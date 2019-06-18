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Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
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Información sobre a etapa 9: Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
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O itinerario
- Km 0. Ou Cádavo Baleira(Todos os servizos)
Os últimos pasos por Ou Cádavo lévannos até a praza situada detrás da Casa do Concello, á que accedemos por unhas escaleiras. Deixando á dereita o desvío a Perrelos e Touzón, tomamos a pista veciñal da esquerda que sobe até Pradeda, lugar da parroquia de San Pedro dá Esperela (Km 1,1). Desde Pradeda temos unha boa imaxe de Ou Cádavo, situado baixo o Campo dá Matanza. A pista veciñal torna nun camiño de terra que, tras unha boa costa, plántanos ao pé da LU-530, onde coroamos o alto dá Vaqueriza (Km 2,2).
- Km 2,2. Alto dá Vaqueriza
Non entramos na estrada, senón que proseguimos á dereita desta por unha pista forestal. A uns 400 metros de chegar á estrada temos unha bifurcación entre o camiño antigo que describimos a continuación, chamado agora "camiño complementario" e o agora camiño oficial que vai desde este punto até Castroverde pasando por Vilalle. Este camiño agora oficial por Vilalle é 500 metros máis curto que por Vilabade pero impídenos observar unha xoia do camiño como é a igrexa gótica de Santa María de Vilabade, polo que a continuación recomendamos e describimos esta opción. Aquí a mouteira da Xunta marca 131,636 quilómetros até Santiago. Algo máis dun quilómetro máis adiante, xunto á mouteira dos 130,496 quilómetros, obtense unha magnífica vista de a Chaira, a chaira ou meseta lucense onde despunta o seu capital. Este percorrido suave e ameno polos montes de Cornedo, Fonteseca e Vilabade conduce a a capela do Carme. A súa fonte de auga fresca e o merendero son un excelente reclamo para deter a marcha (Km 5,3). Descendemos por pista asfaltada até Vilabade, parroquia xa pertencente ao Concello de Castroverde. A súa igrexa gótica consagrada a Santa María coñécese como a catedral de Castroverde e foi declarada Monumento Nacional en 1979.
- Km 6,2. Vilabade
Unha estrada local achéganos até a LU-530, xusto á entrada de Castroverde. Á dereita da vía sitúa o albergue de peregrinos da Xunta, que foi inaugurado en 2012. Atravesamos a capital do Concello – na cal destaca a torre da homenaxe dun antigo castelo do século XIV – pola mesma LU-530 e viramos a man esquerda para visitar a igrexa de Santiago. Aos seus pés atópase a fonte dúas nenos e o Concello.
- Km 8,6. Castroverde(Todos os servizos)
Castroverde era a única poboación con servizos da etapa aínda que máis adiante atoparemos varios lugares con máquinas de vending. Pasada a Casa do Concello tomamos un camiño entre castiñeiros e, tras unha bifurcación, baixamos á LU-530. Cruzamos a estrada e viramos a man esquerda para pasar un túnel. Por pista asfaltada descendemos a San Miguel do Camiño, deixando a igrexa á nosa dereita (Km 9,9).
- Km 9,9. San Miguel do Camiño
Avanzamos pola chaira lucense por prados e camiños de carro, chamados en Galicia corredoiras, que se atopan encaixados entre sebes ou cómaros cubertos de helechos e hiedras. Uns 550 metros despois de cruzar o río Chamoso, afluente do Miño, saímos a unha estrada e seguímola uns metros de fronte. Deixámola seguidamente xunto á beiravía esquerda e mergullámonos noutra corredoira. Dous arroios máis dan paso a a igrexa de Santo Tomei, prólogo da parroquia castroverdense de Souto de Torres, á que entramos.
- Km 12,5. Souto de Torres
Atravesamos Souto en dirección sur e de novo no Camiño cruzamos o rego de Angueiro. Enseguida saímos a unha pista asfaltada e pasamos xunto a Mesón de Fraias (Km 13,5). A parroquia máis inmediata é Santa María de Moreira, cuxa igrexa queda a man dereita. Séguenlle varios lugares desta parroquia, como son Nadela, tras o que veremos un fotoxénico cruceiro, e Vilar de Cas, algo máis adiante.
- Km 15. Vilar de Cas(albergue)
Á saída cabe a posibilidade de visitar Soutomerille e a súa igrexa de San Salvador, xoia do prerrománico restaurada durante o barroco que aínda conta na ábsida cunha xanela da obra primitiva. O rodeo supón 800 metros adicionais e non fai falta regresar a este punto senón que enlaza un pouco máis adiante co itinerario oficial. Este prosegue de fronte até unha canteira en horas baixas e cruza o río Romeán, tamén tributario do Miño, tras pasar as casas de A Pallota, última entidade da parroquia de Moreira e do Concello de Castroverde (Km 16,5). Desembocamos en a LU-P-2917 e subimos por ela até Gondar, primeira parroquia do Concello de Lugo.
- Km 17,6. Gondar(Máquina de refrescos, café, snacks e sandwiches)
Continuamos ascendendo pola estrada, polo lugar coñecido como Costa Francesa, até unha canteira situada no alto. Comezamos o descenso e como a 200 metros saímos da estrada pola dereita. Por o Camiño dá Caciza desembocamos nunha pista, deixando Bascuas a man dereita. Enseguida, ollo ao desvío!, viramos á dereita e seguimos unha pista veciñal paralela á LU-530, que avanza uns 80 metros á nosa esquerda. Tras virar máis adiante á esquerda tomamos unha pista forestal ao pé da LU-530 e terminamos desembocando en ela (Km 21,4). Hai que progresar pola estrada 1,4 quilómetros, pasando a leira Carballido e o río do mesmo nome. Ao pouco de superar o p.k 7 collemos á dereita a estrada que se dirixe a Manzoi e Ou Pondelo (Km 22,8). Abandonámola pola esquerda 250 metros despois para internarnos nunha corredoira. Por ela flúe o rego do Muiño, que cruzaremos para continuar até As Casas dá Viña, lugar da parroquia lucense de Carballido.
- Km 24,5. As Casas dá Viña(Bar a un par de quilómetros)
As forzas comezan a fraquear e a última parte da etapa faise eterna. Á saída das Casas dá Viña toma a testemuña un camiño amplo. Pasaremos a indicación a un bar situado a 300 mt e enseguida xunto a a subestación de San Cibrao. Case pegada atópase a Autovía do Noroeste A-6 (Madrid-A Coruña), que salvamos por encima (Km 26,9). A pista de terra lévanos a cruzar a rolda este nas inmediacións de Ou Carqueixo. Non a moi tardar chegaremos a Castelo
- Km 28,4. Castelo
Descendemos até o barrio dá Chanca, co seu viaduto de 29 metros de altura, onde cruzamos o río Intre. Ascendemos pola rúa dá Chanca, onde vemos a mouteira dos 104,241 km a Santiago, e pasamos baixo as vías do tren. Algo máis adiante superamos as escaleiras de Fontiñas e despois seguimos o ascenso polo Carril dás Flores, que tomamos xunto á praza do Camiño Primitivo. Desembocamos na Rolda da Muralla e penetramos nela por a Porta de San Pedro, onde lemos: “Por aquí entrou o rei Alfonso II o Casto no século IX, inaugurando o primeiro camiño de Santiago”. A primeira rúa a man dereita é a Rúa dás Noreas, onde se atopa o albergue de peregrinos da Xunta. Xunto ao Camiño, á saída de Lugo ao pé da ponte romana sobre o Miño, atópase o albergue privado.
- Km 30,5. Lugo(Todos os servizos)
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