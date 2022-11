Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

O itinerario

Km 0. Ou Cádavo Baleira(Todos os servizos)

Km 2,2. Alto dá Vaqueriza

Km 6,2. Vilabade

Km 8,6. Castroverde(Todos os servizos)

Km 9,9. San Miguel do Camiño

Km 12,5. Souto de Torres

Km 15. Vilar de Cas(albergue)

Km 17,6. Gondar(Máquina de refrescos, café, snacks e sandwiches)

Km 24,5. As Casas dá Viña(Bar a un par de quilómetros)

Km 28,4. Castelo

Km 30,5. Lugo(Todos os servizos)

Os últimos pasos por Ou Cádavo lévannos até a praza situada detrás da Casa do Concello, á que accedemos por unhas escaleiras. Deixando á dereita o desvío a Perrelos e Touzón, tomamos a pista veciñal da esquerda que sobe até, lugar da parroquia de San Pedro dá Esperela. Desde Pradeda temos unha boa imaxe de Ou Cádavo, situado baixo o. A pista veciñal torna nun camiño de terra que, tras unha boa costa, plántanos ao pé da LU-530, onde coroamos oNon entramos na estrada, senón que proseguimos á dereita desta por unha pista forestal. A uns 400 metros de chegar á estrada temos unha bifurcación entre o camiño antigo que describimos a continuación, chamado agora "camiño complementario" e o agora camiño oficial que vai desde este punto até Castroverde pasando por Vilalle. Este camiño agora oficial por Vilalle é 500 metros máis curto que por Vilabade pero impídenos observar unha xoia do camiño como é a igrexa gótica de Santa María de Vilabade, polo que a continuación recomendamos e describimos esta opción. Aquí a. Algo máis dun quilómetro máis adiante, xunto á mouteira dos 130,496 quilómetros, obtense unha magnífica vista de a, a chaira ou meseta lucense onde despunta o seu capital. Este percorrido suave e ameno polos montes de Cornedo, Fonteseca e Vilabade conduce a a. A súason un excelente reclamo para deter a marcha. Descendemos por pista asfaltada até, parroquia xa. A súa igrexa gótica consagrada a Santa María coñécese comoe foi declaradaUnha estrada local achéganos até a LU-530, xusto á entrada de. Á dereita da vía sitúa o, que foi inaugurado en 2012. Atravesamos a capital do Concello – na cal destaca a torre da homenaxe dun antigo castelo do século XIV – pola mesma LU-530 e viramos a man esquerda para visitar a. Aos seus pés atópase ae o. Pasada a Casa do Concello tomamos un camiño entre castiñeiros e, tras unha bifurcación, baixamos á LU-530. Cruzamos a estrada e viramos a man esquerda para pasar un túnel. Por pista asfaltada descendemos a, deixando a igrexa á nosa dereitaAvanzamos pola chaira lucense por prados e camiños de carro, chamados en Galicia, que se atopan encaixados entrecubertos de helechos e hiedras. Uns 550 metros despois de cruzar o, afluente do Miño, saímos a unha estrada e seguímola uns metros de fronte. Deixámola seguidamente xunto á beiravía esquerda e mergullámonos noutra corredoira. Dous arroios máis dan paso a a, prólogo da parroquia castroverdense de, á que entramos.Atravesamos Souto en dirección sur e de novo no Camiño cruzamos o. Enseguida saímos a unha pista asfaltada e pasamos xunto a. A parroquia máis inmediata é, cuxa igrexa queda a man dereita. Séguenlle varios lugares desta parroquia, como son, tras o que veremos un fotoxénico cruceiro, e, algo máis adiante.Á saída cabe a posibilidade de visitare a súa, xoia do prerrománico restaurada durante o barroco que aínda conta na ábsida cunha xanela da obra primitiva. O rodeo supón 800 metros adicionais e non fai falta regresar a este punto senón que enlaza un pouco máis adiante co itinerario oficial. Este prosegue de fronte até unha canteira en horas baixas e cruza o, tamén tributario do Miño, tras pasar as casas de, última entidade da parroquia de Moreira e do Concello de Castroverde. Desembocamos en ae subimos por ela até, primeira parroquia do Concello de Lugo.Continuamos ascendendo pola estrada, polo lugar coñecido como, até unha canteira situada no alto. Comezamos o descenso e como a 200 metros saímos da estrada pola dereita. Por odesembocamos nunha pista, deixandoa man dereita. Enseguida, ollo ao desvío!, viramos á dereita e seguimos unha pista veciñal paralela á LU-530, que avanza uns 80 metros á nosa esquerda. Tras virar máis adiante á esquerda tomamos unha pista forestal ao pé da LU-530 e terminamos desembocando en ela. Hai que progresar pola estrada 1,4 quilómetros, pasando ae o río do mesmo nome. Ao pouco de superar o p.k 7 collemos á dereita a. Abandonámola pola esquerda 250 metros despois para internarnos nunha corredoira. Por ela flúe o, que cruzaremos para continuar até, lugar da parroquia lucense de Carballido.As forzas comezan a fraquear e a última parte da etapa faise eterna. Á saída das Casas dá Viña toma a testemuña un camiño amplo. Pasaremos a indicación a un bar situado a 300 mt e enseguida xunto a a. Case pegada atópase a Autovía do Noroeste A-6 (Madrid-A Coruña), que salvamos por encima. A pista de terra lévanos a cruzar anas inmediacións de. Non a moi tardar chegaremos aDescendemos até o, co seude 29 metros de altura, onde cruzamos o. Ascendemos pola rúa dá Chanca, onde vemos a, e pasamos baixo as vías do tren. Algo máis adiante superamos as escaleiras de Fontiñas e despois seguimos o ascenso polo Carril dás Flores, que tomamos xunto á praza do Camiño Primitivo. Desembocamos na Rolda da Muralla e penetramos nela por a, onde lemos: “Por aquí entrou o rei Alfonso II o Casto no século IX, inaugurando o primeiro camiño de Santiago”. A primeira rúa a man dereita é a, onde se atopa o. Xunto ao Camiño, á saída de Lugo ao pé da ponte romana sobre o Miño, atópase o