desde Lugo. Salvamos oe entramos en, emprazado ao pé dun castro.Medio quilómetro máis adiante podemos desviarnos do Camiño 100 metros á dereita para ver a. Xa citada en 1160 atópase xunto ao pazo do mesmo nome. Ao abrigo das sombrías corredoiras desembocamos un treito despois na estrada. O itinerario transita agora xunto áOu, lugares da parroquia lucense de. No 87,161 km a Santiago deixamos a estrada pola dereita retornando a ela enseguida para pasare alcanzarPasamos o desvío a Crecente e continuamos sen perda pola estrada até a. Estamos xa no Concello de Guntín. Para dirixirse a albérguelos de San Romao, existen tanto o da Xunta como un privado, hai que desviarse a man dereita. Rodeando a igrexa chegaremos até o núcleo, con bar e venda dalgúns comestibles.Pasada acruzamos unha estrada e plantámonos nuns minutos xunto a albérguelos, situados no lugar de